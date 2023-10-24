https://ria.ru/20231024/malchik-1905050491.html

На Кубани пропавшего мальчика двух лет нашли в компании неизвестной женщины

На Кубани пропавшего мальчика двух лет нашли в компании неизвестной женщины - РИА Новости, 24.10.2023

На Кубани пропавшего мальчика двух лет нашли в компании неизвестной женщины

Двухлетнего мальчика, пропавшего во вторник в Краснодаре, нашли в сопровождении посторонней для него женщины, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T23:12

2023-10-24T23:12

2023-10-24T23:12

происшествия

краснодар

здоровье - общество

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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Двухлетнего мальчика, пропавшего во вторник в Краснодаре, нашли в сопровождении посторонней для него женщины, полиция начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил о пропаже в Краснодаре двухлетнего мальчика, который "ушел в неизвестном направлении". "Сотрудники краснодарской полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установив маршрут и направление движения ребенка, на улице 40-летия Победы выявили несовершеннолетнего в сопровождении посторонней для него женщины. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в том числе устанавливаются мотивы действий гражданки", — рассказали в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904919439.html

краснодар

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происшествия, краснодар, здоровье - общество