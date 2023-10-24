https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904840390.html
Киев усилил аэроразведку над Лисичанском в ЛНР, заявил Марочко
Киев усилил аэроразведку над Лисичанском в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 24.10.2023
Киев усилил аэроразведку над Лисичанском в ЛНР, заявил Марочко
Украинские военные усилили аэроразведку над Лисичанском в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:06
2023-10-24T08:06
2023-10-24T08:06
специальная военная операция на украине
андрей марочко
киев
лисичанск
луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские военные усилили аэроразведку над Лисичанском в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время отмечается рост использования ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) разведывательных дронов в районе Лисичанска и его окрестностях. Используют, как правило, БПЛА самолетного типа с высотой полета 1,5 тысячи метров и более", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что используемые беспилотники имеют хорошую защиту от средств радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20231018/lnr-1903694070.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей марочко, киев, лисичанск, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Киев, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Безопасность
Киев усилил аэроразведку над Лисичанском в ЛНР, заявил Марочко
Марочко: ВСУ усилили аэроразведку над Лисичанском и его окрестностями