https://ria.ru/20231024/gripp-1904944226.html
Роспотребнадзор отметил стабилизацию заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор отметил стабилизацию заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 24.10.2023
Роспотребнадзор отметил стабилизацию заболеваемости гриппом и ОРВИ
Стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в России во всех возрастных группах, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:02
2023-10-24T15:02
2023-10-24T15:02
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в России во всех возрастных группах, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "Рост заболеваемостью ОРВИ начался в начале сентября и достиг своего пика к третьей декаде, затем начался постепенный спад. В настоящее время отмечается стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ как в целом по населению, так и в разрезе всех возрастных групп", - говорится в сообщении. Заболеваемость в стране остается на уровне значений прошлой недели, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231010/gripp-1901790966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор отметил стабилизацию заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: в России отмечается стабилизация заболеваемости гриппом и ОРВИ
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в России во всех возрастных группах, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"Рост заболеваемостью ОРВИ начался в начале сентября и достиг своего пика к третьей декаде, затем начался постепенный спад. В настоящее время отмечается стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ как в целом по населению, так и в разрезе всех возрастных групп", - говорится в сообщении.
Заболеваемость в стране остается на уровне значений прошлой недели, уточнили в ведомстве.
В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации