https://ria.ru/20231024/ukraina-1904889347.html
Сенатор прокомментировал идею Украины производить в стране оружие
Сенатор прокомментировал идею Украины производить в стране оружие - РИА Новости, 24.10.2023
Сенатор прокомментировал идею Украины производить в стране оружие
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал идею киевских властей производить на Украине оружие безысходностью,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:26
2023-10-24T12:26
2023-10-24T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал идею киевских властей производить на Украине оружие безысходностью, возникшей из-за потери былой поддержки со стороны западных стран. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times заявил, что боеприпасы во всем мире истощились и закончились, поэтому их нужно производить на Украине. "Эти заявления руководства Украины продиктованы безысходностью, возникшей из-за потери былой поддержки со стороны западных хозяев. Они пытаются наладить собственное производство, но у них ничего не получится, потому что мы им не позволим этого делать, да и у других стран нет доверия к нынешней вороватой и непредсказуемой киевской власти", - сказал Цеков РИА Новости. Он добавил, что Украине после распада Советского Союза достался мощный военно-промышленный комплекс, который был со временем разграблен и уничтожен.
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904868600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей цеков, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Сергей Цеков, Денис Шмыгаль, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор прокомментировал идею Украины производить в стране оружие
Сенатор Цеков назвал идею Украины производить в стране оружие безысходностью
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал идею киевских властей производить на Украине оружие безысходностью, возникшей из-за потери былой поддержки со стороны западных стран.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль
в интервью газете Financial Times заявил, что боеприпасы во всем мире истощились и закончились, поэтому их нужно производить на Украине.
"Эти заявления руководства Украины продиктованы безысходностью, возникшей из-за потери былой поддержки со стороны западных хозяев. Они пытаются наладить собственное производство, но у них ничего не получится, потому что мы им не позволим этого делать, да и у других стран нет доверия к нынешней вороватой и непредсказуемой киевской власти", - сказал Цеков РИА Новости.
Он добавил, что Украине после распада Советского Союза достался мощный военно-промышленный комплекс, который был со временем разграблен и уничтожен.
Киев идет ва-банк, предложив производить оружие на Украине, заявили в ГД