https://ria.ru/20231024/byudzhet-1904919134.html

Партии "Единая Россия" и ЛДПР заявили, что поддержат бюджет до 2026 года

Партии "Единая Россия" и ЛДПР заявили, что поддержат бюджет до 2026 года - РИА Новости, 24.10.2023

Партии "Единая Россия" и ЛДПР заявили, что поддержат бюджет до 2026 года

Принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:53

2023-10-24T13:53

2023-10-24T14:03

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам поддержали представители "Единой России" и ЛДПР, а против выступили депутаты от КПРФ и "Справедливой России - За правду" (СРЗП)."Фракция "Единая Россия" будет голосовать … за проект этого бюджета и будет работать вместе с правительством, вместе со всеми, кто действительно хочет работать над улучшением этого проекта и решением тех проблем, которые стоят перед страной", - заявил на заседании бюджетного комитета его глава Андрей Макаров. При этом он считает главным, что правительство в бюджете предложило приоритеты. "Потому что бюджет – это всего лишь инструмент, при помощи которого достигаются какие-то цели", - пояснил депутат.При этом он напомнил, что этими приоритетами являются оборона и безопасность, "поддержка тех ребят, которые вернулись сегодня раненые, инвалиды" и семей участников специальной военной операции, исполнение национальных целей, определенных указами президента РФ, выполнение всех социальных обязательств государства. "Вот те приоритеты, которые предложило правительство в проекте бюджета и в ходе рассмотрения проекта здесь на комитете, я думаю, мы с вами все убедились, независимо от фракционной принадлежности, что вот эти приоритеты полностью бюджетом обеспечены", - подчеркнул Макаров.Однако представители оппозиционных партий тем не менее выступили против принятия проекта бюджета. "Мы не можем его поддержать в первом чтении. Есть много причин", - сообщил первый зампред бюджетного комитета от КПРФ Михаил Щапов, озвучивая позицию фракции. В частности, по его словам, принимаемых правительством мер для сокращения неравенства между людьми недостаточно и новый бюджет тоже не решает эту задачу. Кроме того, "бюджетное правило, которое положено в основу формирования бюджета, тормозит развитие нашей экономики" и не в полной мере использованы возможности привлечения доходов бюджета, продолжил депутат."Мы настаиваем, что нужны не разовые решения и регулировки, а комплекс долгосрочных мер, в том числе введение полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на роскошь, сверхдоходы и другие меры", - заявил Щапов. Кроме того, по его словам, объем расходов на развитие человеческого капитала, на здравоохранение и образование, социальную поддержку недостаточен и не обеспечивает устойчивого развития в будущем.Фракция СРЗП, по словам первого зампреда бюджетного комитета Александра Ремезкова, "поддерживает масштабные цели и задачи, которые поставлены президентом и правительством на предстоящие три года". "Однако мы не можем поддержать предложенное в проекте бюджета бюджетное правило, налоговый маневр, согласно которым ограничивается использование нефтегазовых доходов на реализацию данных поставленных задач с последующей их стерилизацией в ФНБ", - добавил он."Мы не можем понять коллег, которые предлагают голосовать против бюджета в первом чтении. Да, есть вопросы по основным параметрам социально-экономического развития, где доходная часть требует внимания по некоторым пунктам, чтобы данные параметры были достигнуты. Мы также понимаем, что будет дефицит бюджета, но сейчас … все направлено на обеспечение самого главного для любого государства - это оборона и национальная безопасность", - заявил зампред бюджетного комитета от ЛДПР Каплан Панеш. От также сказал, что фракция будет поддерживать законопроект в первом чтении.

https://ria.ru/20231016/byudzhet-1903035563.html

https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, единая россия, лдпр, кпрф, андрей макаров, михаил щапов, александр ремезков