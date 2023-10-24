https://ria.ru/20231024/samolet-1904838305.html

Самолет Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми

Самолет Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми - РИА Новости, 24.10.2023

Самолет Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми

Самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми, сообщили в Telegram-канале аэропорта. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T07:41

2023-10-24T07:41

2023-10-24T13:18

происшествия

пермь

санкт-петербург

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ПЕРМЬ, 24 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми, сообщили в Telegram-канале аэропорта."Самолет авиакомпании Smartavia, рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — говорится в публикации.Аэропорт временно закрыли на прием и отправку самолетов.На борту находились 186 человек и шесть членов экипажа, никто не пострадал, пассажиров доставили в аэровокзал. Специалисты наземных служб аэропорта решают вопрос эвакуации воздушного судна на стоянку.Позднее Уральская транспортная прокуратура уточнила, что предварительной причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия. В Перми утром во вторник шел снег, температура воздуха около одного градуса ниже нуля.Самолет повреждений не получил, началась проверка инцидента.

https://ria.ru/20230922/samolet-1898032124.html

пермь

санкт-петербург

россия

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Максим Горбачев

происшествия, пермь, санкт-петербург, россия, smartavia