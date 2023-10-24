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Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 24.10.2023
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20:01 24.10.2023 (обновлено: 20:10 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/otnosheniya-1905028566.html
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения Баку и Еревана
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 24.10.2023
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения Баку и Еревана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым вопросы нормализации отношений между Баку и... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:01
2023-10-24T20:10
в мире
азербайджан
баку
ереван
сергей лавров
джейхун байрамов
арарат мирзоян
армения
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте."Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", - говорится в заявлении министерства.Кроме того, министры дали высокую оценку итогам состоявшегося 23 октября в Тегеране заседания региональной платформы "3+3" на уровне министров иностранных дел, условившись продолжить дальнейшую ритмичную работу по продвижению данного формата.На полях заседания, как ранее сообщил МИД России, Лавров также кратко побеседовал с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231012/chistki-1902343150.html
https://ria.ru/20231023/lavrov-1904801625.html
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в мире, азербайджан, баку, ереван, сергей лавров, джейхун байрамов, арарат мирзоян, армения
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов, Арарат Мирзоян, Армения
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения Баку и Еревана

МИД России: Лавров и Байрамов обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
"Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", - говорится в заявлении министерства.
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Кроме того, министры дали высокую оценку итогам состоявшегося 23 октября в Тегеране заседания региональной платформы "3+3" на уровне министров иностранных дел, условившись продолжить дальнейшую ритмичную работу по продвижению данного формата.
На полях заседания, как ранее сообщил МИД России, Лавров также кратко побеседовал с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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В миреАзербайджанБакуЕреванСергей ЛавровДжейхун БайрамовАрарат МирзоянАрмения
 
 
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