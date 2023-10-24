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В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды
В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды - РИА Новости, 24.10.2023
В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды
Украина, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:51
2023-10-24T08:51
2023-10-24T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
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киев
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луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украина, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times."У нас огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире <...>. Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всем мире они закончились (запасы. — Прим. ред.) истощились. Все склады пусты", — заявил он.Как пишет FT, чтобы сконцентрироваться на военно-оборонном комплексе, включая противовоздушную оборону и артиллерию, Киев уже вносил изменения в бюджет.При этом издание отметило со ссылкой на неназванного чиновника, что Украине не удастся быстро трансформировать производство снарядов в том числе из-за глобальной "нехватки пороха".Как сообщил сегодня РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские военные стали применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023-м. Он отметил, что ранее на этом участке фронта ВСУ использовали ракеты, произведенные в 2019-2021 годах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды
Премьер Украины Шмыгаль: во всем мире закончились снаряды