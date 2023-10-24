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В ОНК рассказали о ситуации с осужденным за шпионаж американцем Уиланом - РИА Новости, 24.10.2023
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17:21 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/uilan-1904987781.html
В ОНК рассказали о ситуации с осужденным за шпионаж американцем Уиланом
В ОНК рассказали о ситуации с осужденным за шпионаж американцем Уиланом - РИА Новости, 24.10.2023
В ОНК рассказали о ситуации с осужденным за шпионаж американцем Уиланом
Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан давно уже не обращался с жалобами в Общественную наблюдательную комиссию... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:21
2023-10-24T17:21
общество
россия
москва
сша
линн трейси
пол уилан
константин ярошенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан давно уже не обращался с жалобами в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии, сообщил РИА Новости председатель республиканской ОНК Алексей Тюркин. Ранее представитель Госдепартамента заявил телеканалу CNN, что России было сделано "серьезное предложение" по обмену Уилана. Работа будет вестись, "пока он не вернется к семье", заверили в Госдепе. Сам Уилан в ходе телефонного разговора выразил телеканалу уверенность, что переговоры по его освобождению все еще ведутся, хотя он и разочарован их скоростью и надеется, что про него не забудут в США "на фоне остальных геополитических событий". "Уилан не обращался к нам. Давно. Жалоб от него не было. Посол был у него месяц назад (посол США в России Линн Трейси навестила Уилана в ИК-17 в Мордовии в середине сентября). Другой информации нет", - сказал Тюркин. По его словам, не было обращений в Общественную наблюдательную комиссию Мордовии ни от родственников Уилана, ни от его адвокатов. Защита американца в контексте якобы сделанного "серьезного предложения" заявила РИА Новости, что не может раскрыть подробности переговоров. Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на Виктора Бута.
https://ria.ru/20231024/uilan-1904950914.html
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общество, россия, москва, сша, линн трейси, пол уилан, константин ярошенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Москва, США, Линн Трейси, Пол Уилан, Константин Ярошенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ОНК рассказали о ситуации с осужденным за шпионаж американцем Уиланом

ОНК: осужденный за шпионаж американец Уилан давно не обращался с жалобами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан давно уже не обращался с жалобами в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии, сообщил РИА Новости председатель республиканской ОНК Алексей Тюркин.
Ранее представитель Госдепартамента заявил телеканалу CNN, что России было сделано "серьезное предложение" по обмену Уилана. Работа будет вестись, "пока он не вернется к семье", заверили в Госдепе.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В США заявили, что сделали России "серьезное предложение" по обмену Уилана
24 октября, 15:31
Сам Уилан в ходе телефонного разговора выразил телеканалу уверенность, что переговоры по его освобождению все еще ведутся, хотя он и разочарован их скоростью и надеется, что про него не забудут в США "на фоне остальных геополитических событий".
"Уилан не обращался к нам. Давно. Жалоб от него не было. Посол был у него месяц назад (посол США в России Линн Трейси навестила Уилана в ИК-17 в Мордовии в середине сентября). Другой информации нет", - сказал Тюркин.
По его словам, не было обращений в Общественную наблюдательную комиссию Мордовии ни от родственников Уилана, ни от его адвокатов.
Защита американца в контексте якобы сделанного "серьезного предложения" заявила РИА Новости, что не может раскрыть подробности переговоров.
Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на Виктора Бута.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Адвокат назвал жалобу брата Уилана на тюрьму "нагнетанием в США"
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ОбществоРоссияМоскваСШАЛинн ТрейсиПол УиланКонстантин ЯрошенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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