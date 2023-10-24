https://ria.ru/20231024/puteshestviya-1904756306.html
Эксперты выяснили, какие требования к отелям туристы предъявляют чаще всего
Эксперты выяснили, какие требования к отелям туристы предъявляют чаще всего - РИА Новости, 24.10.2023
Эксперты выяснили, какие требования к отелям туристы предъявляют чаще всего
Эксперты рассказали, какие сервисы ищут туристы чаще всего при бронировании отелей в популярных на ноябрьские праздники городах, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T02:10
2023-10-24T02:10
2023-10-24T02:10
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие сервисы ищут туристы чаще всего при бронировании отелей в популярных на ноябрьские праздники городах, сообщает OneTwoTrip.В России большинство путешественников хотят провести ноябрьские праздники в Москве: на столицу приходится 14 процентов поисковых запросов. Многих интересуют отели с бассейном — такой фильтр чаще всего применяют при поиске.Санкт-Петербург рассматривают для поездки 12 процентов туристов. Там также часто ищут гостиницы или апартаменты с бассейном и спа-зоной. Сочи — на третьем месте, его выбирают восемь процентов пользователей. Тут даже в межсезонье туристов больше всего интересуют близость к пляжу и бассейн.Пять процентов путешественников намерены посетить Казань. Многие туристы ищут в основном апартаменты и, вероятно, планируют отправиться в Татарстан на машине, поскольку самым популярным фильтром оказалась "парковка".В Екатеринбург и Нижний Новгород отправятся по четыре процента пользователей. Им важно наличие в отеле бассейна и бесплатного Wi-Fi.Стамбул — лидер бронирования среди зарубежных городов, десять процентов путешественников бронируют гостиницы там. Бесплатный Wi-Fi — самый востребованный фильтр.В Дубае, куда намерены улететь семь процентов туристов, чаще всего пользователи интересуются близостью мест размещения к пляжу.В Минск поедут шесть процентов путешественников, значительную часть которых интересуют бесплатные парковка и Wi-Fi.
https://ria.ru/20231023/mordoviya-1904121005.html
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург
Эксперты выяснили, какие требования к отелям туристы предъявляют чаще всего
Эксперты сообщили, что туристы чаще всего ищут отели с бассейном и Wi-Fi