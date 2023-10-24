https://ria.ru/20231024/telegram-1904853465.html
Telegram заблокировал официальный канал ХАМАС
Telegram заблокировал официальный канал ХАМАС - РИА Новости, 24.10.2023
Telegram заблокировал официальный канал ХАМАС
Telegram заблокировал официальный канал палестинского движения ХАМАС для пользователей Apple и Android, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:02
2023-10-24T10:02
2023-10-24T10:35
технологии
telegram
хамас
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c6e077c5231988c63a36372db9cf440.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Telegram заблокировал официальный канал палестинского движения ХАМАС для пользователей Apple и Android, убедился корреспондент РИА Новости.В свою очередь, по данным корреспондента ведомства, официальные каналы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) остались в доступе для всех пользователей мессенджера.Ранее Павел Дуров писал в своем Telegram-канале, что пользователи мессенджера могут видеть только тот контент, на который они подписаны, поэтому маловероятно, что мессенджер можно использовать для значительного усиления пропаганды.Он отмечал, что ранее в октябре движение ХАМАС использовало мессенджер для предупреждения, чтобы жители израильского города Ашкелон покинули территорию до начала ракетного удара.Дуров также указывал, что модераторы мессенджера и искусственный интеллект ежедневно удаляют миллионы вредоносных материалов.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_5b84beba883442368e3be66b299f4eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram, хамас, apple
Технологии, Telegram, ХАМАС, Apple
Telegram заблокировал официальный канал ХАМАС
Telegram заблокировал официальный канал ХАМАС для пользователей Apple и Android