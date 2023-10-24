https://ria.ru/20231024/tsekov-1904892850.html

Сенатор призвал WP назвать причастных к подрыву "Северных потоков"

Сенатор призвал WP назвать причастных к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 24.10.2023

Сенатор призвал WP назвать причастных к подрыву "Северных потоков"

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал газету Washington Post пойти дальше в своем расследовании и назвать... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:36

2023-10-24T12:36

2023-10-24T12:38

в мире

сша

сергей цеков

сеймур херш

северный поток — 2

джо байден

северный поток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал газету Washington Post пойти дальше в своем расследовании и назвать причастных к подрыву на газопроводах "Северный поток". Ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб. "За всеми действиями Украины по отношению к Крыму и атакам на инфраструктурные серьезные объекты стоят ЦРУ и МИ-6. Это очевидно, так же, как и их причастность к подрыву "Северного потока". Washington Post стоит пойти дальше и назвать причастных к теракту", - сказал Цеков РИА Новости.Сенатор подчеркнул, что у него нет сомнений в причастности спецслужб США и Британии к теракту на газопроводах "Северный поток". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898736211.html

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в мире, сша, сергей цеков, сеймур херш, северный поток — 2, джо байден, северный поток