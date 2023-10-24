Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 24.10.2023 (обновлено: 16:02 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/telo-1904933855.html
В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины
В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины - РИА Новости, 24.10.2023
В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины
Тело женщины нашли в диване в съемной квартире в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:40
2023-10-24T16:02
происшествия
санкт-петербург
россия
узбекистан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Тело женщины нашли в диване в съемной квартире в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета. "В съемной квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Космонавтов Санкт-Петербурга, в ящике дивана было обнаружено тело, предположительно, 28-летней гражданки Узбекистана без внешне видимых признаков насильственной смерти", — говорится в заявлении.Следователи возбудили дело по статье об убийстве. Осмотр места происшествия продолжается, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, для установления причин и времени смерти.По данным Telegram-каналов, эту однушку 10 октября сняли 28-летняя девушка и 23-летний парень из Узбекистана. На следующий день пришла уборщица, навела порядок, не заглядывая в ящик кровати. Спустя две недели арендодатель приехал в квартиру, поскольку пара не платила за жилье и не выходила на связь, и обнаружил тело.
https://ria.ru/20230307/ubiystvo-1856426006.html
санкт-петербург
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины

В Петербурге в диване нашли тело 28-летней гражданки Узбекистана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Тело женщины нашли в диване в съемной квартире в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета.
«
"В съемной квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Космонавтов Санкт-Петербурга, в ящике дивана было обнаружено тело, предположительно, 28-летней гражданки Узбекистана без внешне видимых признаков насильственной смерти", — говорится в заявлении.
Следователи возбудили дело по статье об убийстве. Осмотр места происшествия продолжается, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, для установления причин и времени смерти.
По данным Telegram-каналов, эту однушку 10 октября сняли 28-летняя девушка и 23-летний парень из Узбекистана. На следующий день пришла уборщица, навела порядок, не заглядывая в ящик кровати. Спустя две недели арендодатель приехал в квартиру, поскольку пара не платила за жилье и не выходила на связь, и обнаружил тело.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
В квартире в Москве нашли спрятанное в диване тело убитого мужчины
7 марта, 15:42
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияУзбекистанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала