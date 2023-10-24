https://ria.ru/20231024/tayvan-1904784590.html

Запущен обратный отсчет до полной украинизации Тайваня

Запущен обратный отсчет до полной украинизации Тайваня - РИА Новости, 24.10.2023

Запущен обратный отсчет до полной украинизации Тайваня

"А что тут такого, любой бизнес должен иногда проходить проверки в соответствии с законами", — делают невинные глаза эксперты в Пекине. И почему бы не проверить РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:00

2023-10-24T08:00

2023-10-24T08:06

аналитика

китай

тайвань

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foxconn

apple

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"А что тут такого, любой бизнес должен иногда проходить проверки в соответствии с законами", — делают невинные глаза эксперты в Пекине. И почему бы не проверить все многочисленные подразделения тайваньской корпорации Foxconn по нескольким китайским провинциям. Корпорация эта известна в том числе тем, что это она собирает технику под американской маркой Apple. Да, тайваньцы — на китайской территории.Но не каждая тайваньская корпорация, работающая в Китае, создана и до недавних пор возглавлялась человеком, заявляющим о своем участии в президентской гонке на Тайване. Человек этот — Терри Гоу — идет на выборы независимым кандидатом. И проверки его бизнеса на территории Китая (кстати, прошедшие успешно и без проблем) похожи на крик из Пекина: да куда же рвется еще один кандидат — и без того все запутанно до крайности, осади назад.Обратный отсчет до выборов уже, собственно, работает — они состоятся 13 января. А что касается предвыборной путаницы, то перед нами случай превращения острова даже не в Украину, а во что-то уже совсем невообразимое. Подвешенное в непонятности, с полностью запутанным избирателем и с тотальной неясностью насчет будущего.Дело в том, что в США до сих пор не решили ни того, какой тайваньский президент им нужен, ни того, какую роль должен сыграть остров в мировой политике в ближайшем и дальнейшем будущем. Кстати, с Украиной тоже такое было — на более ранних этапах, пока ее не решено было все-таки бросить в топку.Как просто было бы, если бы один кандидат был чисто своим, американским, а другой — стопроцентно вражьим, то есть пекинским. Но для начала — Америк у нас ведь две, демократическая и республиканская, и еще неизвестно, кто через год с лишним будет избран уже в США и какую политику в отношении Китая свежеизбранный президент будет проводить. А для продолжения — там есть двухпартийное понимание, что не надо устраивать Китаю тайваньскую Украину прямо сейчас: к Украине как таковой добавился целый Ближний Восток, сил на еще одну большую проблему точно не хватит. Тайваньцев надо просто подержать в резерве и бросить в топку, когда и если это будет признано необходимым.И вот как это выглядит на практике. На острове есть кандидат от Демократической прогрессивной партии, точного клона Демпартии США. Его зовут Уильям Лай, и про его горькую судьбу мы уже говорили: американцы от разных партий успешно обуздывают излишний энтузиазм Лая по части немедленного провозглашения независимости Тайваня, сажая этого своего человека на короткий поводок.Кстати, его рейтинги сильно проигрышные, между 32 и 36 процентами, и как в такой ситуации быть? Как меньшинство сделать большинством? Просто: расколоть оппозицию этому персонажу и лишить ее этим верной победы. Еще есть два кандидата с сильно похожими программами, и один имеет около 20 процентов, другой — между 17 и 27. Демократия — это вот такая штука, и тут на горизонте возник еще и третий оппозиционный кандидат, тоже с программой, аналогичной первым двум, — это тот самый Терри Гоу, с которого мы и начинали разговор.Они все до недавних пор ездили на смотрины в США, как на работу. Встречались и с демократами, и с республиканцами, старательно извиваясь между этими крайностями. И вот результат. Лай стал тихим, повторил американцам несколько раз, что не намерен объявлять независимость острова. То есть сдвинулся в сторону оппонентов. Оппоненты тоже сдвинулись — только и говорят, что о необходимости укреплять оборону острова с опорой на США. При этом наблюдатели в США подсказывают, что все равно в Америке "своим" считают Лая, просто надо отшлифовать его высказывания нужным образом.Значит ли это, что при любом президенте украинизация Тайваня станет необратимой? Так или иначе, на сегодня с их поездками в США покончено, можно, наконец, заняться собственными избирателями. А это, наверное, еще хуже, когда никто и не скрывает, что выборы идут в два тура — за океаном и только потом дома. Теперь представим, что по этому поводу думает избиратель. Трудно? А вот избирателю еще труднее.

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https://ria.ru/20231012/konflikt-1902190308.html

https://ria.ru/20231009/tayvan-1901487725.html

https://ria.ru/20231002/ssha-1899822941.html

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аналитика, китай, тайвань, сша, foxconn, apple