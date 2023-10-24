https://ria.ru/20231024/gumkrizis-1904979898.html

Эрдоган заявил, что молчание Запада привело к кризису в секторе Газа

Эрдоган заявил, что молчание Запада привело к кризису в секторе Газа - РИА Новости, 24.10.2023

Эрдоган заявил, что молчание Запада привело к кризису в секторе Газа

Молчание западных стран привело к гуманитарному кризису в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:52

2023-10-24T16:52

2023-10-24T17:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

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АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. Молчание западных стран привело к гуманитарному кризису в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным."Отметив, что жестокость в отношении палестинских территорий углубляется, а число жертв среди мирного населения растет с каждой минутой, президент Эрдоган заявил, что молчание западных государств привело к тому, что гуманитарный кризис в секторе Газа приобрел невиданные масштабы", — сообщила канцелярия турецкого лидера.Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа 9 октября — спустя два дня после массированных ракетных обстрелов и вторжения бойцов палестинского движения ХАМАС в южные районы еврейского государства.В секторе Газа приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что территория останется в условиях энергетической и гуманитарной блокады до освобождения похищенных ХАМАС израильтян.По разным оценкам, в плену у палестинского движения могут находиться до 250 израильтян и граждан других стран. По данным посольства России в Тель-Авиве, в заложниках удерживаются двое граждан страны, семеро числятся пропавшими без вести.Многие страны осудили действия Тель-Авива. Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что полная блокада сектора Газа со стороны Израиля нарушает международное гуманитарное право.Москва призывает стороны разрешить продолжающийся конфликт, в основе мирного урегулирования должно лежать создание независимого палестинского государства.

https://ria.ru/20231024/peskov-1904890474.html

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, тель-авив, исраэль кац, евросовет