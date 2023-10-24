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Шольц назвал объем помощи Украине с начала спецоперации - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 24.10.2023 (обновлено: 16:22 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/pomosch-1904959067.html
Шольц назвал объем помощи Украине с начала спецоперации
Шольц назвал объем помощи Украине с начала спецоперации - РИА Новости, 24.10.2023
Шольц назвал объем помощи Украине с начала спецоперации
Германия оказала военную и гражданскую помощь Украине в размере 24 миллиардов евро с начала специальной военной операции, а также подготовила еще 1,4 миллиарда... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:58
2023-10-24T16:22
специальная военная операция на украине
германия
украина
россия
сергей лавров
олаф шольц
нато
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Германия оказала военную и гражданскую помощь Украине в размере 24 миллиардов евро с начала специальной военной операции, а также подготовила еще 1,4 миллиарда евро в рамках зимнего пакета помощи для усиления украинской противовоздушной обороны, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц."Наша гражданская и военная помощь с начала войны составила 24 миллиарда евро. Это делает Германию вторым по величине сторонником Украины после США", - сказал Шольц на немецко-украинском экономическом форуме.По его словам, для обеспечения защиты украинского неба грядущей зимой Германия выделяет пакет помощи размером в 1,4 миллиарда евро."Он включает в себя, среди прочего, еще одну систему (зенитно-ракетный комплекс - ред.) Patriot, еще одну систему (ПВО - ред.) IRIS-T, а также еще несколько зенитных самоходных установок Gepard с недавно выпущенными для них боеприпасами", - добавил канцлер.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904761766.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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германия, украина, россия, сергей лавров, олаф шольц, нато
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Россия, Сергей Лавров, Олаф Шольц, НАТО
Шольц назвал объем помощи Украине с начала спецоперации

Шольц: Германия с начала СВО выделила Украине помощь в размере 24 млрд евро

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Германия оказала военную и гражданскую помощь Украине в размере 24 миллиардов евро с начала специальной военной операции, а также подготовила еще 1,4 миллиарда евро в рамках зимнего пакета помощи для усиления украинской противовоздушной обороны, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Наша гражданская и военная помощь с начала войны составила 24 миллиарда евро. Это делает Германию вторым по величине сторонником Украины после США", - сказал Шольц на немецко-украинском экономическом форуме.
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По его словам, для обеспечения защиты украинского неба грядущей зимой Германия выделяет пакет помощи размером в 1,4 миллиарда евро.
"Он включает в себя, среди прочего, еще одну систему (зенитно-ракетный комплекс - ред.) Patriot, еще одну систему (ПВО - ред.) IRIS-T, а также еще несколько зенитных самоходных установок Gepard с недавно выпущенными для них боеприпасами", - добавил канцлер.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаРоссияСергей ЛавровОлаф ШольцНАТО
 
 
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