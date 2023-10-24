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Названа возможная причина выкатывания самолета за ВПП в Перми - РИА Новости, 24.10.2023
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08:32 24.10.2023 (обновлено: 08:37 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/samolet-1904841980.html
Названа возможная причина выкатывания самолета за ВПП в Перми
Названа возможная причина выкатывания самолета за ВПП в Перми - РИА Новости, 24.10.2023
Названа возможная причина выкатывания самолета за ВПП в Перми
Неблагоприятные погодные условия, по предварительным данным, стали причиной выкатывания самолета из Санкт-Петербурга со взлетно-посадочной полосы на аэродроме в РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:32
2023-10-24T08:37
происшествия
пермь
санкт-петербург
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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия, по предварительным данным, стали причиной выкатывания самолета из Санкт-Петербурга со взлетно-посадочной полосы на аэродроме в Перми, проводится проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что утром 24 октября самолёт из Петербурга при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 186 пассажиров, из них 14 детей, никто не пострадал. Аэродром в Перми временно закрыли для приема и отправления воздушных судов."Предварительная причина инцидента - неблагоприятные погодные условия. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.Уточняется, что воздушное судно не получило повреждений.Обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом в Перми выясняют также следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.На фотографиях в социальных сетях с места инцидента видно, что воздушное судно стоит колёсами на траве за пределами заасфальтированного пространства.В Перми утром во вторник идет снег, температура воздуха около минус 1 градуса.
https://ria.ru/20231018/samolet-1903619374.html
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происшествия, пермь, санкт-петербург
Происшествия, Пермь, Санкт-Петербург
Названа возможная причина выкатывания самолета за ВПП в Перми

Погода предварительно стала причиной выкатывания самолета за ВПП в Перми

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия, по предварительным данным, стали причиной выкатывания самолета из Санкт-Петербурга со взлетно-посадочной полосы на аэродроме в Перми, проводится проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что утром 24 октября самолёт из Петербурга при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 186 пассажиров, из них 14 детей, никто не пострадал. Аэродром в Перми временно закрыли для приема и отправления воздушных судов.
"Предварительная причина инцидента - неблагоприятные погодные условия. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воздушное судно не получило повреждений.
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Обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом в Перми выясняют также следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.
На фотографиях в социальных сетях с места инцидента видно, что воздушное судно стоит колёсами на траве за пределами заасфальтированного пространства.
В Перми утром во вторник идет снег, температура воздуха около минус 1 градуса.
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