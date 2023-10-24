https://ria.ru/20231024/prikazy-1904926804.html

ВСУ понесли большие потери, пытаясь занять плацдармы на левом берегу Днепра

ВСУ понесли большие потери, пытаясь занять плацдармы на левом берегу Днепра - РИА Новости, 24.10.2023

ВСУ понесли большие потери, пытаясь занять плацдармы на левом берегу Днепра

Украинские солдаты отказываются высаживаться на левом берегу Днепра из-за серьезных потерь, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:19

2023-10-24T14:19

2023-10-24T17:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

херсонская область

донецкая народная республика

сша

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904980740_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86d33810a25d05a6fc632543e62bf9f3.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские солдаты отказываются высаживаться на левом берегу Днепра из-за серьезных потерь, сообщили в Минобороны."Противник в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понес большие потери, в связи с чем личный состав бригад морской пехоты ВСУ саботирует выполнение задачи по десантированию", — говорится в сводке.Уточняется, что российские войска за прошедшие сутки нанесли огневое поражение противнику, уничтожив до 55 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак украинских подразделений возле Ивановки, Синьковки и Сергеевки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила 11 атак штурмовых отрядов 21-й, 31-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Кроме того, возле Григоровки в Донецкой Народной Республике удалось поразить живую силу и технику украинской 12-й бригады специального назначения.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Кроме того, российские подразделения уничтожили полевой склад боеприпасов украинской 93-й механизированной бригады.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" нанесла огневое поражение солдатам 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны возле Угледара, Никольского и Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение солдатам украинской 118-й механизированной бригады в районе Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах. Средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 возле Красноармейка в ДНР и Канатово в Кировоградской области. Также в районе Оленовки в Днепропетровской области удалось уничтожить самолет Л-39 Воздушных сил Украины.Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили пять управляемых авиационных бомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 44 беспилотника.

https://ria.ru/20231024/katastrofa-1904855974.html

https://ria.ru/20231024/nastuplenie-1904930122.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904855340.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о ситуации на Херсонском направлении Минобороны о ситуации на Херсонском направлении 2023-10-24T14:19 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, херсонская область , донецкая народная республика, сша, миг-29