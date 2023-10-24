https://ria.ru/20231024/uilan-1904987781.html

В ОНК рассказали о ситуации с осужденным за шпионаж американцем Уиланом

В ОНК рассказали о ситуации с осужденным за шпионаж американцем Уиланом - РИА Новости, 24.10.2023

В ОНК рассказали о ситуации с осужденным за шпионаж американцем Уиланом

Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан давно уже не обращался с жалобами в Общественную наблюдательную комиссию... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:21

2023-10-24T17:21

2023-10-24T17:21

общество

россия

москва

сша

линн трейси

пол уилан

константин ярошенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан давно уже не обращался с жалобами в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии, сообщил РИА Новости председатель республиканской ОНК Алексей Тюркин. Ранее представитель Госдепартамента заявил телеканалу CNN, что России было сделано "серьезное предложение" по обмену Уилана. Работа будет вестись, "пока он не вернется к семье", заверили в Госдепе. Сам Уилан в ходе телефонного разговора выразил телеканалу уверенность, что переговоры по его освобождению все еще ведутся, хотя он и разочарован их скоростью и надеется, что про него не забудут в США "на фоне остальных геополитических событий". "Уилан не обращался к нам. Давно. Жалоб от него не было. Посол был у него месяц назад (посол США в России Линн Трейси навестила Уилана в ИК-17 в Мордовии в середине сентября). Другой информации нет", - сказал Тюркин. По его словам, не было обращений в Общественную наблюдательную комиссию Мордовии ни от родственников Уилана, ни от его адвокатов. Защита американца в контексте якобы сделанного "серьезного предложения" заявила РИА Новости, что не может раскрыть подробности переговоров. Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на Виктора Бута.

https://ria.ru/20231024/uilan-1904950914.html

https://ria.ru/20230527/uilan-1874593793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, сша, линн трейси, пол уилан, константин ярошенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)