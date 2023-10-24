https://ria.ru/20231024/lenoblast-1904970685.html

Бондовую зону по примеру Китая планируют открыть в Ленобласти

Бондовую зону по примеру Китая планируют открыть в Ленобласти - РИА Новости, 24.10.2023

Бондовую зону по примеру Китая планируют открыть в Ленобласти

В Ленинградской области рассматривают возможность создания первой специализированной экономической зоны (СЭЗ) для компаний онлайн-торговли по примеру опыта... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:27

2023-10-24T16:27

2023-10-24T16:27

ленинградская область

александр дрозденко

хэбэй

китай

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. В Ленинградской области рассматривают возможность создания первой специализированной экономической зоны (СЭЗ) для компаний онлайн-торговли по примеру опыта Китая, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Пример работы бондовой территории внутри СЭЗ представители Ленинградской области изучили во время визита в провинцию Хэбэй (КНР), где в 2019 году была открыта зона свободной торговли Китая HBFTZ. Специализированную экономическую зону для онлайн-торговли в Ленобласти планируют разместить в Тосненском районе, отметили в пресс-службе "Онлайн-торговля растет стремительно, мы должны учитывать эту тенденцию. Для торговых компаний интерес в так называемой бондовой зоне в том, что они могут хранить там нерастаможенные товары, а таможенные пошлины платить только в тот момент, когда товары покидают данную территорию для продажи на внутреннем рынке. Ленинградская область готова инициировать возобновление эксперимента по созданию бондовых территорий в РФ", — прокомментировал посещение СЭЗ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, его слова приводит пресс-служба. Как отметили в региональной администрации, визит делегации Ленобласти был приурочен к 30-летию сотрудничества с провинцией Хэбэй. В программе было также посещение научно-исследовательского центра технологий, предприятий в сферах автомобилестроения и медицинских изделий, а также портового комплекса.

https://ria.ru/20231023/lenoblast-1904615906.html

хэбэй

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, хэбэй, китай