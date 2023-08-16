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Зеленским трудно быть даже на Тайване - РИА Новости, 16.08.2023
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08:00 16.08.2023 (обновлено: 08:03 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/politika-1890243672.html
Зеленским трудно быть даже на Тайване
Зеленским трудно быть даже на Тайване - РИА Новости, 16.08.2023
Зеленским трудно быть даже на Тайване
Кто из видных американских политиков встретится с тайваньцем по фамилии Лай на его обратном пути из Парагвая транзитом через Калифорнию? Когда он на минувшей... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:00
2023-08-16T08:03
аналитика
в мире
сша
тайвань
владимир зеленский
кевин маккарти
цай инвэнь
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Кто из видных американских политиков встретится с тайваньцем по фамилии Лай на его обратном пути из Парагвая транзитом через Калифорнию? Когда он на минувшей неделе летел в Парагвай через Нью-Йорк, все ограничилось его участием в умеренно торжественном обеде (не ужине) без присутствия там чересчур заметных американских персонажей.Здесь два сюжета. Первый — это об особом внимании китайцев и любых других азиатов к ритуалам и малейшим отклонениям от традиций. И второй — насчет того, как тяжело для любого политика быть Зеленским, то есть человеком, которого то делают символом "борьбы за свободу", то задвигают по тактическим соображениям на задний план.Сначала о ритуалах. Поскольку официально США не признают Тайвань независимым государством и не поддерживают его провозглашение таковым, то в Пекине устраивают ритуальную бурю каждый раз, когда кто-то из тайваньской администрации встречается с каким-то официальным лицом из США. Буря эта может включать вполне серьезные военные телодвижения в Тайваньском проливе, чтобы всем было неприятно, и прежде всего тайваньцам.В апреле нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь проделала путешествие по тому же маршруту, что сейчас Лай, — транзитом в Латинскую Америку через США, и с ней встречался спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Пекину попытались объяснить, что депутат и даже спикер парламента — это не администрация, это свободные и безответственные люди, но куда там. Маккарти — часть государственной системы? Он третий в очереди на президентский пост, если с Байденом и его вице-президентшей вдруг что-то случится? Значит, США официально или как бы официально потворствуют тайваньскому сепаратизму, а раз так… И ритуал протестов запускается по новой.Лай Циндэ, он же Уильям Лай — особый случай. Он не президент, но хочет таковым стать (на выборах 2024 года). И может быть выбран, потому что теперь на острове не две ведущие партии, а три, так что могут не сбыться надежды на возвращение к власти партии "Гоминьдан", при которой остров процветал с опорой на инвестиции и прочий бизнес с Пекином. То есть голоса в пользу оппозиции могут разделиться надвое, что оставит у власти нынешних демократов, от которых пойдет на выборы именно Лай.Но тут возникает вопрос: а хотят ли победы Лая в Вашингтоне (мало ли, что он учился в Гарварде и вообще-то свой в доску)? И чего вообще США хотят по тайваньскому сюжету? Дело в том, что этот человек — совсем не сдержанная и подконтрольная Цай. Лай — герой тех, кто в открытую заявляет, что Тайвань должен стать независимым.Он много чего наговорил. Из последних цитат: "Когда лидер Тайваня сможет войти в Белый дом, цель будет достигнута". А раньше был и вообще шедевр. Лай как-то раз пожелал, чтобы в администрации США было подразделение, которое вело бы все дела по Тайваню, так проще общаться.А зачем подразделение, вот на Филиппинах в 70-80-е была популярна карликовая партия, которая выступала за присоединение страны к США на правах одного из штатов. Кстати, Владимир Зеленский наверняка не знает филиппинскую историю, а то мог бы сказать: что, и так можно было? Просто пусть живет штат Украина наряду с Ютой или Калифорнией. Кружевные трусы для желающих прилагаются.Но вернемся к вопросу о том, чего на самом деле хочет нынешняя администрация США от своих идейных клонов с Тайваня. Нагнетать среди населения острова страх и ненависть к братьям на материке, по украинским рецептам — это да, и это делается теми самыми демократами. Поддерживать на маленьком огне напряженность с Китаем — да. Но большой огонь — это совсем другое дело. Такого именно сейчас не надо, и причин тому много. Ядерная война с Китаем — да вы что. Но и чисто экономические причины тоже заставляют колебаться и балансировать.Например, есть такое заблуждение, что Тайвань нужен Америке и всей западной экономике из-за того, что это площадка для производства полупроводников высших категорий. Так что США будут защищать остров до последнего только ради этой продукции. Но вот недавние высказывания министра торговли Джины Раймондо: зависимость Америки от тайваньской производственной базы недопустима и опасна, США не должны стремиться эту базу переносить на свою территорию, да и вообще нужно меньше полагаться на Азию.В результате в конце июля в порядке подготовки "транзитного" пролета Лая через Америку всяческие СМИ донесли до публики утечку: якобы власти США настоятельно попросили тайваньскую администрацию объяснить путешественнику, что разговоры насчет захода в Белый дом — это перебор.Получается что-то вроде: сначала "голос!", а затем "фу голос!". Собственно, в очередной раз сравнивать это с ролью Зеленского в нынешних событиях — даже как-то чересчур очевидно.
https://ria.ru/20230813/kitay-1889766909.html
https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889025241.html
https://ria.ru/20230802/kitay-1887778838.html
https://ria.ru/20230801/tayvan-1887510928.html
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Дмитрий Косырев
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аналитика, в мире, сша, тайвань, владимир зеленский, кевин маккарти, цай инвэнь
Аналитика, В мире, США, Тайвань, Владимир Зеленский, Кевин Маккарти, Цай Инвэнь

Зеленским трудно быть даже на Тайване

© AP Photo / Jorge Saenz Тайваньский политик Уильям Лай (Лай Циндэ)
Тайваньский политик Уильям Лай (Лай Циндэ) - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Jorge Saenz
Тайваньский политик Уильям Лай (Лай Циндэ)
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Кто из видных американских политиков встретится с тайваньцем по фамилии Лай на его обратном пути из Парагвая транзитом через Калифорнию? Когда он на минувшей неделе летел в Парагвай через Нью-Йорк, все ограничилось его участием в умеренно торжественном обеде (не ужине) без присутствия там чересчур заметных американских персонажей.
Здесь два сюжета. Первый — это об особом внимании китайцев и любых других азиатов к ритуалам и малейшим отклонениям от традиций. И второй — насчет того, как тяжело для любого политика быть Зеленским, то есть человеком, которого то делают символом "борьбы за свободу", то задвигают по тактическим соображениям на задний план.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Китай выразил США недовольство из-за "транзита" тайваньского политика
13 августа, 05:59
Сначала о ритуалах. Поскольку официально США не признают Тайвань независимым государством и не поддерживают его провозглашение таковым, то в Пекине устраивают ритуальную бурю каждый раз, когда кто-то из тайваньской администрации встречается с каким-то официальным лицом из США. Буря эта может включать вполне серьезные военные телодвижения в Тайваньском проливе, чтобы всем было неприятно, и прежде всего тайваньцам.
В апреле нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь проделала путешествие по тому же маршруту, что сейчас Лай, — транзитом в Латинскую Америку через США, и с ней встречался спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Пекину попытались объяснить, что депутат и даже спикер парламента — это не администрация, это свободные и безответственные люди, но куда там. Маккарти — часть государственной системы? Он третий в очереди на президентский пост, если с Байденом и его вице-президентшей вдруг что-то случится? Значит, США официально или как бы официально потворствуют тайваньскому сепаратизму, а раз так… И ритуал протестов запускается по новой.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Китай высказал возмущение Японии из-за заявлений экс-премьера по Тайваню
9 августа, 11:58
Лай Циндэ, он же Уильям Лай — особый случай. Он не президент, но хочет таковым стать (на выборах 2024 года). И может быть выбран, потому что теперь на острове не две ведущие партии, а три, так что могут не сбыться надежды на возвращение к власти партии "Гоминьдан", при которой остров процветал с опорой на инвестиции и прочий бизнес с Пекином. То есть голоса в пользу оппозиции могут разделиться надвое, что оставит у власти нынешних демократов, от которых пойдет на выборы именно Лай.
Но тут возникает вопрос: а хотят ли победы Лая в Вашингтоне (мало ли, что он учился в Гарварде и вообще-то свой в доску)? И чего вообще США хотят по тайваньскому сюжету? Дело в том, что этот человек — совсем не сдержанная и подконтрольная Цай. Лай — герой тех, кто в открытую заявляет, что Тайвань должен стать независимым.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В МИД Китая прокомментировали планы США по вооружению Тайваня
2 августа, 13:55
Он много чего наговорил. Из последних цитат: "Когда лидер Тайваня сможет войти в Белый дом, цель будет достигнута". А раньше был и вообще шедевр. Лай как-то раз пожелал, чтобы в администрации США было подразделение, которое вело бы все дела по Тайваню, так проще общаться.
А зачем подразделение, вот на Филиппинах в 70-80-е была популярна карликовая партия, которая выступала за присоединение страны к США на правах одного из штатов. Кстати, Владимир Зеленский наверняка не знает филиппинскую историю, а то мог бы сказать: что, и так можно было? Просто пусть живет штат Украина наряду с Ютой или Калифорнией. Кружевные трусы для желающих прилагаются.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Пекин назвал помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела КНР
1 августа, 07:43
Но вернемся к вопросу о том, чего на самом деле хочет нынешняя администрация США от своих идейных клонов с Тайваня. Нагнетать среди населения острова страх и ненависть к братьям на материке, по украинским рецептам — это да, и это делается теми самыми демократами. Поддерживать на маленьком огне напряженность с Китаем — да. Но большой огонь — это совсем другое дело. Такого именно сейчас не надо, и причин тому много. Ядерная война с Китаем — да вы что. Но и чисто экономические причины тоже заставляют колебаться и балансировать.
Например, есть такое заблуждение, что Тайвань нужен Америке и всей западной экономике из-за того, что это площадка для производства полупроводников высших категорий. Так что США будут защищать остров до последнего только ради этой продукции. Но вот недавние высказывания министра торговли Джины Раймондо: зависимость Америки от тайваньской производственной базы недопустима и опасна, США не должны стремиться эту базу переносить на свою территорию, да и вообще нужно меньше полагаться на Азию.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена, заявил Трамп
6 августа, 06:28
В результате в конце июля в порядке подготовки "транзитного" пролета Лая через Америку всяческие СМИ донесли до публики утечку: якобы власти США настоятельно попросили тайваньскую администрацию объяснить путешественнику, что разговоры насчет захода в Белый дом — это перебор.
Получается что-то вроде: сначала "голос!", а затем "фу голос!". Собственно, в очередной раз сравнивать это с ролью Зеленского в нынешних событиях — даже как-то чересчур очевидно.
 
АналитикаВ миреСШАТайваньВладимир ЗеленскийКевин МаккартиЦай Инвэнь
 
 
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