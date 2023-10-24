https://ria.ru/20231024/telo-1904933855.html
В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины
В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины - РИА Новости, 24.10.2023
В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины
Тело женщины нашли в диване в съемной квартире в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:40
2023-10-24T14:40
2023-10-24T16:02
происшествия
санкт-петербург
россия
узбекистан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Тело женщины нашли в диване в съемной квартире в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета. "В съемной квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Космонавтов Санкт-Петербурга, в ящике дивана было обнаружено тело, предположительно, 28-летней гражданки Узбекистана без внешне видимых признаков насильственной смерти", — говорится в заявлении.Следователи возбудили дело по статье об убийстве. Осмотр места происшествия продолжается, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, для установления причин и времени смерти.По данным Telegram-каналов, эту однушку 10 октября сняли 28-летняя девушка и 23-летний парень из Узбекистана. На следующий день пришла уборщица, навела порядок, не заглядывая в ящик кровати. Спустя две недели арендодатель приехал в квартиру, поскольку пара не платила за жилье и не выходила на связь, и обнаружил тело.
https://ria.ru/20230307/ubiystvo-1856426006.html
санкт-петербург
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины
В Петербурге в диване нашли тело 28-летней гражданки Узбекистана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Тело женщины нашли в диване в съемной квартире в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета.
«
"В съемной квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Космонавтов Санкт-Петербурга, в ящике дивана было обнаружено тело, предположительно, 28-летней гражданки Узбекистана
без внешне видимых признаков насильственной смерти", — говорится в заявлении.
Следователи возбудили дело по статье об убийстве. Осмотр места происшествия продолжается, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, для установления причин и времени смерти.
По данным Telegram-каналов, эту однушку 10 октября сняли 28-летняя девушка и 23-летний парень из Узбекистана. На следующий день пришла уборщица, навела порядок, не заглядывая в ящик кровати. Спустя две недели арендодатель приехал в квартиру, поскольку пара не платила за жилье и не выходила на связь, и обнаружил тело.
В квартире в Москве нашли спрятанное в диване тело убитого мужчины