https://ria.ru/20231024/telo-1904933855.html

В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины

В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины - РИА Новости, 24.10.2023

В Петербурге в диване нашли тело молодой женщины

Тело женщины нашли в диване в съемной квартире в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:40

2023-10-24T14:40

2023-10-24T16:02

происшествия

санкт-петербург

россия

узбекистан

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Тело женщины нашли в диване в съемной квартире в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета. "В съемной квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Космонавтов Санкт-Петербурга, в ящике дивана было обнаружено тело, предположительно, 28-летней гражданки Узбекистана без внешне видимых признаков насильственной смерти", — говорится в заявлении.Следователи возбудили дело по статье об убийстве. Осмотр места происшествия продолжается, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, для установления причин и времени смерти.По данным Telegram-каналов, эту однушку 10 октября сняли 28-летняя девушка и 23-летний парень из Узбекистана. На следующий день пришла уборщица, навела порядок, не заглядывая в ящик кровати. Спустя две недели арендодатель приехал в квартиру, поскольку пара не платила за жилье и не выходила на связь, и обнаружил тело.

https://ria.ru/20230307/ubiystvo-1856426006.html

санкт-петербург

россия

узбекистан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)