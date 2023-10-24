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В Перми после ЧП с самолетом возобновил работу аэродром - РИА Новости, 24.10.2023
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08:48 24.10.2023 (обновлено: 08:52 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/perm-1904843342.html
В Перми после ЧП с самолетом возобновил работу аэродром
В Перми после ЧП с самолетом возобновил работу аэродром - РИА Новости, 24.10.2023
В Перми после ЧП с самолетом возобновил работу аэродром
Пермский аэродром Большое Савино возобновил прием и отправку самолётов после ЧП с выкатыванием лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:48
2023-10-24T08:52
происшествия
пермь
санкт-петербург
smartavia
boeing 737
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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Пермский аэродром Большое Савино возобновил прием и отправку самолётов после ЧП с выкатыванием лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэровокзала.Утром 24 октября самолет из Санкт-Петербург при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал. После инцидента аэродром в Перми временно закрыли для приёма и отправления воздушных судов."Аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов, аэропорт работает в штатном режиме. Самолет Boeing 737 авиакомпании Smartavia, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку", - говорится в сообщении.Уточняется, что задержанные рейсы готовятся к отправлению.
https://ria.ru/20231024/samolet-1904841980.html
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происшествия, пермь, санкт-петербург, smartavia, boeing 737
Происшествия, Пермь, Санкт-Петербург, Smartavia, Boeing 737
В Перми после ЧП с самолетом возобновил работу аэродром

Пермский аэродром возобновил работу после ЧП с выкатившимся за ВПП самолетом

© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК РоссииСамолет Smartavia выкатился за пределы ВПП в Перми
Самолет Smartavia выкатился за пределы ВПП в Перми - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Центральное МСУ на транспорте СК России
Самолет Smartavia выкатился за пределы ВПП в Перми
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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Пермский аэродром Большое Савино возобновил прием и отправку самолётов после ЧП с выкатыванием лайнера за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэровокзала.
Утром 24 октября самолет из Санкт-Петербург при выполнении посадки в аэропорту Перми выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал. После инцидента аэродром в Перми временно закрыли для приёма и отправления воздушных судов.
"Аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов, аэропорт работает в штатном режиме. Самолет Boeing 737 авиакомпании Smartavia, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, отбуксирован на стоянку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанные рейсы готовятся к отправлению.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Названа возможная причина выкатывания самолета за ВПП в Перми
24 октября, 08:32
 
ПроисшествияПермьСанкт-ПетербургSmartaviaBoeing 737
 
 
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