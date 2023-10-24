https://ria.ru/20231024/pamyatnik-1904906235.html

Памятник Сталину в городе Орлов установили, не выслушав жителей

Памятник Сталину в городе Орлов установили, не выслушав жителей - РИА Новости, 24.10.2023

Памятник Сталину в городе Орлов установили, не выслушав жителей

Памятник Иосифу Сталину установили в детском парке города Орлов Кировской области вопреки рекомендации министерства внутренней политики региона провести перед... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:15

2023-10-24T13:15

2023-10-24T13:17

общество

орлов

кировская область

россия

дмитрий песков

иосиф сталин (джугашвили)

кпрф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину установили в детском парке города Орлов Кировской области вопреки рекомендации министерства внутренней политики региона провести перед этим открытое голосование среди жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Информация о запланированном на 24 сентября открытии памятника Сталину в детском городском парке Орлова была опубликована в местных СМИ. Отмечалось, что на мероприятии будут присутствовать правнук Сталина и родственники Дзержинского. "Установка памятника Сталину была инициирована региональным отделением КПРФ. Место для установки памятника инициаторами было выбрано в связи с тем, что в период советской власти памятник Сталину находился именно в этом месте", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области. В пресс-службе подчеркнули, что "министерство внутренней политики правительства Кировской области настоятельно рекомендовало администрации города Орлова провести открытое голосование жителей по вопросу установки памятника, поскольку далеко не все граждане поддерживают эту инициативу", однако голосование муниципалитетом организовано не было. "Главе города Орлова указано на недопустимость авторитарных решений в подобных вопросах, затрагивающих интересы тысяч жителей", - заявили в пресс-службе регионального правительства. По словам собеседницы агентства, сейчас Вятская региональная общественная организация жертв политических репрессий, а также активные граждане города Орлова направили заявление в прокуратуру по факту установки памятника. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что впервые услышал от них о якобы установке памятника Иосифу Сталину в детском парке в Кировской области, отметив, что в Кремле "поинтересуются", кто принимал такое решение.

https://ria.ru/20230815/pamyatnik-1890225322.html

https://ria.ru/20230201/byusty-1849094878.html

орлов

кировская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, орлов, кировская область, россия, дмитрий песков, иосиф сталин (джугашвили), кпрф