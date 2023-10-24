https://ria.ru/20231024/molodezh-1905029353.html

В Ивановской области разработают региональный закон о молодежной политике

В Ивановской области разработают региональный закон о молодежной политике - РИА Новости, 24.10.2023

В Ивановской области разработают региональный закон о молодежной политике

Инициативу ивановского регионального отделения "Движения Первых" разработать областной закон о молодежной политике поддержал губернатор области Станислав... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T20:04

2023-10-24T20:04

2023-10-24T20:04

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

законы

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ИВАНОВО, 24 окт – РИА Новости. Инициативу ивановского регионального отделения "Движения Первых" разработать областной закон о молодежной политике поддержал губернатор области Станислав Воскресенский, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "По поручению губернатора нормативная база должна включать набор обязательных и конкретных норм, которые помогут развивать молодежную политику, создавать условия для развития личности в Ивановской области", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что закон о молодежной политике позволит более системно выстраивать работу, разрабатывать различные программы с тем, чтобы молодежь приезжала в регион и оставалась в Ивановской области, в том числе, в свете таких масштабных проектов как научно-образовательный центр "БИМ". В ходе заседания координационного совета "Движения Первых" губернатор попросил молодежь подключиться к этой работе. "Считаю, что такие законы должны не в кабинетах чиновников писаться, а как раз теми, кого эти законы касаются, – молодыми людьми. Поэтому буду очень рад, если вы такую работу проведете, обсудите это максимально открыто, максимально публично, и проект закона подготовите", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского. Региональное отделение Российского движения детей и молодежи, созданное год назад, насчитывает более 5 тысяч участников, открыто 291 первичное отделение в школах, колледжах и вузах. Ребята сфокусировались на образовании, науке и технологиях, культуре и искусстве, волонтерстве и добровольчестве, патриотизме и сохранении исторической памяти, спорте и здоровом образе жизни. Так, в конце октября состоится Форум юных патриотов, который соберет более тысячи участников, в декабре - областной Форум молодой науки и стартапов. Особое направление - поддержка семей и детей участников СВО.

https://ria.ru/20230929/ivanovo-1899512956.html

ивановская область

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ивановская область, станислав воскресенский, законы