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Ресурсы для новых регионов заложили в бюджет, сообщила Матвиенко
Ресурсы для новых регионов заложили в бюджет, сообщила Матвиенко - РИА Новости, 24.10.2023
Ресурсы для новых регионов заложили в бюджет, сообщила Матвиенко
В проекте федерального бюджета РФ на предстоящие три года заложены все необходимые средства для перехода на российские стандарты жизни и восстановительные... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:43
2023-10-24T16:43
2023-10-24T16:43
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
экономика
бюджет
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В проекте федерального бюджета РФ на предстоящие три года заложены все необходимые средства для перехода на российские стандарты жизни и восстановительные работы в новых регионах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Все финансовые ресурсы для перехода на российские стандарты жизни и на необходимые восстановительные работы предусмотрены в федеральном бюджете на предстоящую трёхлетку, и наша задача – содействовать, чтобы эти средства были направлены на благо жителей регионов", - сказала политик во вторник на первом заседании Совета по вопросам интеграции воссоединённых субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы Российской Федерации при Совете Федерации. Кроме того, в настоящее время начинается их интеграция в систему межбюджетных отношений Российской Федерации, что "позволит перейти к более системной работе по финансированию государственных проектов и программ", отметила Матвиенко.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика, бюджет
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Экономика, Бюджет
Ресурсы для новых регионов заложили в бюджет, сообщила Матвиенко
Матвиенко: в проекте бюджета заложены средства на восстановление новых регионов
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В проекте федерального бюджета РФ на предстоящие три года заложены все необходимые средства для перехода на российские стандарты жизни и восстановительные работы в новых регионах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Все финансовые ресурсы для перехода на российские стандарты жизни и на необходимые восстановительные работы предусмотрены в федеральном бюджете на предстоящую трёхлетку, и наша задача – содействовать, чтобы эти средства были направлены на благо жителей регионов", - сказала политик во вторник на первом заседании Совета по вопросам интеграции воссоединённых субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы Российской Федерации при Совете Федерации.
Кроме того, в настоящее время начинается их интеграция в систему межбюджетных отношений Российской Федерации, что "позволит перейти к более системной работе по финансированию государственных проектов и программ", отметила Матвиенко.
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