https://ria.ru/20231024/uilan-1904950914.html

В США заявили, что сделали России "серьезное предложение" по обмену Уилана

В США заявили, что сделали России "серьезное предложение" по обмену Уилана - РИА Новости, 24.10.2023

В США заявили, что сделали России "серьезное предложение" по обмену Уилана

США сделали России "серьезное предложение" по освобождению американца Пола Уилана, приговоренного к 16 годам заключения за шпионаж, сообщил представитель... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:31

2023-10-24T15:31

2023-10-24T18:16

россия

пол уилан

сша

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энтони блинкен

москва

константин ярошенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. США сделали России "серьезное предложение" по освобождению американца Пола Уилана, приговоренного к 16 годам заключения за шпионаж, сообщил представитель Госдепа телеканалу CNN."Мы сделали России серьезное предложение в обмен на освобождение Пола и не прекратим работу по его делу, пока он не вернется к семье", — сказал чиновник.Как сообщила РИА Новости адвокат Ольга Карлова, комментируя ситуацию, она пока не может сообщить никаких подробностей, "все только в процессе".Сам Уилан в телефонном разговоре с CNN выразил уверенность, что переговоры по его освобождению все еще идут, хотя он и разочарован их скоростью. Осужденный надеется, что про него не забудут в США "на фоне остальных геополитических событий".Уилан, которому сейчас 53 года, также добавил, что в августе разговаривал с Энтони Блинкеном. По его словам, тогда он прямо заявил главе Госдепа, что если его не обменяют, то в будущем это может быть затруднительно в силу возраста и состояния здоровья.Американца задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждала, что он стал жертвой провокации: Уилану передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фотографии из поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Американца приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными.В конце апреля на родину вернулся задержанный в 2010-м в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко. Его обменяли в аэропорту Анкары на американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.В декабре Россия обменяла американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на предпринимателя Виктора Бута. Американские власти добивались включения Уилана в эту сделку, но безуспешно.

https://ria.ru/20230513/obmen-1871448454.html

https://ria.ru/20230411/griner-1864616512.html

https://ria.ru/20221213/but-1838222545.html

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россия, пол уилан, сша, в мире, энтони блинкен, москва, константин ярошенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)