https://ria.ru/20231024/posol-1904831758.html

Новым послом Японии в России станет Акира Муто

Новым послом Японии в России станет Акира Муто - РИА Новости, 24.10.2023

Новым послом Японии в России станет Акира Муто

Правительство Японии приняло решение назначить Акиру Муто новым послом в Москве, передает Киодо. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T04:57

2023-10-24T04:57

2023-10-24T10:32

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ТОКИО, 24 окт — РИА Новости. Правительство Японии приняло решение назначить Акиру Муто новым послом в Москве, передает Киодо."Кабинет министров на заседании принял решение назначить послом Японии в России бывшего директора Института дипломатической службы МИД Акиру Муто", — говорится в публикации.Министр иностранных дел Ёко Камикава пояснила, что выбирая нового главу дипмиссии, власти исходили из опыта и достижений кандидата.Акира Муто, которому в этом году исполнилось 63 года, в прошлом руководил российским отделом европейского департамента МИД Японии. Он сменит в Москве Тоёхису Кодзуки, занимавшего пост посла семь лет с 2015 года — самый длительный срок пребывания на этой должности за послевоенный период.Кодзуки считают представителем и "асом" так называемой "русской школы" в японском МИД — своеобразного российского лобби, в 2000-х — 2010-х годах выступавшего за улучшение отношений с Москвой. В частности, он сопровождал экс-премьер-министра Синдзо Абэ во время его первого после избрания на пост главы правительства визита в Россию в 2013 году.

https://ria.ru/20231005/politika-1900788231.html

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в мире, россия, синдзо абэ, тоехиса кодзуки, сша, япония