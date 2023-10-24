https://ria.ru/20231024/ukraina-1904889347.html

Сенатор прокомментировал идею Украины производить в стране оружие

Сенатор прокомментировал идею Украины производить в стране оружие - РИА Новости, 24.10.2023

Сенатор прокомментировал идею Украины производить в стране оружие

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал идею киевских властей производить на Украине оружие безысходностью,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:26

2023-10-24T12:26

2023-10-24T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал идею киевских властей производить на Украине оружие безысходностью, возникшей из-за потери былой поддержки со стороны западных стран. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times заявил, что боеприпасы во всем мире истощились и закончились, поэтому их нужно производить на Украине. "Эти заявления руководства Украины продиктованы безысходностью, возникшей из-за потери былой поддержки со стороны западных хозяев. Они пытаются наладить собственное производство, но у них ничего не получится, потому что мы им не позволим этого делать, да и у других стран нет доверия к нынешней вороватой и непредсказуемой киевской власти", - сказал Цеков РИА Новости. Он добавил, что Украине после распада Советского Союза достался мощный военно-промышленный комплекс, который был со временем разграблен и уничтожен.

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904868600.html

украина

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Дарья Буймова

в мире, украина, сергей цеков, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр