Рейтинг@Mail.ru
Сенатор призвал WP назвать причастных к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 24.10.2023 (обновлено: 12:38 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/tsekov-1904892850.html
Сенатор призвал WP назвать причастных к подрыву "Северных потоков"
Сенатор призвал WP назвать причастных к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 24.10.2023
Сенатор призвал WP назвать причастных к подрыву "Северных потоков"
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал газету Washington Post пойти дальше в своем расследовании и назвать... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:36
2023-10-24T12:38
в мире
сша
сергей цеков
сеймур херш
северный поток — 2
джо байден
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал газету Washington Post пойти дальше в своем расследовании и назвать причастных к подрыву на газопроводах "Северный поток". Ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб. &quot;За всеми действиями Украины по отношению к Крыму и атакам на инфраструктурные серьезные объекты стоят ЦРУ и МИ-6. Это очевидно, так же, как и их причастность к подрыву &quot;Северного потока&quot;. Washington Post стоит пойти дальше и назвать причастных к теракту&quot;, - сказал Цеков РИА Новости.Сенатор подчеркнул, что у него нет сомнений в причастности спецслужб США и Британии к теракту на газопроводах "Северный поток". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898736211.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сергей цеков, сеймур херш, северный поток — 2, джо байден, северный поток
В мире, США, Сергей Цеков, Сеймур Херш, Северный поток — 2, Джо Байден, Северный поток
Сенатор призвал WP назвать причастных к подрыву "Северных потоков"

Сенатор Цеков призвал WP назвать причастных к подрыву "Северных потоков"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал газету Washington Post пойти дальше в своем расследовании и назвать причастных к подрыву на газопроводах "Северный поток".
Ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
«

"За всеми действиями Украины по отношению к Крыму и атакам на инфраструктурные серьезные объекты стоят ЦРУ и МИ-6. Это очевидно, так же, как и их причастность к подрыву "Северного потока". Washington Post стоит пойти дальше и назвать причастных к теракту", - сказал Цеков РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что у него нет сомнений в причастности спецслужб США и Британии к теракту на газопроводах "Северный поток".
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Основа для третьей мировой закладывается на Балтике
12 октября, 08:00
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Подрыв "Северных потоков" не связан с Украиной, заявил Херш
26 сентября, 14:51
 
В миреСШАСергей ЦековСеймур ХершСеверный поток — 2Джо БайденСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала