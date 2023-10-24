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На Кубани пропавшего мальчика двух лет нашли в компании неизвестной женщины - РИА Новости, 24.10.2023
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23:12 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/malchik-1905050491.html
На Кубани пропавшего мальчика двух лет нашли в компании неизвестной женщины
На Кубани пропавшего мальчика двух лет нашли в компании неизвестной женщины - РИА Новости, 24.10.2023
На Кубани пропавшего мальчика двух лет нашли в компании неизвестной женщины
Двухлетнего мальчика, пропавшего во вторник в Краснодаре, нашли в сопровождении посторонней для него женщины, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T23:12
2023-10-24T23:12
происшествия
краснодар
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Двухлетнего мальчика, пропавшего во вторник в Краснодаре, нашли в сопровождении посторонней для него женщины, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил о пропаже в Краснодаре двухлетнего мальчика, который "ушел в неизвестном направлении". "Сотрудники краснодарской полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установив маршрут и направление движения ребенка, на улице 40-летия Победы выявили несовершеннолетнего в сопровождении посторонней для него женщины. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в том числе устанавливаются мотивы действий гражданки", — рассказали в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904919439.html
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происшествия, краснодар, здоровье - общество
Происшествия, Краснодар, Здоровье - Общество
На Кубани пропавшего мальчика двух лет нашли в компании неизвестной женщины

На Кубани пропавшего двухлетнего мальчика нашли в компании неизвестной женщины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Двухлетнего мальчика, пропавшего во вторник в Краснодаре, нашли в сопровождении посторонней для него женщины, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил о пропаже в Краснодаре двухлетнего мальчика, который "ушел в неизвестном направлении".
«
"Сотрудники краснодарской полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установив маршрут и направление движения ребенка, на улице 40-летия Победы выявили несовершеннолетнего в сопровождении посторонней для него женщины. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в том числе устанавливаются мотивы действий гражданки", — рассказали в правоохранительных органах.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Мурманской области нашли тело провалившегося под лед ребенка
24 октября, 13:55
 
ПроисшествияКраснодарЗдоровье - Общество
 
 
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