https://ria.ru/20231024/otnosheniya-1905028566.html

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения Баку и Еревана

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 24.10.2023

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения Баку и Еревана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым вопросы нормализации отношений между Баку и... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T20:01

2023-10-24T20:01

2023-10-24T20:10

в мире

азербайджан

баку

ереван

сергей лавров

джейхун байрамов

арарат мирзоян

армения

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте."Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов", - говорится в заявлении министерства.Кроме того, министры дали высокую оценку итогам состоявшегося 23 октября в Тегеране заседания региональной платформы "3+3" на уровне министров иностранных дел, условившись продолжить дальнейшую ритмичную работу по продвижению данного формата.На полях заседания, как ранее сообщил МИД России, Лавров также кратко побеседовал с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231012/chistki-1902343150.html

https://ria.ru/20231023/lavrov-1904801625.html

азербайджан

баку

ереван

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в мире, азербайджан, баку, ереван, сергей лавров, джейхун байрамов, арарат мирзоян, армения