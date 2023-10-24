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В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку - РИА Новости, 24.10.2023
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18:25 24.10.2023 (обновлено: 18:43 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/krizis-1905006764.html
В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку
В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку - РИА Новости, 24.10.2023
В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора продолжили обсуждение кризиса на Ближнем Востоке, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:25
2023-10-24T18:43
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
ближний восток
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора продолжили обсуждение кризиса на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе очередного телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжено обсуждение сложившейся на Ближнем Востоке острой кризисной ситуации", - говорится в сообщении.Также лидеры выразили глубокую озабоченность ростом числа жертв среди мирных граждан и катастрофическим ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа. Акцентирована неприемлемость нанесения ударов по жилым кварталам, религиозным и социальным объектам.Кроме того, были рассмотрены предпринимаемые российской стороной активные усилия по линии Совета Безопасности ООН, а также политико-дипломатические шаги со стороны Турции, направленные на прекращение кровопролития и обеспечение доставки гуманитарной помощи нуждающимся.Помимо этого, главы России и Турции подчеркнули, что позиции двух стран по ближневосточному конфликту практически совпадают."Подчеркивалось, что позиции России и Турции практически совпадают и ориентированы на реализацию известной формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины, сосуществующей с Израилем в мире и безопасности. Кроме того, затрагивались вопросы набирающего темпы взаимовыгодного сотрудничества России и Турции в самых разных областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что российский лидер поздравил Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики, пожелав всем ее гражданам благополучия и процветания.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, ближний восток
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Ближний Восток
В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку

Путин и Эрдоган выразили озабоченность ростом числа жертв на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора продолжили обсуждение кризиса на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"В ходе очередного телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжено обсуждение сложившейся на Ближнем Востоке острой кризисной ситуации", - говорится в сообщении.
Также лидеры выразили глубокую озабоченность ростом числа жертв среди мирных граждан и катастрофическим ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа. Акцентирована неприемлемость нанесения ударов по жилым кварталам, религиозным и социальным объектам.
Кроме того, были рассмотрены предпринимаемые российской стороной активные усилия по линии Совета Безопасности ООН, а также политико-дипломатические шаги со стороны Турции, направленные на прекращение кровопролития и обеспечение доставки гуманитарной помощи нуждающимся.
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Помимо этого, главы России и Турции подчеркнули, что позиции двух стран по ближневосточному конфликту практически совпадают.
"Подчеркивалось, что позиции России и Турции практически совпадают и ориентированы на реализацию известной формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины, сосуществующей с Израилем в мире и безопасности. Кроме того, затрагивались вопросы набирающего темпы взаимовыгодного сотрудничества России и Турции в самых разных областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский лидер поздравил Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики, пожелав всем ее гражданам благополучия и процветания.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияБлижний Восток
 
 
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