https://ria.ru/20231024/regiony-1904977010.html

Ресурсы для новых регионов заложили в бюджет, сообщила Матвиенко

Ресурсы для новых регионов заложили в бюджет, сообщила Матвиенко - РИА Новости, 24.10.2023

Ресурсы для новых регионов заложили в бюджет, сообщила Матвиенко

В проекте федерального бюджета РФ на предстоящие три года заложены все необходимые средства для перехода на российские стандарты жизни и восстановительные... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:43

2023-10-24T16:43

2023-10-24T16:43

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

экономика

бюджет

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В проекте федерального бюджета РФ на предстоящие три года заложены все необходимые средства для перехода на российские стандарты жизни и восстановительные работы в новых регионах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Все финансовые ресурсы для перехода на российские стандарты жизни и на необходимые восстановительные работы предусмотрены в федеральном бюджете на предстоящую трёхлетку, и наша задача – содействовать, чтобы эти средства были направлены на благо жителей регионов", - сказала политик во вторник на первом заседании Совета по вопросам интеграции воссоединённых субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы Российской Федерации при Совете Федерации. Кроме того, в настоящее время начинается их интеграция в систему межбюджетных отношений Российской Федерации, что "позволит перейти к более системной работе по финансированию государственных проектов и программ", отметила Матвиенко.

https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891197744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика, бюджет