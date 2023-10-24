https://ria.ru/20231024/perm-1904843342.html

В Перми после ЧП с самолетом возобновил работу аэродром

В Перми после ЧП с самолетом возобновил работу аэродром - РИА Новости, 24.10.2023

В Перми после ЧП с самолетом возобновил работу аэродром

Пермский аэродром Большое Савино возобновил прием и отправку самолётов после ЧП с выкатыванием лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:48

2023-10-24T08:48

2023-10-24T08:52

происшествия

пермь

санкт-петербург

smartavia

boeing 737

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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Пермский аэродром Большое Савино возобновил прием и отправку самолётов после ЧП с выкатыванием лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэровокзала.Утром 24 октября самолет из Санкт-Петербург при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал. После инцидента аэродром в Перми временно закрыли для приёма и отправления воздушных судов."Аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов, аэропорт работает в штатном режиме. Самолет Boeing 737 авиакомпании Smartavia, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку", - говорится в сообщении.Уточняется, что задержанные рейсы готовятся к отправлению.

https://ria.ru/20231024/samolet-1904841980.html

пермь

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермь, санкт-петербург, smartavia, boeing 737