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Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 24.10.2023 (обновлено: 06:47 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/mo-1904832297.html
Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации
Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.10.2023
Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации
Бойцы армейского соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на передовой Краснолиманского участка фронта, сообщили... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:05
2023-10-24T06:47
специальная военная операция на украине
центральный военный округ
россия
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Бойцы армейского соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на передовой Краснолиманского участка фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. &quot;На Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) состоялось награждение государственными наградами военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач&quot;, - сообщили в Минобороны.По данным оборонного ведомства РФ, торжественная церемония награждения проходила в одном из районов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Отличившимся военнослужащим вручили медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова", а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени. "Вручение военнослужащим государственных наград производилось в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего непосредственно в зоне боевых действий командованием группировки Центр", - сообщили в Минобороны РФ.
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центральный военный округ, россия
Специальная военная операция на Украине, Центральный военный округ, Россия
Бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации

МО: бойцы армейского спецназа ЦВО получили награды в зоне спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий российского подразделения специального назначения во время работы
Военнослужащий российского подразделения специального назначения во время работы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий российского подразделения специального назначения во время работы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Бойцы армейского соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на передовой Краснолиманского участка фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«

"На Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО) состоялось награждение государственными наградами военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач", - сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства РФ, торжественная церемония награждения проходила в одном из районов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Отличившимся военнослужащим вручили медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова", а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени.
"Вручение военнослужащим государственных наград производилось в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего непосредственно в зоне боевых действий командованием группировки Центр", - сообщили в Минобороны РФ.
Связист ВС РФ развертывает средства связи на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
За время СВО более двум тысячам связистов вручили награды и знаки отличия
20 октября, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеЦентральный военный округРоссия
 
 
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