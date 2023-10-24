Рейтинг@Mail.ru
Запущен обратный отсчет до полной украинизации Тайваня - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 24.10.2023 (обновлено: 08:06 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/tayvan-1904784590.html
Запущен обратный отсчет до полной украинизации Тайваня
Запущен обратный отсчет до полной украинизации Тайваня - РИА Новости, 24.10.2023
Запущен обратный отсчет до полной украинизации Тайваня
"А что тут такого, любой бизнес должен иногда проходить проверки в соответствии с законами", — делают невинные глаза эксперты в Пекине. И почему бы не проверить РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:00
2023-10-24T08:06
аналитика
китай
тайвань
сша
foxconn
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904785494_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_301e97a682cc8ef6cbeccfaa17577c48.jpg
"А что тут такого, любой бизнес должен иногда проходить проверки в соответствии с законами", — делают невинные глаза эксперты в Пекине. И почему бы не проверить все многочисленные подразделения тайваньской корпорации Foxconn по нескольким китайским провинциям. Корпорация эта известна в том числе тем, что это она собирает технику под американской маркой Apple. Да, тайваньцы — на китайской территории.Но не каждая тайваньская корпорация, работающая в Китае, создана и до недавних пор возглавлялась человеком, заявляющим о своем участии в президентской гонке на Тайване. Человек этот — Терри Гоу — идет на выборы независимым кандидатом. И проверки его бизнеса на территории Китая (кстати, прошедшие успешно и без проблем) похожи на крик из Пекина: да куда же рвется еще один кандидат — и без того все запутанно до крайности, осади назад.Обратный отсчет до выборов уже, собственно, работает — они состоятся 13 января. А что касается предвыборной путаницы, то перед нами случай превращения острова даже не в Украину, а во что-то уже совсем невообразимое. Подвешенное в непонятности, с полностью запутанным избирателем и с тотальной неясностью насчет будущего.Дело в том, что в США до сих пор не решили ни того, какой тайваньский президент им нужен, ни того, какую роль должен сыграть остров в мировой политике в ближайшем и дальнейшем будущем. Кстати, с Украиной тоже такое было — на более ранних этапах, пока ее не решено было все-таки бросить в топку.Как просто было бы, если бы один кандидат был чисто своим, американским, а другой — стопроцентно вражьим, то есть пекинским. Но для начала — Америк у нас ведь две, демократическая и республиканская, и еще неизвестно, кто через год с лишним будет избран уже в США и какую политику в отношении Китая свежеизбранный президент будет проводить. А для продолжения — там есть двухпартийное понимание, что не надо устраивать Китаю тайваньскую Украину прямо сейчас: к Украине как таковой добавился целый Ближний Восток, сил на еще одну большую проблему точно не хватит. Тайваньцев надо просто подержать в резерве и бросить в топку, когда и если это будет признано необходимым.И вот как это выглядит на практике. На острове есть кандидат от Демократической прогрессивной партии, точного клона Демпартии США. Его зовут Уильям Лай, и про его горькую судьбу мы уже говорили: американцы от разных партий успешно обуздывают излишний энтузиазм Лая по части немедленного провозглашения независимости Тайваня, сажая этого своего человека на короткий поводок.Кстати, его рейтинги сильно проигрышные, между 32 и 36 процентами, и как в такой ситуации быть? Как меньшинство сделать большинством? Просто: расколоть оппозицию этому персонажу и лишить ее этим верной победы. Еще есть два кандидата с сильно похожими программами, и один имеет около 20 процентов, другой — между 17 и 27. Демократия — это вот такая штука, и тут на горизонте возник еще и третий оппозиционный кандидат, тоже с программой, аналогичной первым двум, — это тот самый Терри Гоу, с которого мы и начинали разговор.Они все до недавних пор ездили на смотрины в США, как на работу. Встречались и с демократами, и с республиканцами, старательно извиваясь между этими крайностями. И вот результат. Лай стал тихим, повторил американцам несколько раз, что не намерен объявлять независимость острова. То есть сдвинулся в сторону оппонентов. Оппоненты тоже сдвинулись — только и говорят, что о необходимости укреплять оборону острова с опорой на США. При этом наблюдатели в США подсказывают, что все равно в Америке "своим" считают Лая, просто надо отшлифовать его высказывания нужным образом.Значит ли это, что при любом президенте украинизация Тайваня станет необратимой? Так или иначе, на сегодня с их поездками в США покончено, можно, наконец, заняться собственными избирателями. А это, наверное, еще хуже, когда никто и не скрывает, что выборы идут в два тура — за океаном и только потом дома. Теперь представим, что по этому поводу думает избиратель. Трудно? А вот избирателю еще труднее.
https://ria.ru/20231004/bespilotniki-1900506763.html
https://ria.ru/20231018/konflikt-1903686627.html
https://ria.ru/20231012/konflikt-1902190308.html
https://ria.ru/20231009/tayvan-1901487725.html
https://ria.ru/20231002/ssha-1899822941.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904785494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8bad280983cfdfc83397974a4bee2f36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, китай, тайвань, сша, foxconn, apple
Аналитика, Китай, Тайвань, США, Foxconn, Apple

Запущен обратный отсчет до полной украинизации Тайваня

© AFP 2023 / Sam YehМужчина с флагом Тайваня в Тайбэе
Мужчина с флагом Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AFP 2023 / Sam Yeh
Мужчина с флагом Тайваня в Тайбэе
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
"А что тут такого, любой бизнес должен иногда проходить проверки в соответствии с законами", — делают невинные глаза эксперты в Пекине. И почему бы не проверить все многочисленные подразделения тайваньской корпорации Foxconn по нескольким китайским провинциям. Корпорация эта известна в том числе тем, что это она собирает технику под американской маркой Apple. Да, тайваньцы — на китайской территории.
Но не каждая тайваньская корпорация, работающая в Китае, создана и до недавних пор возглавлялась человеком, заявляющим о своем участии в президентской гонке на Тайване. Человек этот — Терри Гоу — идет на выборы независимым кандидатом. И проверки его бизнеса на территории Китая (кстати, прошедшие успешно и без проблем) похожи на крик из Пекина: да куда же рвется еще один кандидат — и без того все запутанно до крайности, осади назад.
Выставка в области военных БПЛА в Китае
Китай показал новые достижения в области военных беспилотников
4 октября, 17:48
Обратный отсчет до выборов уже, собственно, работает — они состоятся 13 января. А что касается предвыборной путаницы, то перед нами случай превращения острова даже не в Украину, а во что-то уже совсем невообразимое. Подвешенное в непонятности, с полностью запутанным избирателем и с тотальной неясностью насчет будущего.
Дело в том, что в США до сих пор не решили ни того, какой тайваньский президент им нужен, ни того, какую роль должен сыграть остров в мировой политике в ближайшем и дальнейшем будущем. Кстати, с Украиной тоже такое было — на более ранних этапах, пока ее не решено было все-таки бросить в топку.
Флаги КНР и США - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Эксперт заявил о возможном обострении ситуации между США и Китаем
18 октября, 19:07
Как просто было бы, если бы один кандидат был чисто своим, американским, а другой — стопроцентно вражьим, то есть пекинским. Но для начала — Америк у нас ведь две, демократическая и республиканская, и еще неизвестно, кто через год с лишним будет избран уже в США и какую политику в отношении Китая свежеизбранный президент будет проводить. А для продолжения — там есть двухпартийное понимание, что не надо устраивать Китаю тайваньскую Украину прямо сейчас: к Украине как таковой добавился целый Ближний Восток, сил на еще одну большую проблему точно не хватит. Тайваньцев надо просто подержать в резерве и бросить в топку, когда и если это будет признано необходимым.
Израильские танки на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
В Китае рассказали, кому выгоден конфликт на Ближнем Востоке
12 октября, 10:05
И вот как это выглядит на практике. На острове есть кандидат от Демократической прогрессивной партии, точного клона Демпартии США. Его зовут Уильям Лай, и про его горькую судьбу мы уже говорили: американцы от разных партий успешно обуздывают излишний энтузиазм Лая по части немедленного провозглашения независимости Тайваня, сажая этого своего человека на короткий поводок.
Кстати, его рейтинги сильно проигрышные, между 32 и 36 процентами, и как в такой ситуации быть? Как меньшинство сделать большинством? Просто: расколоть оппозицию этому персонажу и лишить ее этим верной победы. Еще есть два кандидата с сильно похожими программами, и один имеет около 20 процентов, другой — между 17 и 27. Демократия — это вот такая штука, и тут на горизонте возник еще и третий оппозиционный кандидат, тоже с программой, аналогичной первым двум, — это тот самый Терри Гоу, с которого мы и начинали разговор.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
СМИ: республиканцы требуют перенаправить Тайваню военную помощь для Украины
9 октября, 13:17
Они все до недавних пор ездили на смотрины в США, как на работу. Встречались и с демократами, и с республиканцами, старательно извиваясь между этими крайностями. И вот результат. Лай стал тихим, повторил американцам несколько раз, что не намерен объявлять независимость острова. То есть сдвинулся в сторону оппонентов. Оппоненты тоже сдвинулись — только и говорят, что о необходимости укреплять оборону острова с опорой на США. При этом наблюдатели в США подсказывают, что все равно в Америке "своим" считают Лая, просто надо отшлифовать его высказывания нужным образом.
Значит ли это, что при любом президенте украинизация Тайваня станет необратимой? Так или иначе, на сегодня с их поездками в США покончено, можно, наконец, заняться собственными избирателями. А это, наверное, еще хуже, когда никто и не скрывает, что выборы идут в два тура — за океаном и только потом дома. Теперь представим, что по этому поводу думает избиратель. Трудно? А вот избирателю еще труднее.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Китайский дипломат назвал цель разжигания Вашингтоном конфликтов в АТР
2 октября, 05:53
 
АналитикаКитайТайваньСШАFoxconnApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала