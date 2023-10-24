https://ria.ru/20231024/sapsan-1904995340.html

Курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО, заявили в РЖД

Курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО, заявили в РЖД - РИА Новости, 24.10.2023

Курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО, заявили в РЖД

Иностранное программное обеспечение (ПО) не повлияет на курсирование высокоскоростных поездов "Сапсан" в России, кроме того, РЖД ведут работу по внедрению... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:51

2023-10-24T17:51

2023-10-24T17:51

экономика

россия

евгений чаркин

ржд

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сапсан

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Иностранное программное обеспечение (ПО) не повлияет на курсирование высокоскоростных поездов "Сапсан" в России, кроме того, РЖД ведут работу по внедрению отечественного софта, заявил замглавы компании Евгений Чаркин. "Это (иностранное ПО - ред.) не влияет на работоспособность поезда ("Сапсан" - ред.), первое. Второе - у нас мощнейший научный инжиниринговый кластер в РЖД, который занимается тем.., чтобы подвижной состав работал на отечественном ПО. Такой проблематики у нас нет", - сказал он в ходе заседания секции "Распространение российских цифровых продуктов и платформ" в Совете Федерации. Немецкий концерн Siemens в мае 2022 года заявил о решении свернуть промышленную деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры с РЖД на техническое обслуживание поездов. Зарубежный концерн поставлял "Сапсаны", с его участием производились и "Ласточки". РЖД тогда же сообщили, что под своим руководством и контролем продолжат техобслуживание этих поездов. Заниматься этим с лета 2022 года стала входящая в структуру холдинга РЖД компания "ВСМ-Сервис".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евгений чаркин, ржд, совет федерации рф, siemens, сапсан