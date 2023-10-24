https://ria.ru/20231024/kitay-1904925322.html

Ли Шанфу сняли с должности министра обороны Китая

Ли Шанфу сняли с должности министра обороны Китая - РИА Новости, 24.10.2023

Ли Шанфу сняли с должности министра обороны Китая

Министра обороны КНР Ли Шанфу сняли с должности главы оборонного ведомства, сообщило Центральное телевидение Китая по итогам сессии Постоянного комитета... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:14

2023-10-24T14:14

2023-10-24T17:55

китай

в мире

ли шанфу

цинь ган

пекин

ван и (политик)

всекитайское собрание народных представителей

си цзиньпин

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ПЕКИН, 24 окт — РИА Новости. Министра обороны КНР Ли Шанфу сняли с должности главы оборонного ведомства, сообщило Центральное телевидение Китая по итогам сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей."Ли Шанфу снят с должности министра обороны и члена Госсовета КНР", — говорится в публикации.Председатель республики Си Цзиньпин подписал указ о снятии Ли Шанфу с обеих должностей. Причины отставки министра не уточняются. Оставивший ранее в этом году пост главы китайского МИД Цинь Ган также больше не входит в состав Государственного совета.Ли Шанфу не появлялся на публике с конца августа, когда он выступил на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности. Газета The Wall Street Journal написала в середине сентября со ссылкой на двух американских чиновников, что военный якобы находится под следствием по делу о коррупции и, вероятно, будет снят с должности. Представители МИД и Минобороны Китая тогда отметили, что не осведомлены о ситуации.Ли Шанфу стал уже вторым китайским министром, который занял пост по итогам парламентской сессии в марте этого года и лишился должности после продолжительного отсутствия в публичном пространстве.Так, 25 июля парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой МИД. Официальная причина смены руководства министерства до сих пор не известна. Перед этим государственные ведомства КНР никак не комментировали длительное отсутствие дипломата в публичном поле.

https://ria.ru/20230725/kitay-1886187715.html

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китай

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китай, в мире, ли шанфу, цинь ган, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей, си цзиньпин