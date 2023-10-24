https://ria.ru/20231024/memorial-1905052435.html

Мемориал похороненным на кладбище иностранцам во Владимире стоял незаконно

Мемориал похороненным на кладбище иностранцам во Владимире стоял незаконно - РИА Новости, 25.10.2023

Мемориал похороненным на кладбище иностранцам во Владимире стоял незаконно

Мемориал иностранцам, похороненным на Князь-Владимирском кладбище во Владимире, был установлен незаконно, сообщил журналистам глава города Владимира Дмитрий... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-24T23:47

2023-10-24T23:47

2023-10-25T09:21

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РЯЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Мемориал иностранцам, похороненным на Князь-Владимирском кладбище во Владимире, был установлен незаконно, сообщил журналистам глава города Владимира Дмитрий Наумов. Ранее местный портал "Зебра ТВ" сообщил, что памятная табличка с именами иностранцев, умерших во владимирской тюрьме, исчезла на Князь-Владимирском кладбище. МИД Литвы и Эстонии в связи с этим во вторник направили российской стороне ноту протеста. На мемориале, в частности, были имена главы МИД Литвы (1925-1926), архиепископа Мечисловаса Рейниса и главнокомандующего ВС Эстонии до Второй мировой войны Йохана Лайдонера. "Законных оснований и разрешений на установку тех или иных мемориалов на сегодняшний день нет. То есть они там установлены были незаконно", - подчеркнул Наумов. По его словам, сейчас на кладбище идет реставрация.

https://ria.ru/20231014/memorial-1902769554.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230921/memorial-1897861116.html

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в мире, владимир, литва, эстония