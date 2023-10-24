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Нехватка снарядов у ВСУ связана с коррупцией, сообщил источник - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 24.10.2023 (обновлено: 13:03 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904871331.html
Нехватка снарядов у ВСУ связана с коррупцией, сообщил источник
Нехватка снарядов у ВСУ связана с коррупцией, сообщил источник - РИА Новости, 24.10.2023
Нехватка снарядов у ВСУ связана с коррупцией, сообщил источник
Нехватка боеприпасов у Киева связана с крайне высоким уровнем коррупции на Украине, заявил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:19
2023-10-24T13:03
в мире
украина
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
москва
киев
андрей марочко
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Нехватка боеприпасов у Киева связана с крайне высоким уровнем коррупции на Украине, заявил РИА Новости источник в Москве.&quot;Нехватка боеприпасов и вооружений у ВСУ связана не только с активными боевыми действиями, но и с зашкаливающим уровнем коррупции на Украине и отсутствием контроля за использованием западного оружия&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, продукция военного назначения попадает на черный рынок, оказывается в руках криминальных и радикальных группировок и всплывает в других регионах, что влияет на ситуацию в области безопасности.Как заявил в недавнем интервью газете Financial Times премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев испытывает дефицит боеприпасов. Он посетовал, что во всем мире закончились снаряды и украинской стороне нужно заняться собственным производством.При этом издание отметило со ссылкой на неназванного чиновника, что Украине не удастся быстро трансформировать производство снарядов, в том числе из-за глобальной "нехватки пороха".Как сообщил сегодня РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские военные стали применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023-м. Он отметил, что ранее на этом участке фронта ВСУ использовали ракеты, произведенные в 2019-2021 годах.
https://ria.ru/20231023/taynik-1904818509.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, москва, киев, андрей марочко
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Москва, Киев, Андрей Марочко
Нехватка снарядов у ВСУ связана с коррупцией, сообщил источник

Источник сообщил, что нехватка боеприпасов у Киева связана с коррупцией

© AFP 2023 / Anatolii StepanovУкраинский военнослужащий с артиллерийским снарядом в Донецкой области
Украинский военнослужащий с артиллерийским снарядом в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
Украинский военнослужащий с артиллерийским снарядом в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Нехватка боеприпасов у Киева связана с крайне высоким уровнем коррупции на Украине, заявил РИА Новости источник в Москве.
«

"Нехватка боеприпасов и вооружений у ВСУ связана не только с активными боевыми действиями, но и с зашкаливающим уровнем коррупции на Украине и отсутствием контроля за использованием западного оружия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, продукция военного назначения попадает на черный рынок, оказывается в руках криминальных и радикальных группировок и всплывает в других регионах, что влияет на ситуацию в области безопасности.
Как заявил в недавнем интервью газете Financial Times премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев испытывает дефицит боеприпасов. Он посетовал, что во всем мире закончились снаряды и украинской стороне нужно заняться собственным производством.
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При этом издание отметило со ссылкой на неназванного чиновника, что Украине не удастся быстро трансформировать производство снарядов, в том числе из-за глобальной "нехватки пороха".
Как сообщил сегодня РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские военные стали применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023-м. Он отметил, что ранее на этом участке фронта ВСУ использовали ракеты, произведенные в 2019-2021 годах.
Кадры уничтожения крупного склада ВСУ под Купянском бойцами отряда Барс-9 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныМоскваКиевАндрей Марочко
 
 
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