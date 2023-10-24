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Курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО, заявили в РЖД - РИА Новости, 24.10.2023
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17:51 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/sapsan-1904995340.html
Курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО, заявили в РЖД
Курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО, заявили в РЖД - РИА Новости, 24.10.2023
Курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО, заявили в РЖД
Иностранное программное обеспечение (ПО) не повлияет на курсирование высокоскоростных поездов "Сапсан" в России, кроме того, РЖД ведут работу по внедрению... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:51
2023-10-24T17:51
экономика
россия
евгений чаркин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Иностранное программное обеспечение (ПО) не повлияет на курсирование высокоскоростных поездов "Сапсан" в России, кроме того, РЖД ведут работу по внедрению отечественного софта, заявил замглавы компании Евгений Чаркин. "Это (иностранное ПО - ред.) не влияет на работоспособность поезда ("Сапсан" - ред.), первое. Второе - у нас мощнейший научный инжиниринговый кластер в РЖД, который занимается тем.., чтобы подвижной состав работал на отечественном ПО. Такой проблематики у нас нет", - сказал он в ходе заседания секции "Распространение российских цифровых продуктов и платформ" в Совете Федерации. Немецкий концерн Siemens в мае 2022 года заявил о решении свернуть промышленную деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры с РЖД на техническое обслуживание поездов. Зарубежный концерн поставлял "Сапсаны", с его участием производились и "Ласточки". РЖД тогда же сообщили, что под своим руководством и контролем продолжат техобслуживание этих поездов. Заниматься этим с лета 2022 года стала входящая в структуру холдинга РЖД компания "ВСМ-Сервис".
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экономика, россия, евгений чаркин, ржд, совет федерации рф, siemens, сапсан
Экономика, Россия, Евгений Чаркин, РЖД, Совет Федерации РФ, Siemens, Сапсан
Курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО, заявили в РЖД

Замглавы РЖД: курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан"
Поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд "Сапсан". Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Иностранное программное обеспечение (ПО) не повлияет на курсирование высокоскоростных поездов "Сапсан" в России, кроме того, РЖД ведут работу по внедрению отечественного софта, заявил замглавы компании Евгений Чаркин.
"Это (иностранное ПО - ред.) не влияет на работоспособность поезда ("Сапсан" - ред.), первое. Второе - у нас мощнейший научный инжиниринговый кластер в РЖД, который занимается тем.., чтобы подвижной состав работал на отечественном ПО. Такой проблематики у нас нет", - сказал он в ходе заседания секции "Распространение российских цифровых продуктов и платформ" в Совете Федерации.
Немецкий концерн Siemens в мае 2022 года заявил о решении свернуть промышленную деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры с РЖД на техническое обслуживание поездов. Зарубежный концерн поставлял "Сапсаны", с его участием производились и "Ласточки". РЖД тогда же сообщили, что под своим руководством и контролем продолжат техобслуживание этих поездов. Заниматься этим с лета 2022 года стала входящая в структуру холдинга РЖД компания "ВСМ-Сервис".
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ЭкономикаРоссияЕвгений ЧаркинРЖДСовет Федерации РФSiemensСапсан
 
 
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