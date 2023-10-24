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Свыше 715 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:06 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/privivki-1904962576.html
Свыше 715 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье
Свыше 715 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2023
Свыше 715 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье
В Московской области сделали прививку от гриппа более 715 тысячам детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:06
2023-10-24T16:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дети
прививки
грипп
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Московской области сделали прививку от гриппа более 715 тысячам детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. На территории Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Несовершеннолетние могут привиться в поликлинике, детсадах и школах. "Вакцинация помогает защититься от гриппа и его тяжелых осложнений, на данный момент это самый эффективный способ. Сделать прививку от гриппа могут как взрослые, так и дети. Всего с начала кампании вакцинацию от гриппа прошли уже более 715 тысяч детей", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В материале отмечается, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, через подмосковный портал государственных услуг "Здоровье" или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), дети, прививки, грипп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дети, Прививки, Грипп

Свыше 715 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкМедик делает прививку ребенку
Медик делает прививку ребенку - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Медик делает прививку ребенку
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Московской области сделали прививку от гриппа более 715 тысячам детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
На территории Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Несовершеннолетние могут привиться в поликлинике, детсадах и школах.
"Вакцинация помогает защититься от гриппа и его тяжелых осложнений, на данный момент это самый эффективный способ. Сделать прививку от гриппа могут как взрослые, так и дети. Всего с начала кампании вакцинацию от гриппа прошли уже более 715 тысяч детей", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
В материале отмечается, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, через подмосковный портал государственных услуг "Здоровье" или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Более 2,1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье
20 октября, 12:18
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДетиПрививкиГрипп
 
 
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