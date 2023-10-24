https://ria.ru/20231024/trevoga-1904844925.html

Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях

Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях - РИА Новости, 24.10.2023

Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях

Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:04

2023-10-24T09:04

2023-10-24T09:04

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал прозвучал в Днепропетровской области Украины и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области - в 08.35 (совпадает с мск). В остальных регионах тревогу объявили в промежутке с 08.37 по 08.43. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231024/berislav-1904841603.html

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николаевская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, запорожская область, николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины