Самолет Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми
Летевший из Петербурга самолет Smartavia выкатился за пределы полосы в Перми
© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК РоссииСамолет Smartavia выкатился за пределы ВПП в Перми
© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК России
Самолет Smartavia выкатился за пределы ВПП в Перми
ПЕРМЬ, 24 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми, сообщили в Telegram-канале аэропорта.
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"Самолет авиакомпании Smartavia, рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — говорится в публикации.
Аэропорт временно закрыли на прием и отправку самолетов.
На борту находились 186 человек и шесть членов экипажа, никто не пострадал, пассажиров доставили в аэровокзал. Специалисты наземных служб аэропорта решают вопрос эвакуации воздушного судна на стоянку.
Позднее Уральская транспортная прокуратура уточнила, что предварительной причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия. В Перми утром во вторник шел снег, температура воздуха около одного градуса ниже нуля.
Самолет повреждений не получил, началась проверка инцидента.