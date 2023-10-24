Рейтинг@Mail.ru
Новые долговечные покрытия для машиностроения создали в России - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 24.10.2023 (обновлено: 09:19 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/nauka-1904760581.html
Новые долговечные покрытия для машиностроения создали в России
Новые долговечные покрытия для машиностроения создали в России - РИА Новости, 24.10.2023
Новые долговечные покрытия для машиностроения создали в России
Новую технологию создания нестирающихся покрытий для машиностроения разработали ученые ВолгГТУ. По их словам, методика позволяет получать ряд уникальных... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:00
2023-10-24T09:19
наука
наука
университетская наука
россия
навигатор абитуриента
волгоградский государственный технический университет (волггту)
волгоград
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904758222_0:96:1165:751_1920x0_80_0_0_b239eecd17686d9299c359fad2277502.jpg
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новую технологию создания нестирающихся покрытий для машиностроения разработали ученые ВолгГТУ. По их словам, методика позволяет получать ряд уникальных материалов, производство которых классическими методами было невозможно. Результаты опубликованы в журнале Journal of the Korean Ceramic Society.Взрывное прессование – технология порошковой металлургии, при которой формование и уплотнение изделий из порошков происходит за счет энергии ударной волны. С помощью этого метода можно получать заготовки с плотностью до 99% от теоретически возможной, сообщили ученые.Одно из применений технологии – создание твердых сплавов нетрадиционного состава в виде покрытия на поверхности деталей. Сегодня, по словам специалистов, этот метод наиболее востребован при создании антифрикционных, то есть нестирающихся, материалов для атомного, нефтехимического и другого машиностроения.Специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали новый метод взрывного прессования, позволяющий получать твердые сплавы на основе карбидов тугоплавких металлов. По их словам, предложенная технология открывает для промышленности целый ряд материалов с высокими функциональными свойствами, создание которых ранее было невозможно.&quot;Наш подход дает возможность создавать сплавы из металлов, химически несовместимых с основным карбидом. Традиционные технологии производства таких покрытий, основанные на прессовании и спекании, сильно ограничивали химический состав и габариты изделий&quot;, – рассказал доцент кафедры оборудования и технологии сварочного производства ВолгГТУ Валентин Харламов.По сравнению с классическим антифрикционным сплавом на основе карбида хрома объемный износ нового покрытия снижается в три раза, сообщили в вузе.Как объяснили ученые, новая технология обеспечивает крайне высокую степень прочности покрытия за счет того, что в ударной волне достигаются гигантские давления, порядка 100 тыс. атмосфер, благодаря чему частицы разнородных материалов мгновенно соединяются в монолит и прочно свариваются с подложкой."Прессование по нашей технологии проводится с использованием энергии взрыва: порошок материала покрытия размещается на стальной подложке, накрывается промежуточной пластиной, на которую устанавливают заряд взрывчатого вещества", – объяснил Харламов.В ходе исследования также были выявлены основные закономерности формирования металлокерамических материалов на основе тугоплавких карбидов и покрытий из них при взрывном прессовании, отметили ученые.В дальнейшем научный коллектив намерен оптимизировать составы порошковых смесей для улучшения антифрикционных и прочностных свойств покрытий.ВолгГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20230928/nauka-1898977912.html
https://ria.ru/20221201/volggtu-1835226610.html
https://ria.ru/20231012/uchenye-1902177638.html
россия
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904758222_19:0:1147:846_1920x0_80_0_0_76a2fe1dcd94a5dad634c0749045f2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, волгоградский государственный технический университет (волггту), волгоград, экология в россии
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Навигатор абитуриента, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Волгоград, Экология в России

Новые долговечные покрытия для машиностроения создали в России

© Фото : пресс-служба ВолгГТУМикроструктура металлокерамического материала, полученного взрывным прессованием порошков
Микроструктура металлокерамического материала, полученного взрывным прессованием порошков - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : пресс-служба ВолгГТУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новую технологию создания нестирающихся покрытий для машиностроения разработали ученые ВолгГТУ. По их словам, методика позволяет получать ряд уникальных материалов, производство которых классическими методами было невозможно. Результаты опубликованы в журнале Journal of the Korean Ceramic Society.
Взрывное прессование – технология порошковой металлургии, при которой формование и уплотнение изделий из порошков происходит за счет энергии ударной волны. С помощью этого метода можно получать заготовки с плотностью до 99% от теоретически возможной, сообщили ученые.
Специалист - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Российские ученые разработали новые высокотемпературные покрытия
28 сентября, 09:00
Одно из применений технологии – создание твердых сплавов нетрадиционного состава в виде покрытия на поверхности деталей. Сегодня, по словам специалистов, этот метод наиболее востребован при создании антифрикционных, то есть нестирающихся, материалов для атомного, нефтехимического и другого машиностроения.
Специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали новый метод взрывного прессования, позволяющий получать твердые сплавы на основе карбидов тугоплавких металлов. По их словам, предложенная технология открывает для промышленности целый ряд материалов с высокими функциональными свойствами, создание которых ранее было невозможно.
«

"Наш подход дает возможность создавать сплавы из металлов, химически несовместимых с основным карбидом. Традиционные технологии производства таких покрытий, основанные на прессовании и спекании, сильно ограничивали химический состав и габариты изделий", – рассказал доцент кафедры оборудования и технологии сварочного производства ВолгГТУ Валентин Харламов.

© Фото : пресс-служба ВолгГТУВалентин Харламов проводит исследования
Валентин Харламов проводит исследования на электронном микроскопе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : пресс-служба ВолгГТУ
Валентин Харламов проводит исследования
По сравнению с классическим антифрикционным сплавом на основе карбида хрома объемный износ нового покрытия снижается в три раза, сообщили в вузе.
Как объяснили ученые, новая технология обеспечивает крайне высокую степень прочности покрытия за счет того, что в ударной волне достигаются гигантские давления, порядка 100 тыс. атмосфер, благодаря чему частицы разнородных материалов мгновенно соединяются в монолит и прочно свариваются с подложкой.
Титановый сплав - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
В России нашли способ продлить срок службы титановых сплавов вдвое
1 декабря 2022, 07:00
"Прессование по нашей технологии проводится с использованием энергии взрыва: порошок материала покрытия размещается на стальной подложке, накрывается промежуточной пластиной, на которую устанавливают заряд взрывчатого вещества", – объяснил Харламов.
В ходе исследования также были выявлены основные закономерности формирования металлокерамических материалов на основе тугоплавких карбидов и покрытий из них при взрывном прессовании, отметили ученые.
В дальнейшем научный коллектив намерен оптимизировать составы порошковых смесей для улучшения антифрикционных и прочностных свойств покрытий.
Испытания плазменного покрытия для защиты элементов ракетных и авиационных двигателей от высоких температур в Самарском университете имени Королева
Российские ученые создали покрытие для защиты авиационных двигателей
12 октября, 09:11
ВолгГТУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияНавигатор абитуриентаВолгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)ВолгоградЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала