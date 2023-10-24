https://ria.ru/20231024/ukraina-1904843487.html

В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды

В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды - РИА Новости, 24.10.2023

В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды

Украина, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:51

2023-10-24T08:51

2023-10-24T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

денис шмыгаль

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украина, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times."У нас огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире <...>. Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всем мире они закончились (запасы. — Прим. ред.) истощились. Все склады пусты", — заявил он.Как пишет FT, чтобы сконцентрироваться на военно-оборонном комплексе, включая противовоздушную оборону и артиллерию, Киев уже вносил изменения в бюджет.При этом издание отметило со ссылкой на неназванного чиновника, что Украине не удастся быстро трансформировать производство снарядов в том числе из-за глобальной "нехватки пороха".Как сообщил сегодня РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские военные стали применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023-м. Он отметил, что ранее на этом участке фронта ВСУ использовали ракеты, произведенные в 2019-2021 годах.

https://ria.ru/20231023/taynik-1904818509.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, денис шмыгаль, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины