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Эрдоган заявил, что молчание Запада привело к кризису в секторе Газа - РИА Новости, 24.10.2023
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16:52 24.10.2023 (обновлено: 17:44 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/gumkrizis-1904979898.html
Эрдоган заявил, что молчание Запада привело к кризису в секторе Газа
Эрдоган заявил, что молчание Запада привело к кризису в секторе Газа - РИА Новости, 24.10.2023
Эрдоган заявил, что молчание Запада привело к кризису в секторе Газа
Молчание западных стран привело к гуманитарному кризису в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:52
2023-10-24T17:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
тель-авив
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АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Молчание западных стран привело к гуманитарному кризису в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным."Отметив, что жестокость в отношении палестинских территорий углубляется, а число жертв среди мирного населения растет с каждой минутой, президент Эрдоган заявил, что молчание западных государств привело к тому, что гуманитарный кризис в секторе Газа приобрел невиданные масштабы", — сообщила канцелярия турецкого лидера.Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа 9 октября — спустя два дня после массированных ракетных обстрелов и вторжения бойцов палестинского движения ХАМАС в южные районы еврейского государства.В секторе Газа приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что территория останется в условиях энергетической и гуманитарной блокады до освобождения похищенных ХАМАС израильтян.По разным оценкам, в плену у палестинского движения могут находиться до 250 израильтян и граждан других стран. По данным посольства России в Тель-Авиве, в заложниках удерживаются двое граждан страны, семеро числятся пропавшими без вести.Многие страны осудили действия Тель-Авива. Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что полная блокада сектора Газа со стороны Израиля нарушает международное гуманитарное право.Москва призывает стороны разрешить продолжающийся конфликт, в основе мирного урегулирования должно лежать создание независимого палестинского государства.
https://ria.ru/20231024/peskov-1904890474.html
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, тель-авив, исраэль кац, евросовет
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Владимир Путин, Тель-Авив, Исраэль Кац, Евросовет
Эрдоган заявил, что молчание Запада привело к кризису в секторе Газа

Эрдоган заявил Путину, что молчание Запада привело к гумкризису в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
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АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Молчание западных стран привело к гуманитарному кризису в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
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"Отметив, что жестокость в отношении палестинских территорий углубляется, а число жертв среди мирного населения растет с каждой минутой, президент Эрдоган заявил, что молчание западных государств привело к тому, что гуманитарный кризис в секторе Газа приобрел невиданные масштабы", — сообщила канцелярия турецкого лидера.
Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа 9 октября — спустя два дня после массированных ракетных обстрелов и вторжения бойцов палестинского движения ХАМАС в южные районы еврейского государства.
В секторе Газа приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что территория останется в условиях энергетической и гуманитарной блокады до освобождения похищенных ХАМАС израильтян.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Кремле призвали ХАМАС срочно освободить всех заложников
24 октября, 12:31
По разным оценкам, в плену у палестинского движения могут находиться до 250 израильтян и граждан других стран. По данным посольства России в Тель-Авиве, в заложниках удерживаются двое граждан страны, семеро числятся пропавшими без вести.
Многие страны осудили действия Тель-Авива. Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что полная блокада сектора Газа со стороны Израиля нарушает международное гуманитарное право.
Москва призывает стороны разрешить продолжающийся конфликт, в основе мирного урегулирования должно лежать создание независимого палестинского государства.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинТель-АвивИсраэль КацЕвросовет
 
 
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