https://ria.ru/20231024/sud-1904872607.html

Суд отложил рассмотрение дела Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана

Суд отложил рассмотрение дела Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана - РИА Новости, 24.10.2023

Суд отложил рассмотрение дела Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана

Висаитовский районный суд Грозного отложил рассмотрение дела Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, из-за неявки потерпевших и свидетелей, передает... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:25

2023-10-24T11:25

2023-10-24T11:25

грозный

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873470694_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_1e479627929f996a5e8e857975922bba.jpg

ГРОЗНЫЙ, 24 окт – РИА Новости. Висаитовский районный суд Грозного отложил рассмотрение дела Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, из-за неявки потерпевших и свидетелей, передает корреспондент РИА Новости. "Из-за неявки потерпевших и свидетелей заседание откладываем на 2 ноября, в 10.30", — огласил судья. Как уточнили ранее РИА Новости в пресс-службе Висаитовского райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного. Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. Подсудимый также извинился за свой поступок. В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая. Журавель обвиняется по части 2 статьи 148 ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний") и части 2 статьи 213 ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной ненависти, вражды") УК РФ.

https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html

https://ria.ru/20230926/sobchak-1898642969.html

грозный

волгоград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грозный, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, россия