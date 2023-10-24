https://ria.ru/20231024/perm-1904843342.html
В Перми после ЧП с самолетом возобновил работу аэродром
В Перми после ЧП с самолетом возобновил работу аэродром - РИА Новости, 24.10.2023
В Перми после ЧП с самолетом возобновил работу аэродром
Пермский аэродром Большое Савино возобновил прием и отправку самолётов после ЧП с выкатыванием лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:48
2023-10-24T08:48
2023-10-24T08:52
происшествия
пермь
санкт-петербург
smartavia
boeing 737
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904839177_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4f7ebb0b81753e206882bcfbab2f68f9.jpg
ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Пермский аэродром Большое Савино возобновил прием и отправку самолётов после ЧП с выкатыванием лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэровокзала.Утром 24 октября самолет из Санкт-Петербург при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал. После инцидента аэродром в Перми временно закрыли для приёма и отправления воздушных судов."Аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов, аэропорт работает в штатном режиме. Самолет Boeing 737 авиакомпании Smartavia, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку", - говорится в сообщении.Уточняется, что задержанные рейсы готовятся к отправлению.
https://ria.ru/20231024/samolet-1904841980.html
пермь
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904839177_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2850827fc1bb039bc0a4758b0e631d93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, санкт-петербург, smartavia, boeing 737
Происшествия, Пермь, Санкт-Петербург, Smartavia, Boeing 737
В Перми после ЧП с самолетом возобновил работу аэродром
Пермский аэродром возобновил работу после ЧП с выкатившимся за ВПП самолетом