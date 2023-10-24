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Самолет Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми - РИА Новости, 24.10.2023
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07:41 24.10.2023 (обновлено: 13:18 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/samolet-1904838305.html
Самолет Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми
Самолет Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми - РИА Новости, 24.10.2023
Самолет Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми
Самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми, сообщили в Telegram-канале аэропорта. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T07:41
2023-10-24T13:18
происшествия
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ПЕРМЬ, 24 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми, сообщили в Telegram-канале аэропорта.&quot;Самолет авиакомпании Smartavia, рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы&quot;, — говорится в публикации.Аэропорт временно закрыли на прием и отправку самолетов.На борту находились 186 человек и шесть членов экипажа, никто не пострадал, пассажиров доставили в аэровокзал. Специалисты наземных служб аэропорта решают вопрос эвакуации воздушного судна на стоянку.Позднее Уральская транспортная прокуратура уточнила, что предварительной причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия. В Перми утром во вторник шел снег, температура воздуха около одного градуса ниже нуля.Самолет повреждений не получил, началась проверка инцидента.
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происшествия, пермь, санкт-петербург, россия, smartavia
Происшествия, Пермь, Санкт-Петербург, Россия, Smartavia
Самолет Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми

Летевший из Петербурга самолет Smartavia выкатился за пределы полосы в Перми

© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК РоссииСамолет Smartavia выкатился за пределы ВПП в Перми
Самолет Smartavia выкатился за пределы ВПП в Перми - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК России
Самолет Smartavia выкатился за пределы ВПП в Перми
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ПЕРМЬ, 24 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании Smartavia выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми, сообщили в Telegram-канале аэропорта.
«

"Самолет авиакомпании Smartavia, рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", — говорится в публикации.

Аэропорт временно закрыли на прием и отправку самолетов.
На борту находились 186 человек и шесть членов экипажа, никто не пострадал, пассажиров доставили в аэровокзал. Специалисты наземных служб аэропорта решают вопрос эвакуации воздушного судна на стоянку.
Позднее Уральская транспортная прокуратура уточнила, что предварительной причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия. В Перми утром во вторник шел снег, температура воздуха около одного градуса ниже нуля.
Самолет повреждений не получил, началась проверка инцидента.
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ПроисшествияПермьСанкт-ПетербургРоссияSmartavia
 
 
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