Бондовую зону по примеру Китая планируют открыть в Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. В Ленинградской области рассматривают возможность создания первой специализированной экономической зоны (СЭЗ) для компаний онлайн-торговли по примеру опыта Китая, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Пример работы бондовой территории внутри СЭЗ представители Ленинградской области изучили во время визита в провинцию Хэбэй (КНР), где в 2019 году была открыта зона свободной торговли Китая HBFTZ. Специализированную экономическую зону для онлайн-торговли в Ленобласти планируют разместить в Тосненском районе, отметили в пресс-службе
"Онлайн-торговля растет стремительно, мы должны учитывать эту тенденцию. Для торговых компаний интерес в так называемой бондовой зоне в том, что они могут хранить там нерастаможенные товары, а таможенные пошлины платить только в тот момент, когда товары покидают данную территорию для продажи на внутреннем рынке. Ленинградская область готова инициировать возобновление эксперимента по созданию бондовых территорий в РФ", — прокомментировал посещение СЭЗ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, его слова приводит пресс-служба.
Как отметили в региональной администрации, визит делегации Ленобласти был приурочен к 30-летию сотрудничества с провинцией Хэбэй. В программе было также посещение научно-исследовательского центра технологий, предприятий в сферах автомобилестроения и медицинских изделий, а также портового комплекса.