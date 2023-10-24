https://ria.ru/20231024/gaza-1904838982.html

ВОЗ призвала Израиль возобновить подачу электричества и воды в сектор Газа

ВОЗ призвала Израиль возобновить подачу электричества и воды в сектор Газа - РИА Новости, 24.10.2023

ВОЗ призвала Израиль возобновить подачу электричества и воды в сектор Газа

Генеральный директор Тедрос Гебрейесус призвал власти Израиля возобновить поставки электричества, воды и топлива в сектор Газа. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T07:51

2023-10-24T07:51

2023-10-24T07:51

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АСТАНА, 24 окт – РИА Новости. Генеральный директор Тедрос Гебрейесус призвал власти Израиля возобновить поставки электричества, воды и топлива в сектор Газа. "Наша встреча проходит в темные времена для всего мира и для региона... Насилие в Израиле и на оккупированных палестинских территориях шокировало всех нас, атаки ХАМАС и других вооруженных групп 7 октября, целью которых стали гражданские лица в Израиле, были просто ужасны и не оправданы, мы их глубоко осуждаем. В то же время ВОЗ глубоко обеспокоена здоровьем и благополучием гражданского населения в Газе, которые страдают от бомбардировок и захвата… Призываю Израиль восстановить поставки электричества воды и топлива в Газу (сектор Газа – ред.)", - сказал Гебрейесус, выступая на открытии 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Астане. Он также поддержал призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прекратить огонь в гуманитарных целях. "Я призываю незамедлительно освободить заложников, которые были захвачены в Газе ХАМАС и другими вооружёнными группировками, среди них дети и люди, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Я призываю Израиль и ХАМАС следовать взятым на себя обязательствам в рамках международного права защищать гражданское население и обеспечивать их медицинской помощью", - заявил генеральный директор ВОЗ. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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в мире, израиль, россия, владимир путин, антониу гутерреш, воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, астана