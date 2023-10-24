Рейтинг@Mail.ru
Памятник Сталину в городе Орлов установили, не выслушав жителей - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 24.10.2023 (обновлено: 13:17 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/pamyatnik-1904906235.html
Памятник Сталину в городе Орлов установили, не выслушав жителей
Памятник Сталину в городе Орлов установили, не выслушав жителей - РИА Новости, 24.10.2023
Памятник Сталину в городе Орлов установили, не выслушав жителей
Памятник Иосифу Сталину установили в детском парке города Орлов Кировской области вопреки рекомендации министерства внутренней политики региона провести перед... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:15
2023-10-24T13:17
общество
орлов
кировская область
россия
дмитрий песков
иосиф сталин (джугашвили)
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904905014_0:0:723:407_1920x0_80_0_0_a1d3978860307859069c5eddb973aca5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину установили в детском парке города Орлов Кировской области вопреки рекомендации министерства внутренней политики региона провести перед этим открытое голосование среди жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Информация о запланированном на 24 сентября открытии памятника Сталину в детском городском парке Орлова была опубликована в местных СМИ. Отмечалось, что на мероприятии будут присутствовать правнук Сталина и родственники Дзержинского. "Установка памятника Сталину была инициирована региональным отделением КПРФ. Место для установки памятника инициаторами было выбрано в связи с тем, что в период советской власти памятник Сталину находился именно в этом месте", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области. В пресс-службе подчеркнули, что "министерство внутренней политики правительства Кировской области настоятельно рекомендовало администрации города Орлова провести открытое голосование жителей по вопросу установки памятника, поскольку далеко не все граждане поддерживают эту инициативу", однако голосование муниципалитетом организовано не было. "Главе города Орлова указано на недопустимость авторитарных решений в подобных вопросах, затрагивающих интересы тысяч жителей", - заявили в пресс-службе регионального правительства. По словам собеседницы агентства, сейчас Вятская региональная общественная организация жертв политических репрессий, а также активные граждане города Орлова направили заявление в прокуратуру по факту установки памятника. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что впервые услышал от них о якобы установке памятника Иосифу Сталину в детском парке в Кировской области, отметив, что в Кремле "поинтересуются", кто принимал такое решение.
https://ria.ru/20230815/pamyatnik-1890225322.html
https://ria.ru/20230201/byusty-1849094878.html
орлов
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904905014_0:0:723:542_1920x0_80_0_0_57eb7b12c845bb02a3840ae6c503da1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, орлов, кировская область, россия, дмитрий песков, иосиф сталин (джугашвили), кпрф
Общество, Орлов, Кировская область, Россия, Дмитрий Песков, Иосиф Сталин (Джугашвили), КПРФ
Памятник Сталину в городе Орлов установили, не выслушав жителей

В Кировской области вопреки совету выслушать жителей установили памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину установили в детском парке города Орлов Кировской области
 Памятник Иосифу Сталину установили в детском парке города Орлов Кировской области
Памятник Иосифу Сталину установили в детском парке города Орлов Кировской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину установили в детском парке города Орлов Кировской области вопреки рекомендации министерства внутренней политики региона провести перед этим открытое голосование среди жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Информация о запланированном на 24 сентября открытии памятника Сталину в детском городском парке Орлова была опубликована в местных СМИ. Отмечалось, что на мероприятии будут присутствовать правнук Сталина и родственники Дзержинского.
Памятник Иосифу Сталину в Великих Луках - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Великих Луках установили памятник Сталину
15 августа, 15:20
"Установка памятника Сталину была инициирована региональным отделением КПРФ. Место для установки памятника инициаторами было выбрано в связи с тем, что в период советской власти памятник Сталину находился именно в этом месте", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.
В пресс-службе подчеркнули, что "министерство внутренней политики правительства Кировской области настоятельно рекомендовало администрации города Орлова провести открытое голосование жителей по вопросу установки памятника, поскольку далеко не все граждане поддерживают эту инициативу", однако голосование муниципалитетом организовано не было.
"Главе города Орлова указано на недопустимость авторитарных решений в подобных вопросах, затрагивающих интересы тысяч жителей", - заявили в пресс-службе регионального правительства.
По словам собеседницы агентства, сейчас Вятская региональная общественная организация жертв политических репрессий, а также активные граждане города Орлова направили заявление в прокуратуру по факту установки памятника.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что впервые услышал от них о якобы установке памятника Иосифу Сталину в детском парке в Кировской области, отметив, что в Кремле "поинтересуются", кто принимал такое решение.
Памятники Сталину, Василевскому и Жукову открыли в Волгограде - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
В Волгограде открыли памятники Сталину, Василевскому и Жукову
1 февраля, 15:01
 
ОбществоОрловКировская областьРоссияДмитрий ПесковИосиф Сталин (Джугашвили)КПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала