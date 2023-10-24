https://ria.ru/20231024/privivki-1904962576.html

Свыше 715 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье

Свыше 715 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2023

Свыше 715 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье

В Московской области сделали прививку от гриппа более 715 тысячам детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:06

2023-10-24T16:06

2023-10-24T16:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дети

прививки

грипп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/34/1529863483_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1edf064259ad47843af7e37270749369.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Московской области сделали прививку от гриппа более 715 тысячам детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. На территории Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Несовершеннолетние могут привиться в поликлинике, детсадах и школах. "Вакцинация помогает защититься от гриппа и его тяжелых осложнений, на данный момент это самый эффективный способ. Сделать прививку от гриппа могут как взрослые, так и дети. Всего с начала кампании вакцинацию от гриппа прошли уже более 715 тысяч детей", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В материале отмечается, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, через подмосковный портал государственных услуг "Здоровье" или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.

https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091734.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), дети, прививки, грипп