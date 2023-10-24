https://ria.ru/20231024/ministry-1905037520.html

Парламент Китая снял с постов сразу трех министров

Парламент Китая снял с постов сразу трех министров - РИА Новости, 24.10.2023

Парламент Китая снял с постов сразу трех министров

Шестая сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей закрылась в Пекине во вторник, ее результатом, помимо одобрения ряда... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T21:06

2023-10-24T21:06

2023-10-24T21:06

китай

гуандун

россия

сергей шойгу

ли шанфу

цинь ган

всекитайское собрание народных представителей

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Шестая сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей закрылась в Пекине во вторник, ее результатом, помимо одобрения ряда законопроектов, стало снятие с должностей сразу трех министров: обороны, финансов, науки и технологий. Причины столь кардинальных перестановок в правительстве второй экономики мира не уточняются. Шестая сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента КНР) 14-го созыва прошла в Пекине 20-24 октября. Министр финансов Китая Лю Кунь и министр науки и технологий Ван Чжиган занимали свои посты с марта 2018 года, во время сессии ВСНП в марте этого года их полномочия на соответствующих должностях были продлены еще на один пятилетний срок. А вот для министра обороны, находящегося под санкциями США, этот срок на посту был первым, в результате на должности он продержался семь месяцев. Аналогичная ситуация ранее произошла и с бывшим главой МИД КНР Цинь Ганом, который возглавил ведомство в марте и был отправлен в отставку 25 июля. Министр обороныГенерал-полковник Ли Шанфу (65 лет) был утвержден на посты главы минобороны страны и члена Госсовета КНР по итогам парламентской сессии Китая в марте 2023 года. До этого он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году минфин США ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией. Сообщалось, что санкции были введены из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Во вторник Ли Шанфу лишился постов министра обороны, члена Госсовета КНР и члена Центрального военного совета КНР. Ли Шанфу, хоть и находился на посту министра обороны недолго, тем не менее, дважды успел посетить Россию. Первая его поездка состоялась 16-18 апреля, тогда он провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Второй визит состоялся в середине августа, в рамках которого он принял участие в XI Московской конференции по международной безопасности и встретился с Шойгу. В последний раз Ли Шанфу появлялся на публике 29 августа, когда он выступил на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности. Издание Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Ли Шанфу находится под следствием по делу о коррупции. Официальные представители МИД и минобороны КНР тогда заявляли, что не осведомлены о ситуации вокруг Ли Шанфу. Кто его заменит на посту министра обороны, официально пока не сообщалось, газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники ранее писала, что новым главой ведомства, вероятно, станет начальник Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) Китая Лю Чжэньли, который построил успешную военную карьеру и имеет реальный боевой опыт, так как в 1986-1987 годах участвовал в китайско-вьетнамском приграничном конфликте. Имя нового министра обороны КНР, вероятно, объявят в ближайшие дни, так как с 29 по 31 октября в Пекине пройдет международный Сяншаньский форум по вопросам безопасности с участием делегаций из более чем 90 стран и организаций, включая представителей из РФ и США. Хозяином мероприятия традиционно является глава минобороны КНР, который выступает с речью на церемонии открытия. Финансы и наукаМенее резонансными стали перестановки в министерстве финансов и министерстве науки и технологий. Минфин страны возглавил бывший секретарь парткома провинции Шаньси Лань Фоань, который имеет опыт работы как в финансовом секторе, так и в управлении регионами. Он заменил 66-летнего Лю Куня, который с 2010 по 2013 год занимал должность вице-губернатора богатой южной провинции Гуандун, с 2013 по 2016 был замглавы министра финансов КНР, а с 2018 года – министром финансов страны. Новый министр Лань Фоань родился в 1962 году в южной китайской провинции Гуандун. Имеет степень магистра в управлении. Вступил в ряды Компартии Китая в 1985 году. Занимал должности замглавы департамента финансов провинции Гуандун, главы парткома и директора департамента аудита провинции Гуандун, а также секретаря горкома города Шаогуань провинции Гуандун. В январе 2016 года он был назначен вице-губернатором провинции Гуандун, в марте 2017 года переведен в состав постоянного комитета провинциального парткома провинции Хайнань, в июне 2021 года был назначен заместителем секретаря парткома и губернатором провинции Шаньси, а в декабре 2022 года стал секретарем парткома этого региона. Новым министром науки и технологий стал Инь Хэцзюнь. Он родился в январе 1963 года в провинции Шаньси, имеет степень доктора технических наук. Занимал различные должности в системе Китайской академии наук, в 2020 году был назначен ее вице-президентом. Инь Хэцзюнь 7 октября был назначен секретарем партийной группы министерства науки и технологий КНР вместо Ван Чжигана, который занимал эту должность с 2018 года, как и пост министра.

https://ria.ru/20230725/tsin-1886182651.html

https://ria.ru/20231024/kitay-1904934326.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

китай, гуандун, россия, сергей шойгу, ли шанфу, цинь ган, всекитайское собрание народных представителей, народно-освободительная армия китая, министерство финансов рф (минфин россии), с-400 «триумф»