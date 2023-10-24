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В Кремле призвали ХАМАС срочно освободить всех заложников - РИА Новости, 24.10.2023
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12:31 24.10.2023 (обновлено: 13:10 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/peskov-1904890474.html
В Кремле призвали ХАМАС срочно освободить всех заложников
В Кремле призвали ХАМАС срочно освободить всех заложников - РИА Новости, 24.10.2023
В Кремле призвали ХАМАС срочно освободить всех заложников
Движение ХАМАС должно немедленно освободить всех заложников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:31
2023-10-24T13:10
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Движение ХАМАС должно немедленно освободить всех заложников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.&quot;Мы считаем, что все заложники должны быть срочно, незамедлительно освобождены. Это наша твердая позиция. Мы, конечно, призываем ХАМАС к тому, чтобы все заложники были освобождены. Всем родным и близким этих заложников от всей души желаем, чтобы они вернулись целыми и невредимыми&quot;, — сказал представитель Кремля.Он отметил, что Москва использует все возможности для контактов с обеими сторонами конфликта, но пока нет никакой информации, как и когда российских граждан удастся вернуть.Также пресс-секретарь президента уточнил, что пока не может назвать точные цифры, сколько россиян находятся в плену у ХАМАС."Здесь неуместно давать примерные оценки, я не могу вам назвать точного количества", — пояснил он.Песков уточнил, что у журналистов нет оснований не доверять данным посольства, которое сообщило о гибели 20 россиян в результате эскалации конфликта, но подчеркнул, что идет настоящая война, поэтому цифры могут измениться.По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 израильтян и граждан других стран. По данным посольства России в Тель-Авиве, в заложниках удерживаются двое граждан страны, семеро числятся пропавшими без вести.Жертвами массированных ракетных обстрелов и вторжения бойцов палестинского движения в южные районы Израиля 7 октября стали более 1,3 тысячи человек. В секторе Газа в результате ответных действий еврейского государства погибли более пяти тысяч жителей, сообщают местные власти.Москва призывает стороны разрешить продолжающийся конфликт, в основании мирного урегулирования должно лежать создание независимого палестинского государства.
израиль
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5
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, дмитрий песков, оон
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН
В Кремле призвали ХАМАС срочно освободить всех заложников

В Кремле призвали ХАМАС незамедлительно отпустить всех заложников

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Движение ХАМАС должно немедленно освободить всех заложников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Мы считаем, что все заложники должны быть срочно, незамедлительно освобождены. Это наша твердая позиция. Мы, конечно, призываем ХАМАС к тому, чтобы все заложники были освобождены. Всем родным и близким этих заложников от всей души желаем, чтобы они вернулись целыми и невредимыми", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Москва использует все возможности для контактов с обеими сторонами конфликта, но пока нет никакой информации, как и когда российских граждан удастся вернуть.
Также пресс-секретарь президента уточнил, что пока не может назвать точные цифры, сколько россиян находятся в плену у ХАМАС.
«
"Здесь неуместно давать примерные оценки, я не могу вам назвать точного количества", — пояснил он.
Песков уточнил, что у журналистов нет оснований не доверять данным посольства, которое сообщило о гибели 20 россиян в результате эскалации конфликта, но подчеркнул, что идет настоящая война, поэтому цифры могут измениться.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 израильтян и граждан других стран. По данным посольства России в Тель-Авиве, в заложниках удерживаются двое граждан страны, семеро числятся пропавшими без вести.
Жертвами массированных ракетных обстрелов и вторжения бойцов палестинского движения в южные районы Израиля 7 октября стали более 1,3 тысячи человек. В секторе Газа в результате ответных действий еврейского государства погибли более пяти тысяч жителей, сообщают местные власти.
Москва призывает стороны разрешить продолжающийся конфликт, в основании мирного урегулирования должно лежать создание независимого палестинского государства.
 
ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинДмитрий ПесковООН
 
 
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