https://ria.ru/20231024/snaryad-1905008471.html

Цена артснаряда НАТО с начала украинского конфликта выросла в четыре раза

Цена артснаряда НАТО с начала украинского конфликта выросла в четыре раза - РИА Новости, 24.10.2023

Цена артснаряда НАТО с начала украинского конфликта выросла в четыре раза

Цена артиллерийского снаряда натовского калибра 155 миллиметров с начала украинского конфликта выросла в четыре раза, об этом в интервью агентству Рейтер заявил РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:33

2023-10-24T18:33

2023-10-24T18:33

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роб бауэр

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Цена артиллерийского снаряда натовского калибра 155 миллиметров с начала украинского конфликта выросла в четыре раза, об этом в интервью агентству Рейтер заявил председатель военного комитета НАТО, американский адмирал Роб Бауэр. "Цена одного артиллерийского снаряда поднялась с 2 тысяч евро до 8 тысяч евро (более 8,4 тысячи долларов - ред.)", - приводит агентство слова Бауэра. Как отмечает Рейтер, хотя у НАТО существуют стандарты изготовления артиллерийских снарядов, производители соблюдают их "произвольно". В связи с этим рынок оказался разделен между различными участниками, производящими разные снаряды одного калибра, что мешает потоку поставок на Украину. Бауэр в интервью агентству указывает, что 14 стран НАТО имеют право отступать от стандартов производства, поэтому существует 14 разных типов снарядов калибра 155 миллиметров. На этом фоне адмирал призвал усовершенствовать стандартизацию производства снарядов в странах НАТО, чтобы обеспечить взаимозаменяемость боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231024/boepripasy-1904963485.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, роб бауэр, нато