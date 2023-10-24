Рейтинг@Mail.ru
ВСУ понесли большие потери, пытаясь занять плацдармы на левом берегу Днепра - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 24.10.2023 (обновлено: 17:14 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/prikazy-1904926804.html
ВСУ понесли большие потери, пытаясь занять плацдармы на левом берегу Днепра
ВСУ понесли большие потери, пытаясь занять плацдармы на левом берегу Днепра - РИА Новости, 24.10.2023
ВСУ понесли большие потери, пытаясь занять плацдармы на левом берегу Днепра
Украинские солдаты отказываются высаживаться на левом берегу Днепра из-за серьезных потерь, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:19
2023-10-24T17:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
донецкая народная республика
сша
миг-29
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904980740_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86d33810a25d05a6fc632543e62bf9f3.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские солдаты отказываются высаживаться на левом берегу Днепра из-за серьезных потерь, сообщили в Минобороны."Противник в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понес большие потери, в связи с чем личный состав бригад морской пехоты ВСУ саботирует выполнение задачи по десантированию", — говорится в сводке.Уточняется, что российские войска за прошедшие сутки нанесли огневое поражение противнику, уничтожив до 55 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак украинских подразделений возле Ивановки, Синьковки и Сергеевки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила 11 атак штурмовых отрядов 21-й, 31-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Кроме того, возле Григоровки в Донецкой Народной Республике удалось поразить живую силу и технику украинской 12-й бригады специального назначения.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Кроме того, российские подразделения уничтожили полевой склад боеприпасов украинской 93-й механизированной бригады.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" нанесла огневое поражение солдатам 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны возле Угледара, Никольского и Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение солдатам украинской 118-й механизированной бригады в районе Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах. Средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 возле Красноармейка в ДНР и Канатово в Кировоградской области. Также в районе Оленовки в Днепропетровской области удалось уничтожить самолет Л-39 Воздушных сил Украины.Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили пять управляемых авиационных бомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 44 беспилотника.
https://ria.ru/20231024/katastrofa-1904855974.html
https://ria.ru/20231024/nastuplenie-1904930122.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904855340.html
россия
херсонская область
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны о ситуации на Херсонском направлении
Минобороны о ситуации на Херсонском направлении
2023-10-24T14:19
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904980740_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9147b99d1373fb380d240474ec141f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, херсонская область , донецкая народная республика, сша, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, США, МиГ-29
ВСУ понесли большие потери, пытаясь занять плацдармы на левом берегу Днепра

Минобороны: морпехи ВСУ саботируют выполнение задач на Херсонском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Украинские солдаты отказываются высаживаться на левом берегу Днепра из-за серьезных потерь, сообщили в Минобороны.
«
"Противник в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понес большие потери, в связи с чем личный состав бригад морской пехоты ВСУ саботирует выполнение задачи по десантированию", — говорится в сводке.
Уточняется, что российские войска за прошедшие сутки нанесли огневое поражение противнику, уничтожив до 55 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.

Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.

Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
"Глупцы": американский полковник вынес Украине приговор
24 октября, 10:13

Купянское направление

Группировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак украинских подразделений возле Ивановки, Синьковки и Сергеевки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • два пикапа.
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
"Трудно сражаться": в ВСУ раскрыли, что произошло в Харьковской области
24 октября, 14:30

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила 11 атак штурмовых отрядов 21-й, 31-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Кроме того, возле Григоровки в Донецкой Народной Республике удалось поразить живую силу и технику украинской 12-й бригады специального назначения.
Потери противника составили:
  • более 125 военнослужащих;
  • пять боевых бронированных машин;
  • четыре автомобиля.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Крым и Донбасс Украине уже не вернуть. Запад о чем-то начал догадываться
23 октября, 08:00

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Кроме того, российские подразделения уничтожили полевой склад боеприпасов украинской 93-й механизированной бригады.
Потери противника составили:
  • более 235 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • четыре автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • гаубицу "Мста-Б";
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • артиллерийскую систему М777 производства США;
  • три самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
20 октября, 08:00

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" нанесла огневое поражение солдатам 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны возле Угледара, Никольского и Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 110 военнослужащих;
  • четыре автомобиля.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ
18 октября, 08:00

Запорожское направление

Российские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение солдатам украинской 118-й механизированной бригады в районе Вербового в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 75 военнослужащих;
  • один танк;
  • два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-20;
  • две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Киеве заявили, что "все мощности мира" не покроют нужды ВСУ в оружии
24 октября, 10:07
Российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах. Средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 возле Красноармейка в ДНР и Канатово в Кировоградской области. Также в районе Оленовки в Днепропетровской области удалось уничтожить самолет Л-39 Воздушных сил Украины.
Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили пять управляемых авиационных бомб JDAM, пять снарядов РСЗО HIMARS и 44 беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаСШАМиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала