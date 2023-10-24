https://ria.ru/20231024/sez-1904931520.html

ФРТ: еще три предприятия из ЛНР стали участниками СЭЗ

ФРТ: еще три предприятия из ЛНР стали участниками СЭЗ - РИА Новости, 24.10.2023

ФРТ: еще три предприятия из ЛНР стали участниками СЭЗ

Еще три предприятия из Луганской Народной Республики стали участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной на территории новых регионов России,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:32

2023-10-24T14:32

2023-10-24T14:32

луганская народная республика

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

сэз

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МОСКВА, 24 окт - РИА Недвижимость. Еще три предприятия из Луганской Народной Республики стали участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной на территории новых регионов России, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ). "Еженедельно реестр СЭЗ пополняется новыми участниками. Компаниям предоставляют особые условия для их динамичного развития и расширения. В свою очередь, поддержка бизнеса со стороны государства в новых регионах дает мощный импульс для повышения уровня и качества жизни граждан. Так, три новых участника СЭЗ с общим объемом заявленных инвестиций в размере 46,6 миллиона рублей планируют модернизировать производственные мощности и обеспечить работой в общей сложности 225 человек", – приводятся в нем слова генерального директора публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова. Так, преференциями свободной экономической зоны сможет воспользоваться компания "Утварь", которая занимается изготовлением церковной утвари и предметов религиозного назначения. Еще один новый участник СЭЗ – ООО "Алчевский ферросплавный завод ХОРС" – является производителем чугуна, стали и ферросплавов. Его инвестиции будут направлены на восстановление объемов производства. Также вложения позволят заменить изношенное оборудование и помогут увеличить объемы производства продукции. Также в перечне ООО "НПФ "Лугэлектроремонт", заказчиками которого являются предприятия горнодобывающей отрасли ЛНР и ДНР. В ходе реализации инвестпроекта будет выполнен ремонт всех типов промышленных электродвигателей. На сегодняшний день участниками свободной экономической зоны стали 29 компаний и предприятий из новых регионов с общим объемом заявленных инвестиций в размере более 30 миллиардов рублей, указывается в сообщении. В нем напоминается, что законопроекты о свободной экономической зоне в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях разработал Минстрой РФ. В июне их одобрил Совет Федерации. Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года. СЭЗ в новых регионах планируется создать до конца 2050 года. Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой, управляющей компанией – ФРТ. Фонд уполномочен заключать договоры об условиях деятельности в СЭЗ, вести единый реестр участников и следить за выполнением условий договора. Также он может выступать застройщиком объектов инфраструктуры, предназначенных для функционирования СЭЗ. На территории СЭЗ в новых регионах будет особый порядок налогообложения, а также будут доступны субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам. Кроме того, будет свободная таможенная зона.

https://realty.ria.ru/20231018/sez-1903588119.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков), сэз