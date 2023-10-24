https://ria.ru/20231024/intervyu-1904873780.html

Светлана Тарелкина: наставничество – это всегда актуальная история

Светлана Тарелкина: наставничество – это всегда актуальная история - РИА Новости, 24.10.2023

Светлана Тарелкина: наставничество – это всегда актуальная история

Об активной жизненной позиции, наставничестве и современных внеурочных возможностях для школьников рассказывает руководитель центра педагогического лидерства и... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:29

2023-10-24T11:29

2023-10-24T11:29

год педагога и наставника

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Об активной жизненной позиции, наставничестве и современных внеурочных возможностях для школьников рассказывает руководитель центра педагогического лидерства и инноваций Университета Льва Толстого, командир Штаба Российских студенческих отрядов при ТГПУ им. Л.Н. Толстого и основатель студенческого отряда "Лев". Летом Светлана Тарелкина стала победителем грантового конкурса Российского движения детей и молодежи "Движение первых", представив проект школы неформального образования "Реальные навыки".– Наставничество и работа с молодежью. Когда вы открыли для себя эту сферу?– Все началось задолго до учебы в университете. Моя сестра ездила в лагерь в Тульской области и была в восторге от всего происходящего. Моя мама согласилась, чтобы я тоже присоединилась к поездкам. Впервые я поехала в детский лагерь в 10 лет: это была "Ребячья Республика", лагерь, куда приезжают ребята из детских общественных организаций области. Именно здесь я поняла, что активная жизненная позиция – это то, что мне нравится, и то, что приносит удовольствие. Я смотрела на своих вожатых, которые всегда были для меня примером, и понимала, что хочу быть похожей на них. Собственно говоря, именно тогда я узнала про специальность "Организация работы с молодежью", потому что все мои вожатые были как раз студентами Тульского педагогического и учились именно на этом направлении.– Мечту о поступлении удалось реализовать. За это время ваше отношение к активной молодежной среде не изменилось?– Нет, к тому моменту ничего не поменялось. Я все так же придерживалась активной жизненной позиции и вела активную деятельность. Поступив в вуз, я сразу попала в студенческий совет, а через два года стала его председателем. Во время обучения я приняла участие, наверное, в сотнях тысяч мероприятий в качестве участника или организатора: Всероссийская студенческая весна, которая проходила у нас в Туле, различные окружные школы, форумы. Тогда я впервые побывала на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территории смыслов", где, как раз, меня заинтересовали проекты, которые я смогла реализовывать с помощью грантов. Все это остается в моей профессиональной деятельности и сегодня.– Какой путь как организатора работы с молодежью вам удалось выстроить в начале профессионального пути?– Сначала пробовала работать в молодежном центре, но поняла, что это не совсем та структура, в которой я хотела себя видеть. Пошла работать в Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества, где была одним из руководителей Российского движения школьников и поняла, что мне очень комфортно взаимодействовать с ребятами подобного возраста. Здесь впервые, находясь в профессии, я почувствовала атмосферу молодости, мы старались делать события не вместо детей, а вместе с детьми и для детей. Это очень здорово и удобно: такая модель помогала развивать дополнительные компетенции. Но со временем, я поняла, что хочется профессионального роста, экспериментов и масштаба. Как говорит моя мама: "Пока ты молодая, нужно использовать все возможности". Поэтому через пару лет я переехала в Москву, где работала в медицинском колледже по той же направленности.– Что удалось реализовать в образовательной организации такого профиля?– В Департаменте здравоохранения города Москвы, к которому относился медицинский колледж, мы провели много различных проектов и событий: массовый конкурс проектов, после чего выиграли в номинации "Добрая идея" городского конкурса "Доброволец Москвы", лаборатория инклюзии "Я вижу мир сердцем", фестивали дворовых видов спорта, акции и мероприятий в области здравоохранения. Я организовала в колледже медиацентр, который до сих пор функционирует и, кстати, выиграл грант на свое медиаразвитие.– Сегодня вы снова работаете в родном вузе. Почему для вас это стало верным решением?– Вуз дал мне достаточно много опыта, навыков и людей, которые до сих пор со мной, несмотря на годы и расстояние. Плюс ко всему, не покидает чувство сопричастности к месту, которое тебе небезразлично. Хоть я и сменила несколько мест работы, но всегда следила за тем, что происходит в вузе и гордилась за то место, в котором я профессионально выросла. Ну и другой важный момент – это профессиональное развитие. Общество – очень динамичный механизм, в котором постоянно встречаются люди с совершенно разными взглядами и характерами. Я верила в то, что я встречу именно тот коллектив, который будет близок по духу. Так и произошло – ребята, которые работают со мной, образуют молодую, перспективную и креативную команду.– Студенческий педагогический отряд "Лев" был создан в университете во время проведения смен для детей из ЛДНР. Чуть больше, чем за год, он вырос до регионального масштаба и обрел трудовой отряд помощников "Львенок". Как получилось так быстро расшириться?– Идея создания "Львенка" не совсем новая. Я сама, будучи ребенком, состояла в отряде помощников "Искра". И когда создавался СПО "Лев", я понимала, что следующими будут помощники вожатого. Этой зимой мы вывезли ребят в первую их смену после прохождения Школы помощников, и эта история сразу приобрела колоссальную популярность. Я захожу в чат "Льва", а там куча сообщений от родителей: "Пожалуйста, возьмите ребенка на Школу помощников", "Когда будет новый набор?", "Как узнать о Школе помощников?". Такой популярности не было даже у Школы вожатых! "Львята" притягивают своей энергетикой, своей атмосферой! Они у нас просто невероятные!– С чем, по-вашему, связана популярность вожатства среди школьников?– Это очень хорошая история для подростка: развиваются профессиональные навыки и компетенции. Школьник пробует себя в роли вожатого, в роли педагога-наставника, поскольку вожатый делегирует часть задач именно на этих детей. Это развлечение, которое одновременно повышает уровень гибких навыков. Ребенок учится коммуницировать, оперативно принимать решения, креативно мыслить. Это плюс и для родителей, которые не обеспокоены тем, что их ребенок проводит время, не слоняясь в сомнительных компаниях.– Ваш проект "Реальные навыки" больше, чем про вожатство. Почему для современного школьника здорово принять в нем участие?– Главная особенность проекта – это доступность к обучению, которое не представлено широко в месте, где проживает подросток. Например, в нашем проекте ребята могут присоединиться к треку "Экология", "Медиа". В школах вряд ли ученики имеют возможность углубиться в изучение этих сфер. Или, например, трек "Наука" – особенно важный для Десятилетия науки и технологий. Участники начали "прогреваться" заранее и активно присылали на заочный конкурс Всероссийского проекта "Ну-ка, наука!" свои научно-популярные статьи и фотографии. Мы хотим продолжать эту историю и поощрять исследования школьников в тех областях, которые им интересны.– Что будет на школе помимо обучения?– Спикеры всероссийского уровня с программой по общеразвивающему профилю, нахождение в кругу единомышленников. Плюс ко всему, расположение в отличной базе, на которой можно покататься на коньках, поиграть на большом поле, в футбол, сходить в тренажерный зал, в бассейн. И главная возможность, которую никак нельзя упускать – это обратная связь от администрации Тульской области: ее представители будут оценивать проекты, разработанные в рамках школы. Лучшие проекты заберут в региональную повестку, чтобы реализовать с детьми.– Почему быть наставником – это модно?– Наставничество было модным всегда. Наставничество – это про что-то постоянное. Это про здоровые взаимоотношения в профессии, с профессией, с жизнью. По моему мнению, это тот человек, который в профессиональном плане лучше и выше тебя, а потому и может развивать и подтягивать тебя на более высокий уровень. Если говорить про успешного человека, которому важно быть рядом с таким наставником – то это всегда актуальная история.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование