https://ria.ru/20231024/snaryady-1904837718.html

ВСУ используют "свежие" натовские боеприпасы, заявил Марочко

ВСУ используют "свежие" натовские боеприпасы, заявил Марочко - РИА Новости, 24.10.2023

ВСУ используют "свежие" натовские боеприпасы, заявил Марочко

Киев стал применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023 году, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T07:34

2023-10-24T07:34

2023-10-24T07:34

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Киев стал применять на Краснолиманском направлении американские боеприпасы, выпущенные в 2023 году, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После исследования обломков сбитого средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Сватово реактивного снаряда РСЗО (реактивные системы залпового огня – ред.) HIMARS, стало известно, что производство датировано 2023 годом", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что ранее на этом участке фронта при обстреле ВСУ населенных пунктов использовались ракеты, произведенные в 2019-2021 годах. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила 12 атак противника в районах Григоровки и Кирово ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского ДНР и 15-го полка нацгвардии в районе Серебрянки. Общие потери противника на данном направлении составили до 480 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20231024/obstrel-1904822202.html

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донецкая народная республика

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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины