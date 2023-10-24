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Бондовую зону по примеру Китая планируют открыть в Ленобласти - РИА Новости, 24.10.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:27 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/lenoblast-1904970685.html
Бондовую зону по примеру Китая планируют открыть в Ленобласти
Бондовую зону по примеру Китая планируют открыть в Ленобласти - РИА Новости, 24.10.2023
Бондовую зону по примеру Китая планируют открыть в Ленобласти
В Ленинградской области рассматривают возможность создания первой специализированной экономической зоны (СЭЗ) для компаний онлайн-торговли по примеру опыта... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:27
2023-10-24T16:27
ленинградская область
александр дрозденко
хэбэй
китай
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. В Ленинградской области рассматривают возможность создания первой специализированной экономической зоны (СЭЗ) для компаний онлайн-торговли по примеру опыта Китая, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Пример работы бондовой территории внутри СЭЗ представители Ленинградской области изучили во время визита в провинцию Хэбэй (КНР), где в 2019 году была открыта зона свободной торговли Китая HBFTZ. Специализированную экономическую зону для онлайн-торговли в Ленобласти планируют разместить в Тосненском районе, отметили в пресс-службе "Онлайн-торговля растет стремительно, мы должны учитывать эту тенденцию. Для торговых компаний интерес в так называемой бондовой зоне в том, что они могут хранить там нерастаможенные товары, а таможенные пошлины платить только в тот момент, когда товары покидают данную территорию для продажи на внутреннем рынке. Ленинградская область готова инициировать возобновление эксперимента по созданию бондовых территорий в РФ", — прокомментировал посещение СЭЗ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, его слова приводит пресс-служба. Как отметили в региональной администрации, визит делегации Ленобласти был приурочен к 30-летию сотрудничества с провинцией Хэбэй. В программе было также посещение научно-исследовательского центра технологий, предприятий в сферах автомобилестроения и медицинских изделий, а также портового комплекса.
https://ria.ru/20231023/lenoblast-1904615906.html
хэбэй
китай
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александр дрозденко, хэбэй, китай
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Хэбэй, Китай

Бондовую зону по примеру Китая планируют открыть в Ленобласти

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. В Ленинградской области рассматривают возможность создания первой специализированной экономической зоны (СЭЗ) для компаний онлайн-торговли по примеру опыта Китая, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Пример работы бондовой территории внутри СЭЗ представители Ленинградской области изучили во время визита в провинцию Хэбэй (КНР), где в 2019 году была открыта зона свободной торговли Китая HBFTZ. Специализированную экономическую зону для онлайн-торговли в Ленобласти планируют разместить в Тосненском районе, отметили в пресс-службе
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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"Онлайн-торговля растет стремительно, мы должны учитывать эту тенденцию. Для торговых компаний интерес в так называемой бондовой зоне в том, что они могут хранить там нерастаможенные товары, а таможенные пошлины платить только в тот момент, когда товары покидают данную территорию для продажи на внутреннем рынке. Ленинградская область готова инициировать возобновление эксперимента по созданию бондовых территорий в РФ", — прокомментировал посещение СЭЗ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, его слова приводит пресс-служба.
Как отметили в региональной администрации, визит делегации Ленобласти был приурочен к 30-летию сотрудничества с провинцией Хэбэй. В программе было также посещение научно-исследовательского центра технологий, предприятий в сферах автомобилестроения и медицинских изделий, а также портового комплекса.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоХэбэйКитай
 
 
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