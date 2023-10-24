https://ria.ru/20231024/deti-1904829697.html

В секторе Газа погибли более двух тысяч детей, заявили активисты

В секторе Газа погибли более двух тысяч детей, заявили активисты - РИА Новости, 24.10.2023

В секторе Газа погибли более двух тысяч детей, заявили активисты

По меньшей мере две тысячи детей погибли за последние 17 дней в секторе Газа и 27 — на Западном берегу реки Иордан, сообщила международная благотворительная... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T03:42

2023-10-24T03:42

2023-10-24T11:07

save the children

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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россия

палестина

владимир путин

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. По меньшей мере две тысячи детей погибли за последние 17 дней в секторе Газа и 27 — на Западном берегу реки Иордан, сообщила международная благотворительная организация Save the Children на своем сайте."По меньшей мере две тысячи детей погибли в Газе за последние 17 дней, и еще 27 погибли на Западном берегу Иордана, в то время как постоянные авиаудары превращают тысячи зданий в секторе Газа в груды дымящегося щебня", — говорится в ее заявлении.Директор Save the Children в Палестине Джейсон Ли призвал к немедленному прекращению огня."Мы призываем все стороны предпринять немедленные шаги, чтобы защитить жизни детей, а международное сообщество — поддержать эти усилия. <...> Единственный способ действительно защитить детские жизни — это прекратить это насилие", — приводятся в сообщении слова Ли.Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами палестинского движения ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи" и в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

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save the children, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, оон, хамас