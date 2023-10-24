Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения Баку и Еревана
МИД России: Лавров и Байрамов обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
"Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", - говорится в заявлении министерства.
Кроме того, министры дали высокую оценку итогам состоявшегося 23 октября в Тегеране заседания региональной платформы "3+3" на уровне министров иностранных дел, условившись продолжить дальнейшую ритмичную работу по продвижению данного формата.
На полях заседания, как ранее сообщил МИД России, Лавров также кратко побеседовал с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.