https://ria.ru/20231024/krizis-1905006764.html

В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку

В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку - РИА Новости, 24.10.2023

В Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора продолжили обсуждение кризиса на Ближнем Востоке, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:25

2023-10-24T18:25

2023-10-24T18:43

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

ближний восток

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора продолжили обсуждение кризиса на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе очередного телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжено обсуждение сложившейся на Ближнем Востоке острой кризисной ситуации", - говорится в сообщении.Также лидеры выразили глубокую озабоченность ростом числа жертв среди мирных граждан и катастрофическим ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа. Акцентирована неприемлемость нанесения ударов по жилым кварталам, религиозным и социальным объектам.Кроме того, были рассмотрены предпринимаемые российской стороной активные усилия по линии Совета Безопасности ООН, а также политико-дипломатические шаги со стороны Турции, направленные на прекращение кровопролития и обеспечение доставки гуманитарной помощи нуждающимся.Помимо этого, главы России и Турции подчеркнули, что позиции двух стран по ближневосточному конфликту практически совпадают."Подчеркивалось, что позиции России и Турции практически совпадают и ориентированы на реализацию известной формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины, сосуществующей с Израилем в мире и безопасности. Кроме того, затрагивались вопросы набирающего темпы взаимовыгодного сотрудничества России и Турции в самых разных областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что российский лидер поздравил Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики, пожелав всем ее гражданам благополучия и процветания.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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россия

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, ближний восток