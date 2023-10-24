ВСУ понесли большие потери, пытаясь занять плацдармы на левом берегу Днепра
Минобороны: морпехи ВСУ саботируют выполнение задач на Херсонском направлении
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские солдаты отказываются высаживаться на левом берегу Днепра из-за серьезных потерь, сообщили в Минобороны.
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"Противник в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понес большие потери, в связи с чем личный состав бригад морской пехоты ВСУ саботирует выполнение задачи по десантированию", — говорится в сводке.
Уточняется, что российские войска за прошедшие сутки нанесли огневое поражение противнику, уничтожив до 55 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
Купянское направление
Группировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак украинских подразделений возле Ивановки, Синьковки и Сергеевки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- два пикапа.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" отразила 11 атак штурмовых отрядов 21-й, 31-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Кроме того, возле Григоровки в Донецкой Народной Республике удалось поразить живую силу и технику украинской 12-й бригады специального назначения.
Потери противника составили:
- более 125 военнослужащих;
- пять боевых бронированных машин;
- четыре автомобиля.
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Кроме того, российские подразделения уничтожили полевой склад боеприпасов украинской 93-й механизированной бригады.
Потери противника составили:
- более 235 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- четыре автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" нанесла огневое поражение солдатам 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны возле Угледара, Никольского и Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 110 военнослужащих;
- четыре автомобиля.
Запорожское направление
Российские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение солдатам украинской 118-й механизированной бригады в районе Вербового в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 75 военнослужащих;
- один танк;
- два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- гаубицы "Мста-Б" и Д-20;
- две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США.
Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах. Средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 возле Красноармейка в ДНР и Канатово в Кировоградской области. Также в районе Оленовки в Днепропетровской области удалось уничтожить самолет Л-39 Воздушных сил Украины.
Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили пять управляемых авиационных бомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 44 беспилотника.