https://ria.ru/20231024/privivki-1904962576.html
Свыше 715 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье
Свыше 715 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2023
Свыше 715 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье
В Московской области сделали прививку от гриппа более 715 тысячам детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:06
2023-10-24T16:06
2023-10-24T16:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дети
прививки
грипп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/34/1529863483_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1edf064259ad47843af7e37270749369.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Московской области сделали прививку от гриппа более 715 тысячам детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. На территории Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Несовершеннолетние могут привиться в поликлинике, детсадах и школах. "Вакцинация помогает защититься от гриппа и его тяжелых осложнений, на данный момент это самый эффективный способ. Сделать прививку от гриппа могут как взрослые, так и дети. Всего с начала кампании вакцинацию от гриппа прошли уже более 715 тысяч детей", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В материале отмечается, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, через подмосковный портал государственных услуг "Здоровье" или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.
https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091734.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/34/1529863483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5eff9553c423a717eda9033f360ce5ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дети, прививки, грипп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дети, Прививки, Грипп