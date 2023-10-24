https://ria.ru/20231024/smi-1904838849.html

Замглавы Минцифры рассказала о новых требованиях по безопасности для СМИ

Замглавы Минцифры рассказала о новых требованиях по безопасности для СМИ - РИА Новости, 24.10.2023

Замглавы Минцифры рассказала о новых требованиях по безопасности для СМИ

Количество попыток воздействия на инфраструктуру вещателя возросло за последние два года в России, в связи с этим разработаны повышенные требования по... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T07:49

2023-10-24T07:49

2023-10-24T07:49

технологии

россия

бэлла черкесова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Количество попыток воздействия на инфраструктуру вещателя возросло за последние два года в России, в связи с этим разработаны повышенные требования по безопасности для СМИ, сообщила РИА Новости заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова. Ранее "Ведомости", ссылаясь на операторов связи, сообщали, что в Минцифры разработали требования, распространяемые на российские компании и владельцев средств массовой информации, согласно которым они должны будут до 2025 года создать внутренние структурные подразделения, отвечающие за вопросы информационной безопасности. В частности, указывалось, что это требование будет распространяться на все каналы первого и второго мультиплексов. "С тем учетом, что количество хакерских атак и вообще в принципе попыток воздействия на инфраструктуру вещателя очень сильно выросло за последние года два, в этой связи, да, действительно, подготовлены повышенные требования по безопасности, которые должны будут организации медийные соблюдать. Сейчас они уже фактически разработаны", - сказала Черкесова, отвечая на вопрос, действительно ли разрабатываются требования для СМИ по созданию отделов информационной безопасности. Более подробно Минцифры по этой теме расскажет позднее, добавила Черкесова. "Да, безусловно, многие требования с ними (со СМИ – ред.) обсуждались. Мы всегда все решения принимаем в режиме диалога с медиахолдингами", - отметила она.

https://ria.ru/20231024/mintsifry-1904819360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, бэлла черкесова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)