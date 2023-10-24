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В Ивановской области разработают региональный закон о молодежной политике - РИА Новости, 24.10.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
20:04 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/molodezh-1905029353.html
В Ивановской области разработают региональный закон о молодежной политике
В Ивановской области разработают региональный закон о молодежной политике - РИА Новости, 24.10.2023
В Ивановской области разработают региональный закон о молодежной политике
Инициативу ивановского регионального отделения "Движения Первых" разработать областной закон о молодежной политике поддержал губернатор области Станислав... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:04
2023-10-24T20:04
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
законы
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ИВАНОВО, 24 окт – РИА Новости. Инициативу ивановского регионального отделения "Движения Первых" разработать областной закон о молодежной политике поддержал губернатор области Станислав Воскресенский, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "По поручению губернатора нормативная база должна включать набор обязательных и конкретных норм, которые помогут развивать молодежную политику, создавать условия для развития личности в Ивановской области", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что закон о молодежной политике позволит более системно выстраивать работу, разрабатывать различные программы с тем, чтобы молодежь приезжала в регион и оставалась в Ивановской области, в том числе, в свете таких масштабных проектов как научно-образовательный центр "БИМ". В ходе заседания координационного совета "Движения Первых" губернатор попросил молодежь подключиться к этой работе. "Считаю, что такие законы должны не в кабинетах чиновников писаться, а как раз теми, кого эти законы касаются, – молодыми людьми. Поэтому буду очень рад, если вы такую работу проведете, обсудите это максимально открыто, максимально публично, и проект закона подготовите", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского. Региональное отделение Российского движения детей и молодежи, созданное год назад, насчитывает более 5 тысяч участников, открыто 291 первичное отделение в школах, колледжах и вузах. Ребята сфокусировались на образовании, науке и технологиях, культуре и искусстве, волонтерстве и добровольчестве, патриотизме и сохранении исторической памяти, спорте и здоровом образе жизни. Так, в конце октября состоится Форум юных патриотов, который соберет более тысячи участников, в декабре - областной Форум молодой науки и стартапов. Особое направление - поддержка семей и детей участников СВО.
https://ria.ru/20230929/ivanovo-1899512956.html
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ивановская область, станислав воскресенский, законы
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский, законы

В Ивановской области разработают региональный закон о молодежной политике

© Фото пресс-службы правительства Ивановской областиГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время заседания координационного совета молодежной организации "Движение Первых"
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время заседания координационного совета молодежной организации Движение Первых
© Фото пресс-службы правительства Ивановской области
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время заседания координационного совета молодежной организации "Движение Первых"
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 24 окт – РИА Новости. Инициативу ивановского регионального отделения "Движения Первых" разработать областной закон о молодежной политике поддержал губернатор области Станислав Воскресенский, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"По поручению губернатора нормативная база должна включать набор обязательных и конкретных норм, которые помогут развивать молодежную политику, создавать условия для развития личности в Ивановской области", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что закон о молодежной политике позволит более системно выстраивать работу, разрабатывать различные программы с тем, чтобы молодежь приезжала в регион и оставалась в Ивановской области, в том числе, в свете таких масштабных проектов как научно-образовательный центр "БИМ".
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В ходе заседания координационного совета "Движения Первых" губернатор попросил молодежь подключиться к этой работе. "Считаю, что такие законы должны не в кабинетах чиновников писаться, а как раз теми, кого эти законы касаются, – молодыми людьми. Поэтому буду очень рад, если вы такую работу проведете, обсудите это максимально открыто, максимально публично, и проект закона подготовите", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Региональное отделение Российского движения детей и молодежи, созданное год назад, насчитывает более 5 тысяч участников, открыто 291 первичное отделение в школах, колледжах и вузах. Ребята сфокусировались на образовании, науке и технологиях, культуре и искусстве, волонтерстве и добровольчестве, патриотизме и сохранении исторической памяти, спорте и здоровом образе жизни.
Так, в конце октября состоится Форум юных патриотов, который соберет более тысячи участников, в декабре - областной Форум молодой науки и стартапов. Особое направление - поддержка семей и детей участников СВО.
 
Ивановская областьИвановская областьСтанислав Воскресенскийзаконы
 
 
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