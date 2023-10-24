https://ria.ru/20231024/sapsan-1904995340.html
Курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО, заявили в РЖД
Курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО, заявили в РЖД - РИА Новости, 24.10.2023
Курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО, заявили в РЖД
Иностранное программное обеспечение (ПО) не повлияет на курсирование высокоскоростных поездов "Сапсан" в России, кроме того, РЖД ведут работу по внедрению... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:51
2023-10-24T17:51
2023-10-24T17:51
экономика
россия
евгений чаркин
ржд
совет федерации рф
siemens
сапсан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758518007_0:62:1211:743_1920x0_80_0_0_4581a3f7ee9d05862b3e63146d73b81a.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Иностранное программное обеспечение (ПО) не повлияет на курсирование высокоскоростных поездов "Сапсан" в России, кроме того, РЖД ведут работу по внедрению отечественного софта, заявил замглавы компании Евгений Чаркин. "Это (иностранное ПО - ред.) не влияет на работоспособность поезда ("Сапсан" - ред.), первое. Второе - у нас мощнейший научный инжиниринговый кластер в РЖД, который занимается тем.., чтобы подвижной состав работал на отечественном ПО. Такой проблематики у нас нет", - сказал он в ходе заседания секции "Распространение российских цифровых продуктов и платформ" в Совете Федерации. Немецкий концерн Siemens в мае 2022 года заявил о решении свернуть промышленную деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры с РЖД на техническое обслуживание поездов. Зарубежный концерн поставлял "Сапсаны", с его участием производились и "Ласточки". РЖД тогда же сообщили, что под своим руководством и контролем продолжат техобслуживание этих поездов. Заниматься этим с лета 2022 года стала входящая в структуру холдинга РЖД компания "ВСМ-Сервис".
https://ria.ru/20231024/obogrev-1904964092.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758518007_69:0:1134:799_1920x0_80_0_0_6eb3ce31a872a29f3475eca9249461e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евгений чаркин, ржд, совет федерации рф, siemens, сапсан
Экономика, Россия, Евгений Чаркин, РЖД, Совет Федерации РФ, Siemens, Сапсан
Курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО, заявили в РЖД
Замглавы РЖД: курсирование "Сапсанов" не зависит от работы иностранного ПО