https://ria.ru/20231024/sud-1904872607.html
Суд отложил рассмотрение дела Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана
Суд отложил рассмотрение дела Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана - РИА Новости, 24.10.2023
Суд отложил рассмотрение дела Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана
Висаитовский районный суд Грозного отложил рассмотрение дела Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, из-за неявки потерпевших и свидетелей, передает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:25
2023-10-24T11:25
2023-10-24T11:25
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ГРОЗНЫЙ, 24 окт – РИА Новости. Висаитовский районный суд Грозного отложил рассмотрение дела Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, из-за неявки потерпевших и свидетелей, передает корреспондент РИА Новости. "Из-за неявки потерпевших и свидетелей заседание откладываем на 2 ноября, в 10.30", — огласил судья. Как уточнили ранее РИА Новости в пресс-службе Висаитовского райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного. Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. Подсудимый также извинился за свой поступок. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая. Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний") и части 2 статьи 213 ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды") УК РФ.
https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html
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грозный, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, россия
Грозный, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград, Россия
Суд отложил рассмотрение дела Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана
Суд в Чечне отложил рассмотрение дела Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана