https://ria.ru/20231024/malchik-1905050491.html
На Кубани пропавшего мальчика двух лет нашли в компании неизвестной женщины
На Кубани пропавшего мальчика двух лет нашли в компании неизвестной женщины - РИА Новости, 24.10.2023
На Кубани пропавшего мальчика двух лет нашли в компании неизвестной женщины
Двухлетнего мальчика, пропавшего во вторник в Краснодаре, нашли в сопровождении посторонней для него женщины, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T23:12
2023-10-24T23:12
2023-10-24T23:12
происшествия
краснодар
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Двухлетнего мальчика, пропавшего во вторник в Краснодаре, нашли в сопровождении посторонней для него женщины, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил о пропаже в Краснодаре двухлетнего мальчика, который "ушел в неизвестном направлении". "Сотрудники краснодарской полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установив маршрут и направление движения ребенка, на улице 40-летия Победы выявили несовершеннолетнего в сопровождении посторонней для него женщины. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в том числе устанавливаются мотивы действий гражданки", — рассказали в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904919439.html
краснодар
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происшествия, краснодар, здоровье - общество
Происшествия, Краснодар, Здоровье - Общество
На Кубани пропавшего мальчика двух лет нашли в компании неизвестной женщины
На Кубани пропавшего двухлетнего мальчика нашли в компании неизвестной женщины