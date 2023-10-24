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В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 24.10.2023 (обновлено: 10:33 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904843487.html
В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды
В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды - РИА Новости, 24.10.2023
В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды
Украина, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:51
2023-10-24T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украина, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times.&quot;У нас огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире &lt;...&gt;. Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всем мире они закончились (запасы. — Прим. ред.) истощились. Все склады пусты&quot;, — заявил он.Как пишет FT, чтобы сконцентрироваться на военно-оборонном комплексе, включая противовоздушную оборону и артиллерию, Киев уже вносил изменения в бюджет.При этом издание отметило со ссылкой на неназванного чиновника, что Украине не удастся быстро трансформировать производство снарядов в том числе из-за глобальной "нехватки пороха".Как сообщил сегодня РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские военные стали применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023-м. Он отметил, что ранее на этом участке фронта ВСУ использовали ракеты, произведенные в 2019-2021 годах.
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в мире, украина, киев, денис шмыгаль, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды

Премьер Украины Шмыгаль: во всем мире закончились снаряды

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украина, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times.
«

"У нас огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире <...>. Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всем мире они закончились (запасы. — Прим. ред.) истощились. Все склады пусты", — заявил он.

Как пишет FT, чтобы сконцентрироваться на военно-оборонном комплексе, включая противовоздушную оборону и артиллерию, Киев уже вносил изменения в бюджет.
При этом издание отметило со ссылкой на неназванного чиновника, что Украине не удастся быстро трансформировать производство снарядов в том числе из-за глобальной "нехватки пороха".
Как сообщил сегодня РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские военные стали применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023-м. Он отметил, что ранее на этом участке фронта ВСУ использовали ракеты, произведенные в 2019-2021 годах.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ
23 октября, 23:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДенис ШмыгальЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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