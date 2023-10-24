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Нехватка снарядов у ВСУ связана с коррупцией, сообщил источник
Нехватка снарядов у ВСУ связана с коррупцией, сообщил источник - РИА Новости, 24.10.2023
Нехватка снарядов у ВСУ связана с коррупцией, сообщил источник
Нехватка боеприпасов у Киева связана с крайне высоким уровнем коррупции на Украине, заявил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:19
2023-10-24T11:19
2023-10-24T13:03
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денис шмыгаль
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Нехватка боеприпасов у Киева связана с крайне высоким уровнем коррупции на Украине, заявил РИА Новости источник в Москве."Нехватка боеприпасов и вооружений у ВСУ связана не только с активными боевыми действиями, но и с зашкаливающим уровнем коррупции на Украине и отсутствием контроля за использованием западного оружия", — сказал собеседник агентства.По его словам, продукция военного назначения попадает на черный рынок, оказывается в руках криминальных и радикальных группировок и всплывает в других регионах, что влияет на ситуацию в области безопасности.Как заявил в недавнем интервью газете Financial Times премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев испытывает дефицит боеприпасов. Он посетовал, что во всем мире закончились снаряды и украинской стороне нужно заняться собственным производством.При этом издание отметило со ссылкой на неназванного чиновника, что Украине не удастся быстро трансформировать производство снарядов, в том числе из-за глобальной "нехватки пороха".Как сообщил сегодня РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские военные стали применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023-м. Он отметил, что ранее на этом участке фронта ВСУ использовали ракеты, произведенные в 2019-2021 годах.
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в мире, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, москва, киев, андрей марочко
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Москва, Киев, Андрей Марочко
Нехватка снарядов у ВСУ связана с коррупцией, сообщил источник
Источник сообщил, что нехватка боеприпасов у Киева связана с коррупцией