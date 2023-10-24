https://ria.ru/20231024/mo-1904832297.html

Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации

Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.10.2023

Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации

Бойцы армейского соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на передовой Краснолиманского участка фронта, сообщили... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T05:05

2023-10-24T05:05

2023-10-24T06:47

специальная военная операция на украине

центральный военный округ

россия

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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Бойцы армейского соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на передовой Краснолиманского участка фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "На Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) состоялось награждение государственными наградами военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач", - сообщили в Минобороны.По данным оборонного ведомства РФ, торжественная церемония награждения проходила в одном из районов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Отличившимся военнослужащим вручили медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова", а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени. "Вручение военнослужащим государственных наград производилось в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего непосредственно в зоне боевых действий командованием группировки Центр", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231020/svyazisty-1903982050.html

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центральный военный округ, россия