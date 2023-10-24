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Новым послом Японии в России станет Акира Муто - РИА Новости, 24.10.2023
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04:57 24.10.2023 (обновлено: 10:32 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/posol-1904831758.html
Новым послом Японии в России станет Акира Муто
Новым послом Японии в России станет Акира Муто - РИА Новости, 24.10.2023
Новым послом Японии в России станет Акира Муто
Правительство Японии приняло решение назначить Акиру Муто новым послом в Москве, передает Киодо. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T04:57
2023-10-24T10:32
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ТОКИО, 24 окт — РИА Новости. Правительство Японии приняло решение назначить Акиру Муто новым послом в Москве, передает Киодо.&quot;Кабинет министров на заседании принял решение назначить послом Японии в России бывшего директора Института дипломатической службы МИД Акиру Муто&quot;, — говорится в публикации.Министр иностранных дел Ёко Камикава пояснила, что выбирая нового главу дипмиссии, власти исходили из опыта и достижений кандидата.Акира Муто, которому в этом году исполнилось 63 года, в прошлом руководил российским отделом европейского департамента МИД Японии. Он сменит в Москве Тоёхису Кодзуки, занимавшего пост посла семь лет с 2015 года — самый длительный срок пребывания на этой должности за послевоенный период.Кодзуки считают представителем и "асом" так называемой "русской школы" в японском МИД — своеобразного российского лобби, в 2000-х — 2010-х годах выступавшего за улучшение отношений с Москвой. В частности, он сопровождал экс-премьер-министра Синдзо Абэ во время его первого после избрания на пост главы правительства визита в Россию в 2013 году.
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в мире, россия, синдзо абэ, тоехиса кодзуки, сша, япония
В мире, Россия, Синдзо Абэ, Тоехиса Кодзуки, США, Япония
Новым послом Японии в России станет Акира Муто

Киодо: новым послом Японии в России станет Акира Муто

© Фото : Consulate-General of Japan in Los AngelesАкира Муто
Акира Муто - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Consulate-General of Japan in Los Angeles
Акира Муто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 окт — РИА Новости. Правительство Японии приняло решение назначить Акиру Муто новым послом в Москве, передает Киодо.
«

"Кабинет министров на заседании принял решение назначить послом Японии в России бывшего директора Института дипломатической службы МИД Акиру Муто", — говорится в публикации.

Министр иностранных дел Ёко Камикава пояснила, что выбирая нового главу дипмиссии, власти исходили из опыта и достижений кандидата.
Акира Муто, которому в этом году исполнилось 63 года, в прошлом руководил российским отделом европейского департамента МИД Японии. Он сменит в Москве Тоёхису Кодзуки, занимавшего пост посла семь лет с 2015 года — самый длительный срок пребывания на этой должности за послевоенный период.
Кодзуки считают представителем и "асом" так называемой "русской школы" в японском МИД — своеобразного российского лобби, в 2000-х — 2010-х годах выступавшего за улучшение отношений с Москвой. В частности, он сопровождал экс-премьер-министра Синдзо Абэ во время его первого после избрания на пост главы правительства визита в Россию в 2013 году.
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