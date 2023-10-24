В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку
Путин и Эрдоган выразили озабоченность ростом числа жертв на Ближнем Востоке
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора продолжили обсуждение кризиса на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
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"В ходе очередного телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжено обсуждение сложившейся на Ближнем Востоке острой кризисной ситуации", - говорится в сообщении.
Также лидеры выразили глубокую озабоченность ростом числа жертв среди мирных граждан и катастрофическим ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа. Акцентирована неприемлемость нанесения ударов по жилым кварталам, религиозным и социальным объектам.
Кроме того, были рассмотрены предпринимаемые российской стороной активные усилия по линии Совета Безопасности ООН, а также политико-дипломатические шаги со стороны Турции, направленные на прекращение кровопролития и обеспечение доставки гуманитарной помощи нуждающимся.
Помимо этого, главы России и Турции подчеркнули, что позиции двух стран по ближневосточному конфликту практически совпадают.
"Подчеркивалось, что позиции России и Турции практически совпадают и ориентированы на реализацию известной формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины, сосуществующей с Израилем в мире и безопасности. Кроме того, затрагивались вопросы набирающего темпы взаимовыгодного сотрудничества России и Турции в самых разных областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский лидер поздравил Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики, пожелав всем ее гражданам благополучия и процветания.