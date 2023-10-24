https://ria.ru/20231024/mo-1904832297.html
Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации
Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.10.2023
Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации
Бойцы армейского соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на передовой Краснолиманского участка фронта, сообщили... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:05
2023-10-24T05:05
2023-10-24T06:47
специальная военная операция на украине
центральный военный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876102350_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_7ea79e972a5a24f7628e8d8d6890e42c.jpg
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Бойцы армейского соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на передовой Краснолиманского участка фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "На Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) состоялось награждение государственными наградами военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач", - сообщили в Минобороны.По данным оборонного ведомства РФ, торжественная церемония награждения проходила в одном из районов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Отличившимся военнослужащим вручили медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова", а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени. "Вручение военнослужащим государственных наград производилось в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего непосредственно в зоне боевых действий командованием группировки Центр", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231020/svyazisty-1903982050.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876102350_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_c77fa1a6dcdcdeb23ba390ef0e91b110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный военный округ, россия
Специальная военная операция на Украине, Центральный военный округ, Россия
Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации
МО: бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Бойцы армейского соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на передовой Краснолиманского участка фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"На Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) состоялось награждение государственными наградами военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач", - сообщили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства РФ, торжественная церемония награждения проходила в одном из районов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Отличившимся военнослужащим вручили медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова", а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени.
"Вручение военнослужащим государственных наград производилось в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего непосредственно в зоне боевых действий командованием группировки Центр", - сообщили в Минобороны РФ.
За время СВО более двум тысячам связистов вручили награды и знаки отличия