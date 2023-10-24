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В Кремле призвали ХАМАС срочно освободить всех заложников

В Кремле призвали ХАМАС срочно освободить всех заложников - РИА Новости, 24.10.2023

В Кремле призвали ХАМАС срочно освободить всех заложников

Движение ХАМАС должно немедленно освободить всех заложников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:31

2023-10-24T12:31

2023-10-24T13:10

хамас

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Движение ХАМАС должно немедленно освободить всех заложников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы считаем, что все заложники должны быть срочно, незамедлительно освобождены. Это наша твердая позиция. Мы, конечно, призываем ХАМАС к тому, чтобы все заложники были освобождены. Всем родным и близким этих заложников от всей души желаем, чтобы они вернулись целыми и невредимыми", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что Москва использует все возможности для контактов с обеими сторонами конфликта, но пока нет никакой информации, как и когда российских граждан удастся вернуть.Также пресс-секретарь президента уточнил, что пока не может назвать точные цифры, сколько россиян находятся в плену у ХАМАС."Здесь неуместно давать примерные оценки, я не могу вам назвать точного количества", — пояснил он.Песков уточнил, что у журналистов нет оснований не доверять данным посольства, которое сообщило о гибели 20 россиян в результате эскалации конфликта, но подчеркнул, что идет настоящая война, поэтому цифры могут измениться.По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 израильтян и граждан других стран. По данным посольства России в Тель-Авиве, в заложниках удерживаются двое граждан страны, семеро числятся пропавшими без вести.Жертвами массированных ракетных обстрелов и вторжения бойцов палестинского движения в южные районы Израиля 7 октября стали более 1,3 тысячи человек. В секторе Газа в результате ответных действий еврейского государства погибли более пяти тысяч жителей, сообщают местные власти.Москва призывает стороны разрешить продолжающийся конфликт, в основании мирного урегулирования должно лежать создание независимого палестинского государства.

израиль

россия

восточный иерусалим

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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, дмитрий песков, оон