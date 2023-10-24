https://ria.ru/20231024/gripp-1904944226.html

Роспотребнадзор отметил стабилизацию заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор отметил стабилизацию заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 24.10.2023

Роспотребнадзор отметил стабилизацию заболеваемости гриппом и ОРВИ

Стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в России во всех возрастных группах, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:02

2023-10-24T15:02

2023-10-24T15:02

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в России во всех возрастных группах, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Рост заболеваемостью ОРВИ начался в начале сентября и достиг своего пика к третьей декаде, затем начался постепенный спад. В настоящее время отмечается стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ как в целом по населению, так и в разрезе всех возрастных групп", - говорится в сообщении. Заболеваемость в стране остается на уровне значений прошлой недели, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231010/gripp-1901790966.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)