https://ria.ru/20231024/samolet-1904841980.html

Названа возможная причина выкатывания самолета за ВПП в Перми

Названа возможная причина выкатывания самолета за ВПП в Перми - РИА Новости, 24.10.2023

Названа возможная причина выкатывания самолета за ВПП в Перми

Неблагоприятные погодные условия, по предварительным данным, стали причиной выкатывания самолета из Санкт-Петербурга со взлетно-посадочной полосы на аэродроме в РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:32

2023-10-24T08:32

2023-10-24T08:37

происшествия

пермь

санкт-петербург

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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия, по предварительным данным, стали причиной выкатывания самолета из Санкт-Петербурга со взлетно-посадочной полосы на аэродроме в Перми, проводится проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.Ранее пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что утром 24 октября самолёт из Петербурга при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 186 пассажиров, из них 14 детей, никто не пострадал. Аэродром в Перми временно закрыли для приема и отправления воздушных судов."Предварительная причина инцидента - неблагоприятные погодные условия. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.Уточняется, что воздушное судно не получило повреждений.Обстоятельства авиационного инцидента с пассажирским самолетом в Перми выясняют также следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.На фотографиях в социальных сетях с места инцидента видно, что воздушное судно стоит колёсами на траве за пределами заасфальтированного пространства.В Перми утром во вторник идет снег, температура воздуха около минус 1 градуса.

https://ria.ru/20231018/samolet-1903619374.html

https://ria.ru/20231016/vkontakte-1903023569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь, санкт-петербург