Эрдоган заявил, что молчание Запада привело к кризису в секторе Газа
Эрдоган заявил Путину, что молчание Запада привело к гумкризису в секторе Газа
© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Молчание западных стран привело к гуманитарному кризису в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
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"Отметив, что жестокость в отношении палестинских территорий углубляется, а число жертв среди мирного населения растет с каждой минутой, президент Эрдоган заявил, что молчание западных государств привело к тому, что гуманитарный кризис в секторе Газа приобрел невиданные масштабы", — сообщила канцелярия турецкого лидера.
Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа 9 октября — спустя два дня после массированных ракетных обстрелов и вторжения бойцов палестинского движения ХАМАС в южные районы еврейского государства.
В секторе Газа приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что территория останется в условиях энергетической и гуманитарной блокады до освобождения похищенных ХАМАС израильтян.
По разным оценкам, в плену у палестинского движения могут находиться до 250 израильтян и граждан других стран. По данным посольства России в Тель-Авиве, в заложниках удерживаются двое граждан страны, семеро числятся пропавшими без вести.
Многие страны осудили действия Тель-Авива. Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что полная блокада сектора Газа со стороны Израиля нарушает международное гуманитарное право.
Москва призывает стороны разрешить продолжающийся конфликт, в основе мирного урегулирования должно лежать создание независимого палестинского государства.