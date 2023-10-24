https://ria.ru/20231024/konflikt-1904939824.html

Эксперт прокомментировал палестино-израильский конфликт

Эксперт прокомментировал палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 24.10.2023

Эксперт прокомментировал палестино-израильский конфликт

Неготовность властей Израиля пойти на создание Палестинского государства снижает вероятность урегулирования ближневосточного конфликта на основе принципа "двух... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:54

2023-10-24T14:54

2023-10-24T14:54

израиль

россия

владимир путин

восточный иерусалим

оон

хамас

российская академия наук

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Неготовность властей Израиля пойти на создание Палестинского государства снижает вероятность урегулирования ближневосточного конфликта на основе принципа "двух государств" в соответствии с решением ООН, считает научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. "Шансы на осуществление этого плана (урегулирование конфликта по принципу "двух государств" - ред.) я думаю, очень невысоки. С учетом того, что Израиль вряд ли готов сегодня пойти на создание Палестинского государства", - сказал Наумкин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его мнению, основные трудности связаны с определением территориальных границ для Палестинского государства и с судьбой сектора Газа и Западного берега, а решение этих проблем требуют пересмотра действующей стратегии Израиля. "Учитывая нахождение в составе кабинета министров Израиля крайне правых элементов, таких как (министр финансов Бецалель) Смотрич, (министр национальной безопасности Итамар) Бен-Гвир, которые никогда не позволят поддержать этот план. Ни сам (премьер-министр Беньямин) Нетаньяху не очень готов к этому. Я думаю, что это сегодня нереально", - добавил он. При этом, по словам Наумкина, международное сообщество должно продолжить борьбу за урегулирование конфликта на основе принципа "двух государств", несмотря на позицию Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/makron-1904924725.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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израиль, россия, владимир путин, восточный иерусалим, оон, хамас, российская академия наук, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году