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"Трудно сражаться": в ВСУ раскрыли, что произошло в Харьковской области
"Трудно сражаться": в ВСУ раскрыли, что произошло в Харьковской области - РИА Новости, 24.10.2023
"Трудно сражаться": в ВСУ раскрыли, что произошло в Харьковской области
Российская армия продолжает наступать на Купянском направлении, что представляет серьезную проблему для ВСУ, поскольку им становится все сложнее отражать атаки, РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:30
2023-10-24T14:30
2023-10-24T14:30
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российская армия продолжает наступать на Купянском направлении, что представляет серьезную проблему для ВСУ, поскольку им становится все сложнее отражать атаки, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных."Они (армия России. – Прим. ред.) определенно перебросили сюда больше танков, их артиллерия работает почти без перерыва", – отметил один из солдат ВСУ.Российская армия тщательно изучает местность, а затем эффективно ее использует и совершенствует свою тактику, говорится в материале."Есть места, где нам трудно с ними (ВС РФ. – Прим. ред.) сражаться, и они прорываются. Они присылают столько солдат, что нам сложно их сдерживать. Они стреляют из всех видов оружия, которое у них есть. Они наступают на танках с разных направлений, а потом прилетают их вертолеты", – признался украинский военный.В связи с действиями российской армии, ВСУ вынуждены признать, что "ситуация ухудшилась", сообщило издание.На прошлой неделе подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.
https://ria.ru/20231024/territoriya-1904877603.html
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андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Трудно сражаться": в ВСУ раскрыли, что произошло в Харьковской области
WP: армия России продолжает успешно наступать на Купянском направлении
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.
Российская армия продолжает наступать на Купянском направлении, что представляет серьезную проблему для ВСУ, поскольку им становится все сложнее отражать атаки, пишет американская газета The Washington Post
со ссылкой на украинских военных.
"Они (армия России. – Прим. ред.) определенно перебросили сюда больше танков, их артиллерия работает почти без перерыва", – отметил один из солдат ВСУ.
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Российская армия тщательно изучает местность, а затем эффективно ее использует и совершенствует свою тактику, говорится в материале.
"Есть места, где нам трудно с ними (ВС РФ. – Прим. ред.) сражаться, и они прорываются. Они присылают столько солдат, что нам сложно их сдерживать. Они стреляют из всех видов оружия, которое у них есть. Они наступают на танках с разных направлений, а потом прилетают их вертолеты", – признался украинский военный.
В связи с действиями российской армии, ВСУ вынуждены признать, что "ситуация ухудшилась", сообщило издание.
На прошлой неделе подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко
рассказал РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России
, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ
.
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