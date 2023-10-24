Рейтинг@Mail.ru
"Трудно сражаться": в ВСУ раскрыли, что произошло в Харьковской области - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/nastuplenie-1904930122.html
"Трудно сражаться": в ВСУ раскрыли, что произошло в Харьковской области
"Трудно сражаться": в ВСУ раскрыли, что произошло в Харьковской области - РИА Новости, 24.10.2023
"Трудно сражаться": в ВСУ раскрыли, что произошло в Харьковской области
Российская армия продолжает наступать на Купянском направлении, что представляет серьезную проблему для ВСУ, поскольку им становится все сложнее отражать атаки, РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:30
2023-10-24T14:30
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887662488_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_a26bfc39a35c5cae97198c99f5b9a21e.jpg
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российская армия продолжает наступать на Купянском направлении, что представляет серьезную проблему для ВСУ, поскольку им становится все сложнее отражать атаки, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных."Они (армия России. – Прим. ред.) определенно перебросили сюда больше танков, их артиллерия работает почти без перерыва", – отметил один из солдат ВСУ.Российская армия тщательно изучает местность, а затем эффективно ее использует и совершенствует свою тактику, говорится в материале."Есть места, где нам трудно с ними (ВС РФ. – Прим. ред.) сражаться, и они прорываются. Они присылают столько солдат, что нам сложно их сдерживать. Они стреляют из всех видов оружия, которое у них есть. Они наступают на танках с разных направлений, а потом прилетают их вертолеты", – признался украинский военный.В связи с действиями российской армии, ВСУ вынуждены признать, что "ситуация ухудшилась", сообщило издание.На прошлой неделе подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.
https://ria.ru/20231024/territoriya-1904877603.html
https://ria.ru/20231024/kontrnastuplenie-1904889624.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887662488_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_7f9652635c9041d3d047e027870c5a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Трудно сражаться": в ВСУ раскрыли, что произошло в Харьковской области

WP: армия России продолжает успешно наступать на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российская армия продолжает наступать на Купянском направлении, что представляет серьезную проблему для ВСУ, поскольку им становится все сложнее отражать атаки, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных.
"Они (армия России. – Прим. ред.) определенно перебросили сюда больше танков, их артиллерия работает почти без перерыва", – отметил один из солдат ВСУ.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины
24 октября, 11:43
Российская армия тщательно изучает местность, а затем эффективно ее использует и совершенствует свою тактику, говорится в материале.
"Есть места, где нам трудно с ними (ВС РФ. – Прим. ред.) сражаться, и они прорываются. Они присылают столько солдат, что нам сложно их сдерживать. Они стреляют из всех видов оружия, которое у них есть. Они наступают на танках с разных направлений, а потом прилетают их вертолеты", – признался украинский военный.
В связи с действиями российской армии, ВСУ вынуждены признать, что "ситуация ухудшилась", сообщило издание.
На прошлой неделе подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
"Бросили все": в США раскрыли шокирующие подробности о ВСУ
24 октября, 12:27
 
Андрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала