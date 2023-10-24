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Замглавы Минцифры рассказала о новых требованиях по безопасности для СМИ - РИА Новости, 24.10.2023
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07:49 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/smi-1904838849.html
Замглавы Минцифры рассказала о новых требованиях по безопасности для СМИ
Замглавы Минцифры рассказала о новых требованиях по безопасности для СМИ - РИА Новости, 24.10.2023
Замглавы Минцифры рассказала о новых требованиях по безопасности для СМИ
Количество попыток воздействия на инфраструктуру вещателя возросло за последние два года в России, в связи с этим разработаны повышенные требования по... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T07:49
2023-10-24T07:49
технологии
россия
бэлла черкесова
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Количество попыток воздействия на инфраструктуру вещателя возросло за последние два года в России, в связи с этим разработаны повышенные требования по безопасности для СМИ, сообщила РИА Новости заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова. Ранее "Ведомости", ссылаясь на операторов связи, сообщали, что в Минцифры разработали требования, распространяемые на российские компании и владельцев средств массовой информации, согласно которым они должны будут до 2025 года создать внутренние структурные подразделения, отвечающие за вопросы информационной безопасности. В частности, указывалось, что это требование будет распространяться на все каналы первого и второго мультиплексов. "С тем учетом, что количество хакерских атак и вообще в принципе попыток воздействия на инфраструктуру вещателя очень сильно выросло за последние года два, в этой связи, да, действительно, подготовлены повышенные требования по безопасности, которые должны будут организации медийные соблюдать. Сейчас они уже фактически разработаны", - сказала Черкесова, отвечая на вопрос, действительно ли разрабатываются требования для СМИ по созданию отделов информационной безопасности. Более подробно Минцифры по этой теме расскажет позднее, добавила Черкесова. "Да, безусловно, многие требования с ними (со СМИ – ред.) обсуждались. Мы всегда все решения принимаем в режиме диалога с медиахолдингами", - отметила она.
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технологии, россия, бэлла черкесова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Россия, Бэлла Черкесова, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Замглавы Минцифры рассказала о новых требованиях по безопасности для СМИ

Черкесова: Минцифры разработало новые требования по безопасности для СМИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВторой Российско-узбекский медиафорум Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова
Второй Российско-узбекский медиафорум Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Второй Российско-узбекский медиафорум Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Количество попыток воздействия на инфраструктуру вещателя возросло за последние два года в России, в связи с этим разработаны повышенные требования по безопасности для СМИ, сообщила РИА Новости заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.
Ранее "Ведомости", ссылаясь на операторов связи, сообщали, что в Минцифры разработали требования, распространяемые на российские компании и владельцев средств массовой информации, согласно которым они должны будут до 2025 года создать внутренние структурные подразделения, отвечающие за вопросы информационной безопасности. В частности, указывалось, что это требование будет распространяться на все каналы первого и второго мультиплексов.
"С тем учетом, что количество хакерских атак и вообще в принципе попыток воздействия на инфраструктуру вещателя очень сильно выросло за последние года два, в этой связи, да, действительно, подготовлены повышенные требования по безопасности, которые должны будут организации медийные соблюдать. Сейчас они уже фактически разработаны", - сказала Черкесова, отвечая на вопрос, действительно ли разрабатываются требования для СМИ по созданию отделов информационной безопасности.
Более подробно Минцифры по этой теме расскажет позднее, добавила Черкесова.
"Да, безусловно, многие требования с ними (со СМИ – ред.) обсуждались. Мы всегда все решения принимаем в режиме диалога с медиахолдингами", - отметила она.
Офис Министерства цифрового развития - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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ТехнологииРоссияБэлла ЧеркесоваМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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