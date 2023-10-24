Мемориал похороненным на кладбище иностранцам во Владимире стоял незаконно
Мемориал похороненным на Князь-Владимирском кладбище иностранцам стоял незаконно
CC BY 4.0 / Aleksandrmurin (cropped) / Мемориальная табличка архиепископу Мечисловасу РейнисуМемориальная доска с именем деятеля католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса на Князь-Владимирском кладбище во Владимире
Мемориальная доска с именем деятеля католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса на Князь-Владимирском кладбище во Владимире. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Мемориал иностранцам, похороненным на Князь-Владимирском кладбище во Владимире, был установлен незаконно, сообщил журналистам глава города Владимира Дмитрий Наумов.
Ранее местный портал "Зебра ТВ" сообщил, что памятная табличка с именами иностранцев, умерших во владимирской тюрьме, исчезла на Князь-Владимирском кладбище. МИД Литвы и Эстонии в связи с этим во вторник направили российской стороне ноту протеста. На мемориале, в частности, были имена главы МИД Литвы (1925-1926), архиепископа Мечисловаса Рейниса и главнокомандующего ВС Эстонии до Второй мировой войны Йохана Лайдонера.
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"Законных оснований и разрешений на установку тех или иных мемориалов на сегодняшний день нет. То есть они там установлены были незаконно", - подчеркнул Наумов.
По его словам, сейчас на кладбище идет реставрация.