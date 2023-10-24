https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904840390.html

Киев усилил аэроразведку над Лисичанском в ЛНР, заявил Марочко

Киев усилил аэроразведку над Лисичанском в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 24.10.2023

Киев усилил аэроразведку над Лисичанском в ЛНР, заявил Марочко

Украинские военные усилили аэроразведку над Лисичанском в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:06

2023-10-24T08:06

2023-10-24T08:06

специальная военная операция на украине

андрей марочко

киев

лисичанск

луганская народная республика

безопасность

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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские военные усилили аэроразведку над Лисичанском в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время отмечается рост использования ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) разведывательных дронов в районе Лисичанска и его окрестностях. Используют, как правило, БПЛА самолетного типа с высотой полета 1,5 тысячи метров и более", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что используемые беспилотники имеют хорошую защиту от средств радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20231018/lnr-1903694070.html

киев

лисичанск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей марочко, киев, лисичанск, луганская народная республика, безопасность