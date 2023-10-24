Сенатор призвал WP назвать причастных к подрыву "Северных потоков"
Сенатор Цеков призвал WP назвать причастных к подрыву "Северных потоков"
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал газету Washington Post пойти дальше в своем расследовании и назвать причастных к подрыву на газопроводах "Северный поток".
Ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
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"За всеми действиями Украины по отношению к Крыму и атакам на инфраструктурные серьезные объекты стоят ЦРУ и МИ-6. Это очевидно, так же, как и их причастность к подрыву "Северного потока". Washington Post стоит пойти дальше и назвать причастных к теракту", - сказал Цеков РИА Новости.
Сенатор подчеркнул, что у него нет сомнений в причастности спецслужб США и Британии к теракту на газопроводах "Северный поток".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.