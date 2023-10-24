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Большинство россиян знают или слышали о путче 1993 года, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2023
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13:39 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/opros-1904913792.html
Большинство россиян знают или слышали о путче 1993 года, показал опрос
Большинство россиян знают или слышали о путче 1993 года, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2023
Большинство россиян знают или слышали о путче 1993 года, показал опрос
Большинство россиян знают или слышали об "октябрьском путче" 1993 года, почти каждый второй называет основной причиной тех событий раскол внутри правящей... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:39
2023-10-24T13:39
россия
борис ельцин
руслан хасбулатов
вциом
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Большинство россиян знают или слышали об "октябрьском путче" 1993 года, почти каждый второй называет основной причиной тех событий раскол внутри правящей верхушки, желание сохранить власть любой ценой, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В октябре 1993 года противостояние президента РФ Бориса Ельцина и Верховного Совета во главе с Русланом Хасбулатовым закончилось массовыми беспорядками в Москве, обстрелом Белого дома, разгоном парламента и существенным расширением полномочий президента. Большинство россиян знают об "октябрьском путче", из них 32% сообщили, что хорошо знают об этом, 56% - что-то слышали, но подробностей не помнят или не знают. Впервые слышат о тех событиях 10% россиян. При этом среди хорошо ознакомленных с теми событиями мужчин больше, чем женщин, 40% против 26% соответственно. Кроме того, об "октябрьском путче" слышали, но не знают подробностей чуть больше половины опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет - 57%, хорошо знают о тех событиях лишь 8%, 33% респондентов в этой категории услышали об этих событиях впервые. Раскол внутри правящей верхушки, желание сохранить власть любой ценой послужили основной причиной событий в октябре 1993 года, считают 47% россиян, 15% - сообщили о расхождении взглядов президента и парламента на реформы, развитие экономики, 13% - борьбе сторонников демократических ценностей и остатков советской системы, 2% - назвали причиной путча стечение обстоятельств, так как, по их мнению, никаких явных причин не было. В этом году исполнилось тридцать лет этим событиям. Респондентов попросили рассказать, на чьей стороне тогда были их симпатии. Чуть больше трети опрашиваемых (36%) рассказали, что не успели тогда разобраться в ситуации, 18% - признались, что были на стороне Ельцина, 14% - на стороне парламента, 32% - затруднились с ответом, либо были тогда слишком малы или не родились. Каждый второй опрошенный (53%) считает, что использовать военную силу для достижения контроля над ситуацией во время беспорядков в Москве 3–4 октября 1993 года было скорее неоправданно, 25% - отметили, что скорее оправданно, 22% - затруднились с ответом. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13 октября 2023 года среди 1600 опрошенных старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, борис ельцин, руслан хасбулатов, вциом
Россия, Борис Ельцин, Руслан Хасбулатов, ВЦИОМ
Большинство россиян знают или слышали о путче 1993 года, показал опрос

ВЦИОМ: большинство россиян знают или слышали об октябрьском путче 1993 года

© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкДом Советов РФ на площади Свободы в Москве 4 октября 1993 года был обстрелян войсками, введенными в столицу в результате конфликта между депутатами Верховного Совета и исполнительной властью России во главе с президентом Борисом Ельциным
Дом Советов РФ на площади Свободы в Москве 4 октября 1993 года был обстрелян войсками, введенными в столицу в результате конфликта между депутатами Верховного Совета и исполнительной властью России во главе с президентом Борисом Ельциным - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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Дом Советов РФ на площади Свободы в Москве 4 октября 1993 года был обстрелян войсками, введенными в столицу в результате конфликта между депутатами Верховного Совета и исполнительной властью России во главе с президентом Борисом Ельциным. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Большинство россиян знают или слышали об "октябрьском путче" 1993 года, почти каждый второй называет основной причиной тех событий раскол внутри правящей верхушки, желание сохранить власть любой ценой, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
В октябре 1993 года противостояние президента РФ Бориса Ельцина и Верховного Совета во главе с Русланом Хасбулатовым закончилось массовыми беспорядками в Москве, обстрелом Белого дома, разгоном парламента и существенным расширением полномочий президента.
Сторонники Верховного Совета РФ у Дома Советов (Белый дом). 3 октября 1993 года - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Президент против парламента. Что удержало Россию от гражданской войны
3 октября, 08:00
Большинство россиян знают об "октябрьском путче", из них 32% сообщили, что хорошо знают об этом, 56% - что-то слышали, но подробностей не помнят или не знают. Впервые слышат о тех событиях 10% россиян.
При этом среди хорошо ознакомленных с теми событиями мужчин больше, чем женщин, 40% против 26% соответственно. Кроме того, об "октябрьском путче" слышали, но не знают подробностей чуть больше половины опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет - 57%, хорошо знают о тех событиях лишь 8%, 33% респондентов в этой категории услышали об этих событиях впервые.
Сторонники Верховного Совета России после несанкционированного митинга, 1993 год - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Тридцать лет спустя: жертвы были не напрасны
3 октября, 08:00
Раскол внутри правящей верхушки, желание сохранить власть любой ценой послужили основной причиной событий в октябре 1993 года, считают 47% россиян, 15% - сообщили о расхождении взглядов президента и парламента на реформы, развитие экономики, 13% - борьбе сторонников демократических ценностей и остатков советской системы, 2% - назвали причиной путча стечение обстоятельств, так как, по их мнению, никаких явных причин не было.
В этом году исполнилось тридцать лет этим событиям. Респондентов попросили рассказать, на чьей стороне тогда были их симпатии. Чуть больше трети опрашиваемых (36%) рассказали, что не успели тогда разобраться в ситуации, 18% - признались, что были на стороне Ельцина, 14% - на стороне парламента, 32% - затруднились с ответом, либо были тогда слишком малы или не родились.
Каждый второй опрошенный (53%) считает, что использовать военную силу для достижения контроля над ситуацией во время беспорядков в Москве 3–4 октября 1993 года было скорее неоправданно, 25% - отметили, что скорее оправданно, 22% - затруднились с ответом.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13 октября 2023 года среди 1600 опрошенных старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
РоссияБорис ЕльцинРуслан ХасбулатовВЦИОМ
 
 
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