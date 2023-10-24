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В секторе Газа погибли более 2,3 тысячи детей, заявили в ЮНИСЕФ - РИА Новости, 24.10.2023
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23:13 24.10.2023 (обновлено: 23:37 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/deti-1905050602.html
В секторе Газа погибли более 2,3 тысячи детей, заявили в ЮНИСЕФ
В секторе Газа погибли более 2,3 тысячи детей, заявили в ЮНИСЕФ - РИА Новости, 24.10.2023
В секторе Газа погибли более 2,3 тысячи детей, заявили в ЮНИСЕФ
Более 2,3 тысячи детей погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта, свыше 5,3 тысячи детей пострадали, следует из пресс-релиза детского фонда ООН... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T23:13
2023-10-24T23:37
в мире
юнисеф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
израиль
дети
восточный иерусалим
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 2,3 тысячи детей погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта, свыше 5,3 тысячи детей пострадали, следует из пресс-релиза детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)."За последние 18 дней сектор Газа стал свидетелем жертв среди своих детей: по сообщениям, в результате непрекращающихся нападений погибло 2360 (детей - ред.) и пострадали 5364", - говорится в сообщении.По сообщению ЮНИСЕФ, ежедневно получают ранения или погибают более 400 детей в Газе.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/deti-1905051384.html
палестина
сектор газа
израиль
восточный иерусалим
россия
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в мире, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль, дети, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, россия
В мире, ЮНИСЕФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Израиль, Дети, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Россия
В секторе Газа погибли более 2,3 тысячи детей, заявили в ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ: в Газе погибли более 2,3 тысячи детей, более 5,3 тысячи пострадали

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 2,3 тысячи детей погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта, свыше 5,3 тысячи детей пострадали, следует из пресс-релиза детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
«
"За последние 18 дней сектор Газа стал свидетелем жертв среди своих детей: по сообщениям, в результате непрекращающихся нападений погибло 2360 (детей - ред.) и пострадали 5364", - говорится в сообщении.
По сообщению ЮНИСЕФ, ежедневно получают ранения или погибают более 400 детей в Газе.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреЮНИСЕФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаИзраильДетиВосточный ИерусалимВладимир ПутинООНХАМАСРоссия
 
 
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