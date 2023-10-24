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В секторе Газа погибли более двух тысяч детей, заявили активисты - РИА Новости, 24.10.2023
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03:42 24.10.2023 (обновлено: 11:07 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/deti-1904829697.html
В секторе Газа погибли более двух тысяч детей, заявили активисты
В секторе Газа погибли более двух тысяч детей, заявили активисты - РИА Новости, 24.10.2023
В секторе Газа погибли более двух тысяч детей, заявили активисты
По меньшей мере две тысячи детей погибли за последние 17 дней в секторе Газа и 27 — на Западном берегу реки Иордан, сообщила международная благотворительная... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T03:42
2023-10-24T11:07
save the children
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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россия
палестина
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. По меньшей мере две тысячи детей погибли за последние 17 дней в секторе Газа и 27 — на Западном берегу реки Иордан, сообщила международная благотворительная организация Save the Children на своем сайте.&quot;По меньшей мере две тысячи детей погибли в Газе за последние 17 дней, и еще 27 погибли на Западном берегу Иордана, в то время как постоянные авиаудары превращают тысячи зданий в секторе Газа в груды дымящегося щебня&quot;, — говорится в ее заявлении.Директор Save the Children в Палестине Джейсон Ли призвал к немедленному прекращению огня."Мы призываем все стороны предпринять немедленные шаги, чтобы защитить жизни детей, а международное сообщество — поддержать эти усилия. &lt;...&gt; Единственный способ действительно защитить детские жизни — это прекратить это насилие", — приводятся в сообщении слова Ли.Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами палестинского движения ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи" и в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
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save the children, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, оон, хамас
Save the Children, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Россия, Палестина, Владимир Путин, ООН, ХАМАС
В секторе Газа погибли более двух тысяч детей, заявили активисты

Save the Children: в секторе Газа за 17 дней погибли более двух тысяч детей

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. По меньшей мере две тысячи детей погибли за последние 17 дней в секторе Газа и 27 — на Западном берегу реки Иордан, сообщила международная благотворительная организация Save the Children на своем сайте.
«

"По меньшей мере две тысячи детей погибли в Газе за последние 17 дней, и еще 27 погибли на Западном берегу Иордана, в то время как постоянные авиаудары превращают тысячи зданий в секторе Газа в груды дымящегося щебня", — говорится в ее заявлении.

Директор Save the Children в Палестине Джейсон Ли призвал к немедленному прекращению огня.
"Мы призываем все стороны предпринять немедленные шаги, чтобы защитить жизни детей, а международное сообщество — поддержать эти усилия. <...> Единственный способ действительно защитить детские жизни — это прекратить это насилие", — приводятся в сообщении слова Ли.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами палестинского движения ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи" и в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
Save the ChildrenОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильРоссияПалестинаВладимир ПутинООНХАМАС
 
 
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