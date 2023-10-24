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Песков ответил на вопрос про поправки о выборах при особых ситуациях - РИА Новости, 24.10.2023
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12:35 24.10.2023 (обновлено: 12:56 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/peskov-1904892367.html
Песков ответил на вопрос про поправки о выборах при особых ситуациях
Песков ответил на вопрос про поправки о выборах при особых ситуациях - РИА Новости, 24.10.2023
Песков ответил на вопрос про поправки о выборах при особых ситуациях
Выборы президента РФ еще не назначены, но они пройдут в любом случае, что касается проведения голосования при военном положении, то особенная ситуация требует... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:35
2023-10-24T12:56
политика
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Выборы президента РФ еще не назначены, но они пройдут в любом случае, что касается проведения голосования при военном положении, то особенная ситуация требует дополнительных законодательных инициатив, что и происходит, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Естественно, они (выборы президента РФ) не назначены. Но они приближаются. И они в любом случае состоятся. И конечно, определенная особенная ситуация, в том числе в наших новых регионах, требует дополнительных законодательных инициатив и решений. Вот собственно, что и происходит", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу законодателей над поправками к закону о выборах.Ранее комитет Госдумы РФ по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации", внесенный главами комитетов ГД и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.Также в законопроект вносятся поправки, синхронизирующие законодательство с принятым ранее законом о проведении выборов и референдумов во время военного положения. При этом ЦИК РФ могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов президента в период действия на части территории РФ военного положения.Проект, уточняющий положения закона о выборах президента России, может быть принят в третьем чтении уже на этой неделе, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
https://ria.ru/20231007/prezident-1901170904.html
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политика, россия, дмитрий песков, павел крашенинников, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Песков ответил на вопрос про поправки о выборах при особых ситуациях

Песков ответил на вопрос про поправки о выборах в регионах с военным положением

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Выборы президента РФ еще не назначены, но они пройдут в любом случае, что касается проведения голосования при военном положении, то особенная ситуация требует дополнительных законодательных инициатив, что и происходит, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Естественно, они (выборы президента РФ) не назначены. Но они приближаются. И они в любом случае состоятся. И конечно, определенная особенная ситуация, в том числе в наших новых регионах, требует дополнительных законодательных инициатив и решений. Вот собственно, что и происходит", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу законодателей над поправками к закону о выборах.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Кадыров предложил отменить выборы президента России из-за спецоперации
7 октября, 16:19
Ранее комитет Госдумы РФ по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации", внесенный главами комитетов ГД и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.
Также в законопроект вносятся поправки, синхронизирующие законодательство с принятым ранее законом о проведении выборов и референдумов во время военного положения. При этом ЦИК РФ могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов президента в период действия на части территории РФ военного положения.
Проект, уточняющий положения закона о выборах президента России, может быть принят в третьем чтении уже на этой неделе, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В ГД рекомендовали принять проект, уточняющий закон о выборах президента
23 октября, 11:38
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковПавел КрашенинниковАндрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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