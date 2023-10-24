Рейтинг@Mail.ru
ВСУ используют "свежие" натовские боеприпасы, заявил Марочко - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/snaryady-1904837718.html
ВСУ используют "свежие" натовские боеприпасы, заявил Марочко
ВСУ используют "свежие" натовские боеприпасы, заявил Марочко - РИА Новости, 24.10.2023
ВСУ используют "свежие" натовские боеприпасы, заявил Марочко
Киев стал применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023 году, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T07:34
2023-10-24T07:34
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Киев стал применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023 году, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После исследования обломков сбитого средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Сватово реактивного снаряда РСЗО (реактивные системы залпового огня – ред.) HIMARS, стало известно, что производство датировано 2023 годом", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что ранее на этом участке фронта при обстреле ВСУ населенных пунктов использовались ракеты, произведенные в 2019-2021 годах. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила 12 атак противника в районах Григоровки и Кирово ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского ДНР и 15-го полка нацгвардии в районе Серебрянки. Общие потери противника на данном направлении составили до 480 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20231024/obstrel-1904822202.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют "свежие" натовские боеприпасы, заявил Марочко

Марочко: ВСУ используют на Краснолиманском участке новые натовские боеприпасы

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Киев стал применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023 году, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"После исследования обломков сбитого средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Сватово реактивного снаряда РСЗО (реактивные системы залпового огня – ред.) HIMARS, стало известно, что производство датировано 2023 годом", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что ранее на этом участке фронта при обстреле ВСУ населенных пунктов использовались ракеты, произведенные в 2019-2021 годах.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила 12 атак противника в районах Григоровки и Кирово ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского ДНР и 15-го полка нацгвардии в районе Серебрянки. Общие потери противника на данном направлении составили до 480 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30, добавили в министерстве.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР
24 октября, 00:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала